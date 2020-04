Carlos González: “La comunidad portuaria trabaja a destajo para garantizar el suministro”

El puerto de Santa Cruz de Tenerife está jugando un papel fundamental durante el estado de alarma, ya que sus trabajadores son los que están procurando que el suministro de bienes y servicios llegue correctamente a la población en un momento de confinamiento excepcional. Por ese motivo, el presidente de la Autoridad Portuaria quiere mostrar su reconocimiento a la labor extraordinaria que está realizando toda la comunidad portuaria de las Islas.

-¿Cómo se encuentra la plantilla de trabajadores de la Autoridad Portuaria tinerfeña? ¿Son muchos los afectados por la COVID-19?

“Afortunadamente en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no se ha registrado caso alguno de afectados por la COVID-19. Si bien ha habido algunos en observación, finalmente el resultado del posible contagio ha sido negativo. La inmensa mayoría del personal trabaja desde casa, exceptuando aquellos que, por turnos, deben cubrir servicios mínimos y, obviamente, nuestra policía portuaria que está demostrando su profesionalidad y cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad e higiene en el trabajo, lo que ha evitado contagio entre compañeros. Más allá de esto, tengo que dar mi reconocimiento a la labor de toda la comunidad portuaria de la provincia, que con su trabajo sigue garantizando el suministro de bienes y productos de alimentación a la sociedad, lo que resulta vital para que las medidas de confinamiento de la población sean un éxito”.

-Los puertos, motores siempre de la economía, evidencian su necesario papel en momentos extremos, como la situación de alerta en que vivimos.

“Sin duda, y lo son aún más en territorios insulares donde más del 90% de las mercancías que llegan a nuestro Archipiélago lo hacen por mar. Se sabe que son unas infraestructuras imprescindibles, pero esta crisis, como usted ha dicho, lo ha evidenciado más”.

-La actividad portuaria no ha parado desde la declaración del estado de alarma hace ya más de un mes.

“Efectivamente. Nuestros servicios portuarios de remolque, estiba, amarre y practicaje no han cesado, resultando todos ellos imprescindibles para la operatividad de los puertos y, en consecuencia, para garantizar el suministro de bienes de consumo e industriales.

Desde aquí también aprovecho para felicitarlos a todos por su profesionalidad y compromiso. Por otro lado, las empresas adjudicatarias de las obras en desarrollo pararon sus trabajos durante dos semanas, tras la orden del Gobierno Central al efecto, al considerarse obras no esenciales, si bien ya desde el pasado lunes se han reiniciado la práctica de la totalidad de ellas, siempre con la pertinente adopción de las medidas de seguridad. A esto se une la actividad de las terminales de contenedores, habiéndose incluso registrado en TCTenerife varias operativas de trasbordo internacional y dándose la circunstancia de que MAERSK, la compañía de barcos cargueros más grande del mundo, también eligió nuestro puerto para una de sus operativas, y esto es claramente debido a la eficiencia de nuestras terminales de contenedores”.

-¿Cómo se encuentran las autorizaciones de atraque o fondeo de cruceros en el puerto tinerfeño?

“Si las previsiones con las que contamos no cambian en exceso, antes de este fin de semana tendremos alrededor de quince cruceros entre las unidades que podrían atracar y las que permanecerán en fondeo. No en vano nuestra Zona 2 es un buen refugio para temporales y para situaciones como la que nos toca vivir ahora”.

-¿Es imprescindible la colaboración entre administraciones?

“Sin duda. Es más, quiero incidir en que desde el minuto uno de la declaración del estado de alarma, el personal de la Autoridad Portuaria trabaja en coordinación con Sanidad Exterior y Capitanía Marítima para atender los requerimientos de estas naves, que también encuentran en sus consignatarios en Tenerife una válvula de ayuda insustituible. Esta colaboración ha resultado indispensable para conseguir que el puerto de Tenerife se mantenga como gran puerto refugio para cruceros en el Atlántico Medio”.

-¿Qué aporta el puerto de Granadilla ante esta situación?

“En la nueva dársena tinerfeña continúan desarrollándose trabajos de mantenimiento y reparación naval, concretamente a dos buques propiedad del grupo AllSeas, el mismo que el año pasado nos eligió para reparar al mayor buque del mundo, precisamente en Granadilla, el Pioneering Spirit. También se encuentra en atraque en larga estancia el buque hospital Africa Mercy, al que se unirá este mes una plataforma semisumergible para someterse a diversas tareas de mantenimiento y reparación de la mano de Tenerife Shipyards”.

-¿Cree que la COVID-19 supondrá económicamente una factura excesiva al puerto de Tenerife?

“Es indudable que muchas empresas portuarias se están viendo duramente afectadas por el impacto económico. Desde esta conciencia, en la Autoridad Portuaria tinerfeña hemos puesto en marcha una serie de medidas económicas que esperamos palíen dicha situación y ayuden a remontarla en el tiempo que sea necesario. No obstante, la dimensión de la huella que dejará esta situación aún está por definir”.