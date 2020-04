130 voluntarios enseñan a los mayores a videollamar a sus familias y amigos

Casi 130 personas de la comunidad universitaria de La Laguna se han ofrecido a enseñar voluntariamente a quien lo necesite a usar dispositivos y aplicaciones digitales para conectarse con sus familias y amistades. Para ello, se ha habilitado el teléfono 922 319 199 para que las personas demandantes de ayuda llamen para solicitarla. La iniciativa LaULLNosConecta, puesta en marcha por el Laboratorio de Innovación Social, trata así de paliar la soledad o la desconexión de personas que no están habituadas a usar las herramientas digitales.

Juan Diego Betancourt, gerente de la Fundación General de la ULL, destacó que “la mayoría de las personas tienen un móvil, pero no saben utilizarlo salvo para recibir llamadas. No saben buscar en la agenda, hacer una videollamada, no tienen una cuenta de WhatsApp, desconocen si tienen correo, etc.”.

Una veintena de demandantes ya han sido atendidos en este servicio de tutorización. “Sobre todo la gente quiere hablar, comunicarse. Nuestra idea original es intentar superar la brecha digital de nuestros mayores. Sobre todo, les queremos dar una formación necesaria y les ayudamos a ser menos dependientes de otras personas. Por ejemplo, para los que están en sus domicilios solos o en los centros de mayores es fundamental la autonomía. Se han encontrado con una tecnología digital que, si, por un lado, ayuda a muchas personas, también ha complicado las cosas a otros colectivos que no se han adaptado o tienen miedo de las nuevas tecnologías. Estas semanas de confinamiento han producido un aislamiento mayor entre muchos mayores. Estaban solos pero tenían una vida social, solían acudir a las actividades en los centros de día, salían de compras, etc., y ahora no pueden”.

Cuestionado por las necesidades que más han demandado hasta el momento la casi veintena de usuarios que han llamado al 922 319 199, Juan Diego Betancourt destacó que “básicamente nos piden cómo poder conectarse por videollamada con su familia, y es que hay que recordar que muchas veces han sido sus hijos, nietos o sobrinos quienes les compraron el móvil, les activaron los usos básicos en la pantalla de inicio y no han profundizado mucho más. También hay algunas personas que nos dicen que tienen un ordenador en casa y les gustaría utilizarlo, este es un caso más complicado, ya que puede que no tengan una conexión a Internet”.

Enseñar a usar el WhatsApp tanto para enviar mensajes como hacer videollamadas, el correo electrónico o el Skype para realizar videollamadas, permite acercar a su entorno a estas personas que lo están pasando mal en estos momentos. “Hemos comprobado que el interés de los usuarios es poder conectarse con el resto del mundo, sobre todo las personas que tienen poca familia o la tienen lejos de las Islas. Por tanto, les encantaría no solo hablarles, sino poder verlos. Con varias llamadas de tutorización de nuestro voluntariado, puede abrir un mundo nuevo a estas personas que se encuentran aisladas”.