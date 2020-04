“Me parece infame que haya alguien pensando en recuperar el poder frente a tanto dolor”

Son las 11.00 de la mañana del viernes. Se acaba de hacer pública la dimisión de Juan Ramón Lazcano, concejal de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. A esa hora, DIARIO DE AVISOS estaba citado para entrevistar a la alcaldesa, Patricia Hernández, sobre la gestión que la ciudad está haciendo de la crisis provocada por la Covid-19. Como era previsible, la entrevista se aplaza, la alcaldesa se acaba de enterar, casi al mismo tiempo que el resto de la ciudad, de que el pacto que mantiene con Ciudadanos se tambalea, que uno de sus concejales lo deja en plena pandemia y que un acuerdo que, defiende, ha sido ratificado por ambos partidos hace dos meses, depende ahora de que la concejala que sustituye a Lazcano, Evelyn Alonso, mantenga el equilibrio tal y como está, o, por el contrario se instale una nueva aritmética en la que CC, PP y Cs (al menos uno de sus concejales) formarían una nueva mayoría. Ayer, horas después de la bomba que Juan Ramón Lazcano dejó caer en la Casa de los Dragos, algo más serena, la alcaldesa retoma la entrevista que el día anterior no pudo hacerse y que, inevitablemente, se ve marcada por la situación política en la que ahora mismo se encuentra envuelta Santa Cruz, y que, asegura la regidora, para ella no es la prioridad. “Estamos absolutamente volcados en lo verdaderamente importante que es sacar a Santa Cruz de esta situación, y lo que es lamentable es que ya haya personas que están más interesadas en sí mismas que en el dolor de los chicharreros”.

-¿Conocía usted la intención de Juan Ramón Lazcano de presentar su dimisión?

“No. Llevaba un mes en Cantabria y nosotros estamos muy centrados en el volumen de trabajo que tenemos debido a la crisis sanitaria y social que ha generado la Covid-19. Todos nuestros esfuerzos están en esto. Él (Juan Ramón Lazcano) había entrado por videoconferencia en las juntas de gobierno y no había expresado ningún tipo de disconformidad, no sabía que iba a dimitir y mucho menos en este momento”.

-¿Cómo afecta su dimisión al pacto que el PSOE mantiene con Ciudadanos?

“Desde el 29 de enero tenemos un pacto ratificado por Cs, por el partido a nivel nacional, y seguimos trabajando, aunque algunos están ya hablando de otros asuntos, nosotros tenemos claro que los esfuerzos se tienen que centrar en esta situación tan extraordinaria y de dificultad para tanta gente, en la que hay decenas de miles de personas confinadas, muchas de ellas sin saber cuál va a ser su situación personal, no ya dentro de un mes, sino mañana, con la comida de sus hijos, con miedo de salir a la calle a comprar, sin poder hacerlo por ser personas de riesgo… Los esfuerzos del equipo de gobierno están absolutamente centrados en reducir el dolor, en terminar lo antes posible con esta situación”.

-Entiende que esta dimisión ha hecho que se ponga sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura…

“Sí que es verdad que en estas horas se ha escuchado hablar de esto, y solo puedo decir que me parece grotesco e infame que haya alguien que esté pensando nada más que en recuperar el poder frente a tanto dolor para decenas de miles de chicharreros que están confinados”.

-¿Cree usted que Coalición Canaria ha tenido algo que ver a la hora de generar esta situación que puede llevar a una ruptura del actual pacto?

“Bueno, lo han evidenciado ellos. Lo han hecho exigiendo un Pleno desde hace unos días para, supuestamente, recibir información que estaban recibiendo en la junta de portavoces, algo pactado por unanimidad. También llevan desde hace unos días en las redes sociales hablando de volver. Ahora sí está todo medianamente claro. Su insistencia en convocar un Pleno para recibir una información que ya tenían, no era otra cosa que una forma de consolidar una dimisión que solo se hace efectiva cuando se da cuenta al Pleno. Por tanto, no lo digo yo, sus actos son los que lo han dicho. En cualquier caso, insisto en que estamos centrados en lo importante, que es esta situación de crisis, y lamento que haya alguien que esté pensando en algo distinto que no sea solucionar los problemas ajenos”.

-¿Quién va a asumir las competencias de Lazcano?

“Con el concejal un mes fuera yo llevaba un tiempo asumiendo algunas partes de su trabajo, aunque es cierto que es algo que aún no lo hemos definido. De momento, lo hará doña Matilde Zambudio o lo haré yo, aún es todo muy reciente”.

-¿Sabe cuándo se va a convocar ese Pleno para dar cuenta de la dimisión de Lazcano?

“Estamos centrados en reducir el dolor que ha generado la crisis sanitaria y social. La información de las medidas tomadas se comunican a los portavoces una vez por semana. No hay nada distinto a eso que nos ocupe ahora, nada, a nosotros, al equipo de gobierno. Son otros los que tienen que dar explicaciones de si les ocupa algo más que la crisis del coronavirus”.

-Se ha publicado que tras la dimisión de Juan Ramón Lazcano podría estar el intento de que, con el posible cambio de gobierno, el Ayuntamiento pudiera aceptar un contrato millonario de una consultora internacional. ¿Está al tanto de esas informaciones?

“Sobre eso no tengo nada que decir. Solo puedo asegurar que todos los procedimientos que ha puesto en marcha este equipo de gobierno se ajustan a la legalidad vigente”.

-Usted ha hecho referencia en varias ocasiones a que lo importante es centrarse en paliar los efectos de la crisis, ¿cómo está afrontando el Ayuntamiento esta situación?

“Pues con muchas dificultades. Estamos ante una situación totalmente nueva para la que no hay ningún manual. Desde poner en marcha el trabajo a distancia, a los procedimientos para la salud de los trabajadores públicos, organizar los turnos, hasta hacer frente a la situación social, de seguridad en las calles… todo es nuevo. Hemos dedicado muchas horas a tomar decisiones que días después había que modificar, porque se producían cambios en las normas, todo a un ritmo frenético, pero el esfuerzo de los trabajadores públicos lo ha hecho más fácil, lo que habla de la calidad humana y profesionalidad de los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz”.

-¿Cómo analiza el comportamiento de los chicharreros?

“La verdad es que incluso hemos recibido felicitaciones de la Policía Nacional. Están siendo muy conscientes de las dificultades, de cumplir las normas, y de que el confinamiento salva vidas. Están dando una respuesta ejemplar, por supuesto con las excepciones sancionadas y advertidas por la Policía Local”.

-Existe una evidente diferencia en el número de casos entre Tenerife y Gran Canaria, hay quien achaca al Carnaval o la manifestación del 8 de marzo a esa diferencia, ¿qué opina?

“Eso lo tendrán que contestar los epidemiólogos. Los carnavales en Santa Cruz de Tenerife se celebraron sin ninguno caso de Covid-19, hay otros sitios en los que sí había casos, pero no aquí. Otros es cierto que se lo atribuyen a la manifestación del 8 de marzo, que fue bastante posterior al Carnaval de Santa Cruz, e incluso hay quien afirma que se debe a las personas que se fueron de viaje en carnavales y que lo trajeron a la vuelta. Son especulaciones. Son los sanitarios los que tienen que explicarlo”.

-¿Piensa en cómo será el Santa Cruz post-Covid-19?

“La desescalada será poco a poco, y son los expertos sanitarios los que deben indicar el ritmo de esa desescalada. Nosotros estamos intentando que la recuperación económica pueda hacerse en V, que evidentemente va a ser difícil, pero que no sea porque el Ayuntamiento de Santa Cruz no ponga todo de su parte. Estamos ante escenarios nuevos y no sabemos cómo va ser a nivel nacional, y estamos sometidos a la autoridad sanitaria única, pero me parece que Santa Cruz va a estar más preparada. Estamos ayudando, poniendo líneas de subvención directa para pequeñas empresas, autónomos, taxistas, para que puedan resistir y mantener sus empresa cuando esto termine, intentamos que abran la persiana a la vuelta. Por nuestra parte, en las oficinas municipales sí estamos preparando las mamparas para cuando se vuelvan a abrir, pero lo cierto es que no hay instrucciones de cómo va a ser la relación social”.

-Se imagina un Santa Cruz sin fiestas, carnavales, eventos en la calle…

“No me lo imagino y tampoco creo que vaya a pasar. Una cosa es que la vuelta a la normalidad se dé poco a poco, y otra es que no vaya a haber normalidad nunca más. Soy optimista porque en cuanto se genere la inmunidad de grupo y haya vacuna volveremos a la normalidad, la cuestión es el ritmo en el que llegamos, pero sí que tengo claro que recuperaremos la normalidad. Volveremos a los abrazos, los besos, a bailar y a brindar con los amigos”.

-Estas semanas se ha hablado de empezar a dejar que los niños salgan a la calle y ayer el presidente Sánchez lo anunció para final de mes. Como alcaldesa y también como madre, ¿ha sido partidaria de aplicar esa medida ya?

“Todas las medidas que se hagan tienen que ser con garantías sanitarias. Todos somos muy conscientes de que es vital que las medidas que se pongan en marcha tengan el visto bueno de los expertos sanitarios. Dicho esto, los adultos estamos saliendo a comprar, a tirar la basura, los niños están entre cuatro paredes sin entender muy bien qué pasa, sin hacer demasiadas preguntas, y muchos de ellos ni siquiera tienen balcones, viven en pisos muy pequeños. Es probable que sean a los que más les está afectando la ansiedad y el estrés. Así que hay que trabajar con los expertos para que los niños puedan tomar el sol, el aire, aunque sea de forma muy limitada, todo supeditado a las recomendaciones sanitarias. Si me atrevo a decirlo es porque en otros países se ha hecho con garantías como Italia. Estoy segura de que los expertos ya trabajan en esto”.

-¿Qué pueden esperar los más vulnerables del Ayuntamiento de Santa Cruz?

“Estamos absolutamente volcados. Lo único que hay que decirles es que pidan ayuda. Que hay teléfonos donde solicitar esa ayuda, teléfonos para persona vulnerables que no pueden salir a la calle a comprar o las medicinas (922 282 482), y el de emergencias alimentaria (900 111 333), que por cierto vamos a modificar para crear uno específico para alimentos, porque aquí se están mezclando llamadas para los servicios sociales normales. Y quiero lanzar un mensaje para todos aquellos que nunca han pisado los servicios sociales, que este es su derecho, que es un derecho de los ciudadanos, que es el cuarto pilar del Estado del Bienestar y que no tengan miedo a marcar ese teléfono si lo necesitan, aunque dentro de 10 días lo dejen de necesitar. Me consta que hay personas a las que les cuesta llamar y lo que les digo es que pidan ayuda”.

-Entre esas ayudas están las que el denominado G4 (los cuatro municipios más poblados de Canarias) le están demandando al Gobierno de Canarias, ¿qué es lo que piden exactamente?

“Nosotros compartimos problemática, y no solo hablamos de población. Estamos hablando de bolsas de pobreza muy elevadas, tasas de paro muy altas. Por ejemplo hablamos con el Gobierno de Canarias de la cuota cero y de la cuota 1. Me refiero a que hay más cuota cero en las zonas metropolitanas, persona a las se da una tarjeta con 120 euros para alimentos, pero también está la cuota 1 en la que son personas que por ejemplo, aunque con ingresos, reciben ayuda para que sus hijos coman en el cole, que están becados, y que también los tenemos en los servicios sociales, que tienen dificultades para acceder a la vivienda, al empleo. Sufrimos un mayor numero de ERTES, gente que por eso van a cobrar el 12 de mayo y que han cobrado medio mes en marzo. Le expresamos las dificultades concretas de las grandes urbes de Canarias. Creemos que debe tener una acción específica para la población y donde mayor número se concentra. Estas eran reuniones que teníamos de antes entre los cuatro alcaldes a las que estos días se han sumado los alcaldes de Arona, Granadilla o Santa Lucía, que pueden compartir situaciones similares a las nuestras”.

-¿Cree que la oposición, en Santa Cruz, en el Gobierno de Canarias o en el central, está teniendo un comportamiento leal?

“Creo que en este caso es un problema de personas y no de partidos, hay personas que están comprometidas con la situación, las generalizaciones son injustas. Si me lo hubiera preguntado hace tres días le habría dado otra respuesta, pero hoy, sabiendo lo que se, prefiero apuntar a personas que solo piensan en sí mismas, que no son capaces de empatizar con nadie, que no son capaces de saber lo qué es lo importante y cuáles son los problemas de la población, centrándose en que su problema es no tener poder en esto momentos y que ese no es un problema para la gente, y mucho menos ahora. Las dimisiones políticas me parecen legítimas, pero supeditar el interés personal al general me parece indigno de cualquier responsable político. Se ha visto en las últimas horas que aquellos que están preocupados mas de su situación que de la población no merecen ser representantes públicos”.

La “perplejidad” de anteponer lo personal a lo colectivo

Casi 11 meses. Ese es el tiempo que Patricia Hernández lleva al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz. Llegó a la alcaldía gracias al pacto alcanzado con los dos concejales de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano (con el apoyo externo de Unidas Podemos), lo que le costó a ambos un expediente de expulsión que paró la justicia, y que, en el caso del dimitido Lazcano, se solucionó readmitiéndolo al retirar su demanda. La alcaldesa admite que no esperaba que el ya exconcejal de Urbanismo presentara su dimisión desde la distancia, y mucho menos que lo hiciera en mitad de un estado de alarma. Admite su “perplejidad” al comprobar que se antepone lo personal a lo colectivo. A sus 40 años recién cumplidos, Patricia Hernández, sabe lo que es lidiar con las deslealtades en política y especialmente con las procedentes de las filas de CC. Senadora y diputada en las Cortes Generales, en 2015 el PSOE, con ella a la cabeza, logró 15 diputados frente a los 18 de CC. Ambos partidos pactaron y ella se convirtió en vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales. Un año después, CC rompió el pacto.