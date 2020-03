Instan al cierre de los dos Edificios de Usos Múltiples tras confirmarse varios positivos por coronavirus

Tras la confirmación de siete casos positivos por coronavirus entre los trabajadores del Edificio de Usos Múltiples I y cinco en el Edificio de Usos Múltiples II, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) instará a Función pública al desalojo de los dos edificios “amparándonos en el riesgo que supone para los trabajadores y los usuarios que acudan, previa comunicación a la inspección de trabajo ante esta situación de riesgo por la pandemia”, afirmó el secretario general de la formación, Manolo González. “Hay que ser contundentes en este aspecto, no sólo está en juego la salud de los trabajadores, también la de los usuarios que acudan el centro”.

Desde el sindicato Sepca “hemos solicitado al servicio de prevención que actúe ante la situación de los Edificios de Usos Múltiples I y II. Cuando ya hay riesgo inminente de contagios no es de recibo que sigan ocupadas las últimas plantas por personal que, encima, no son servicios críticos. Nos referimos a Comercio y Consumo, que la inspección está suspendida, Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca”, afirmó González “¿Pero qué pinta ese personal ahí?, podrían utilizar el teletrabajo”, destacó el secretario general de Sepca que aseguró que “Patrimonio ya ha acudido a realizar labores de desinfección tras los contagios”. Sabemos que en estos momentos los servicios de Prevención están estudiando la situación y si no toman ellos la decisión, lo haremos nosotros”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) denunció que “no se ofrecen al personal unas medidas de prevención ni protección individual (al menos unos guantes), para no tocar pulsadores de ascensor, pasamanos de escaleras, barandillas, los mismos ordenadores”, y entiende que el organizarse por turnos de trabajo también tiene sus riesgos. “Ojalá se pudiera hacer todo por teletrabajo, pero los turnos suponen riesgos para los trabajadores si no se habilitan unas medidas de limpieza y desinfección adecuadas”.

Sepca confirmó a DIARIO DE AVISOS que en Múltiples I ya hay confirmados siete casos, y a saber cuantos más hay, porque fue en la zona de Registro. En el Múltiples II estamos en una situación similar ya que hay cinco casos de contagio en las plantas tercera y quinta.

“Nuestros delegados vienen comentando la necesidad de cerrar los Edificios Múltiples, y ella nos comenta que desde Patrimonio que estaban habilitando los protocolos de desinfección, pero no con la rigurosidad que se debe hacer. El personal que se está encargando de la desinfección es el personal de limpieza habitual y, para nosotros, es peligroso para ellas, ya que tampoco cuentan con los sistemas de autoprotección adecuados”, reiteró González.

“Hemos instado a Prevención que si no cierran ellos los dos Edificios de Usos Múltiples, lo haremos los sindicatos tirando de la inspección de trabajo. Nuestros delegados de prevención instarán a los trabajadores a que abandonen su lugar de trabajo en los edificios de Usos Múltiples, pero nos gustaría que lo haga la Administración. Estos casos se conocían desde la semana pasada y no se han dado traslado a la dirección de Patrimonio que es la encargada de acudir a desinfectar. Creemos que el protocolo no se está realizando como se debe hacer.

Falta de organización y claridad

Manolo González insistió que “los servicios mínimos decretados son excesivos. Hay servicios que no son de los llamados críticos, como Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca, o Oficinas Técnicas, que entendemos que deben suspender la actividad en la medida en que se suspenden la tramitación de procedimientos administrativos, que no pasa nada por suspender el plazo de un expediente. Hay áreas no urgentes que estas tramitaciones deben suspenderse, en coherencia con el estado de alarma en el que nos encontramos, y que limitan la circulación al ciudadano en cuanto a los centros administrativos. Los centros prioritarios administrativos son los sanitarios, y poco más en una situación de emergencia.

El secretario general de Sepca afirmó que “se han tomado una serie de medidas, pero algunas caóticas. Sabemos que organizar servicios en el Gobierno de Canarias no es fácil, pero en algunos casos vemos falta de organización y claridad desde la dirección general de la Función Pública con las diferentes Secretarías generales técnicas, ya que cada departamento ha establecido sus propios criterios sobre los servicios críticos, y a veces se va más allá de lo que es crítico, y se ha ido a unidades de trabajo donde los procedimientos entendemos que son ordinarios y deberían quedar suspendidos de momento.

Además, Sepca denunció públicamente que haya un desabastecimiento de equipos de protección para el personal sanitario, “deben tener de manera inmediata este material sanitario de urgencia el material necesario para atender a los pacientes con coronavirus”.