Ritmo latino para las tardes del sábado en Barranco Hondo

En estas semanas de confinamiento en el que las distintas vecindades se han reinventado para sobrellevar el encierro obligado por el estado de alarma, contar con un profesional del entretenimiento hace que todo sea mucho más fácil. Y eso es lo que le ha pasado a los vecinos de una urbanización en Barranco Hondo, en la que, entre sus números pares e impares, se encuentra uno de los dj de música latina más reconocido en las Islas. Se trata de Toni Herrera, o como lo conocen en el mundo artístico, Tony Jeta. Este profesional de la música trabaja habitualmente con artistas como Edwin Rivera en sus visitas a las Islas o con las K-anarias.

Toni Herrera retoma cada fin de semana su profesión para amenizar las tardes a unos vecinos que han visto cómo la música inundaba el vecindario, convirtiéndolo en la mejor pista de baile. Jonathan Rodríguez es su vecino y la persona con la que Herrera está pasando el confinamiento. “Él vive solo y en una casa enorme para una persona así que se vino a mi casa y aquí estamos pasando el confinamiento juntos”. “Para mi es como un hermano más”, admite.

“Él (Toni) es el dj de Edwin Rivera, y justo el día que se declaró el estado de alarma, el cantante salía de Canarias y él se quedó aquí. Le dije que se viniese a casa y aquí estamos los dos”. “Después de los primeros 15 días le dije que teníamos que hacer algo, que había que animarse”, añade Jonathan.

Y se animaron. “Le propuse que montáramos su equipo en la terraza y así ponímas música para todo el vecindario y así lo hicimos”. Admite este vecino de Barranco Hondo que, al principio, “fue un poco raro, los vecinos no se terminaban de animar, pero poco a poco fueron saliendo a las azoteas, a los balcones…” “En mi caso vi a vecinos que en los 10 años que llevo viviendo allí no había visto”, comenta entre risas. El resultado es que han creado un grupo de wasap en la que más de una treintena de vecinos piden cada fin de semana un tema al dj. Desde música salsa, pasando por el pasodoble Islas Canarias o la música de los 80, Toni Herrera ofrece un detallado repertorio.

Admite Jonathan que esta iniciativa la ha dado vida a una urbanización que es casi una ciudad dormitorio. “Aqui no hay nada de tránsito, solo los vecinos cuando entran y salen, sin casi guaguas siquiera y esto ha conseguido que la gente se haya animado”. Tanto que afirma este vecino que les llegan peticiones de los cercanos Radazul y Tabaiba, hasta donde les llega la música cada fin de semana.

Artistas

Pero Tony no solo pincha música sino también los mensajes de ánimo que muchos de los artistas que conoce y con los que ha trabajado han grabado para él y que dirige a los vecinos. Entre ellos Ariel de Cuba, Edwin Rivera, Luis de Seda, Enrique Barrios, Luis Alberto del Caribe o Pepe Benavente. También el director de la murga Los Bambones, Primi Rodríguez, ha grabado un mensaje para Dj Toni Jeta.

Este fin de semana, después del anuncio del presidente Sánchez de que ya se podrá salir de casa al menos a pasear y hacer deporte, probablemente será el último en el que la terraza de Jonathan Rodríguez sirva de escenario para la música de Toni Herrera. Así que a disfrutar del ritmo latino.