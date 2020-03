Miguel Concepción: “La voluntad de todos es que acabe la competición”

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, analizó diferentes cuestiones en el canal oficial del club, dos semanas después de la declaración del estado de alarma por parte del gobierno español.

“Nunca pensamos en que una pandemia de esta magnitud nos llegara a tocar así. Hay que afrontarlo y luchar para salir de esta. El fútbol también está afectado, pero primero son las personas y preservar la salud de los deportistas, haciendo lo que nos corresponde a cada uno, y siguiendo lo que mandan las autoridades sanitarias”.

La principal incógnita que rodea toda esta situación es que no se sabe a ciencia cierta cuando se volverá a jugar al fútbol. “LaLiga está en la segunda parte de su ecuador, se puede culminar y todos tenemos esa voluntad, pero no manejamos los tiempos porque no sabemos cómo va a evolucionar esta situación crítica. La voluntad de los clubes y los jugadores pasa por terminar esta Liga, pero no podemos poner fechas”, aseguró Concepción.

El presidente del CD Tenerife confirmó que la próxima semana tomara parte de la Asamblea General de LaLiga por videoconferencia. “Van a empezar las reuniones ente LaLiga y AFE para buscar soluciones. Es momento de diálogo, estamos contratados para una actividad, y si los derechos televisivos no llegan y no hay entradas, habrá que llegar a un acuerdo en el que las dos partes se vean favorecidas. Hay que ser solidarios con esta situación. En la Asamblea de la próxima semana buscaremos una solución conjunta con los jugadores. Si hay predisposición lo vamos a conseguir y nos ayudará a seguir con las medidas de confinamiento en nuestros hogares, lo que ayudará a combatir la pandemia. La salud es lo más importante, a pesar de los efectos colaterales en la economía mundial”, precisó.

Miguel Concepción se acordó de los aficionados blanquiazules que llevan varias semanas sin poder ver jugar al equipo de sus amores. “Les pedimos que tengan un poco de paciencia, que sigan a rajatabla las indicaciones marcadas por las autoridades. Entre todos lo vamos a superar. Quiero transmitir a todos los agentes implicados, médicos, sanitarios, cuerpos de seguridad, gente que está expuesta, y que está haciendo un servicio fundamental nuestra gratitud. Desde el club les damos un aplauso y reconocemos su trabajo, les damos muchas gracias ”.

En tiempos de ERTEs, el club blanquiazul aseguró hace unos dias que los puestos de trabajo de los profesionales del club no corrían peligro. El presidente lo volvió a corraborar en esta intervención en el canal oficial del club blanquiazul. “Hay que ser solidarios, más que nunca, y el club es una empresa de la que dependen muchas personas, no solo los deportistas. Logística, administración…, es muy importante decir a estas personas, con familias a sus cargos, que el club va a estar ahí, sosteniendo su puesto de trabajo. Deben estar tranquilos, trabajando desde casa como me consta que están haciendo, y evitar al máximo posible los contagios. Mi agradecimiento a todos ellos”.

Por último, Miguel Concepción mostró la total predisposición del club a colaborar con el ejecutivo canario en estos difíciles momentos. “Estamos para sumar y colaborar en estos momentos difíciles. Estamos articulando una donación para materiales de primera necesidad para los órganos sanitarios que lo necesiten, más ahora en estos momentos difíciles que estamos viviendo”.