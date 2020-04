Miriam, la primera parturienta ingresada por Covid-19 en Canarias, ya abraza a Nauzet, su bebé

Miriam, la primera mujer embarazada ingresada en una UCI en Canarias tras contraer el coronavirus Covid-19 y que dio a luz por cesárea a finales de marzo a un bebé sano en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, ya puede abrazar, recuperada, a su pequeño Nauzet.

Tras superar la enfermedad, la parturienta pudo reunirse con su pequeño a finales de la pasada semana y este martes ha agradecido, en un vídeo difundido en Twitter por la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, el trato recibido por el personal que la ha acompañado durante todos estos días de ingreso hospitalario.

Miriam, tras haber superado la #COVID19, ya está con su hijo Nauzet, nacido en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

“Estoy muy agradecida a los médicos y a todo el personal hospitalario, que se ha portado estupendamente. Han sido maravillosos. Todos me han cuidado, me han ayudado y por eso estoy aquí. Si no hubiese sido por ellos, no hubiese estado con mi hijo”, afirma esta madre con su rostro cubierto por una mascarilla mientras acuna a su bebé aún en el hospital.

Tras superar con éxito este trance, que no ha comprometido la salud del pequeño, Miriam y Nauzet tendrán que permanecer en el Materno Infantil de Gran Canaria el tiempo que estimen oportuno los médicos que han hecho posible que esta mujer vuelva a ser madre pese a ser una de las personas afectadas en Canarias por la pandemia de la COVID-19.