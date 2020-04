Santa Cruz es el municipio canario con más actas por incumplir el estado de alarma

El cumplimiento de las normas del estado de alarma está siendo ejemplar por parte de la ciudadanía de Santa Cruz. Una ejemplaridad que, entre otras cuestiones, se apoya principalmente en la elevada presencia policial en las calles de la capital, tanta como casi el 100% de la plantilla, unos 300 efectivos. Consecuencia directa de esto es que la capital es la que mayor número de actas y controles ha realizado en todo el Archipiélago, superando las 15.000 identificaciones, y en las que se han levantado 1.400 actas por desobediencia, interceptado 470 vehículos sin permiso para circular y detenido a 17 personas por reincidir en la burla del estado de alarma.

Con estos datos aportados, ayer, por la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, y por el edil de Seguridad, Florentino Guzmán, se puso en valor el trabajo de los agentes que, como recalcó la alcaldesa, no se han visto afectados por el coronavirus hasta el momento. “Santa Cruz no solo es un municipio seguro cuando se trata de gestionar actos multitudinarios, también lo es cuando se trata de mantener sus calles vacías”, defendió la alcaldesa.

“Ahora mismo, nueve de cada 10 policías locales está prestando servicio en la calle, y eso se nota no solo en las cifras de actas sino también en los controles que se están realizando”, añadió la alcaldesa. Patricia Hernández también agradeció la colaboración ciudadana que ha hecho que muchas de las infracciones hayan sido sancionadas gracias a las llamadas de vecinos. “El número de comunicaciones ha crecido el 50%”, detalló. En cuanto al voluntariado que está prestando Protección Civil la regidora detalló que, “abrimos un proceso de selección para sumar 50 auxiliares y la respuesta ha sido desbordante, recibimos más de 400 solicitudes”.

Por su parte, el concejal de Seguridad ofreció datos relacionados con la movilidad. Así, el número de vehículos que cada día entra en la ciudad entre las siete y las diez de la mañana se ha reducido el 76%, mientras que “el número de coches a lo largo de todo el día se ha reducido desde los 91.000 a los 29.500, lo que supone un descenso del 65%”, detalló Guzmán.

En relación con esto, otro de los datos positivos es que la calidad del aire de Santa Cruz, “es la mejor en 35 años, los mismos desde que hay mediciones. Nunca hemos tenido un aire tan bueno”, dijo Guzmán.

En cuanto al recorrido de una carroza que realiza Protección Civil para aligerar el confinamiento y que tan criticado está siendo por algunos grupos de la oposición, la alcaldesa recordó que “cuentan con todos los informes de los servicios jurídicos y están avaladas por el Colegio de Psicólogos”.

“Es posible -continuó Plasencia- que las críticas vengan de gente que no tiene hijos y que las hace desde la terraza de su ático, y no entiendan que los niños llevan un mes metidos en casa, en pisos de 60 metros cuadrados y que necesitan algo de distracción”, concluyó .

Una instrucción impide a la Policía Local ir a felicitar cumpleaños

Sobre la polémica de si se permite que la Policía Local acuda a felicitar cumpleaños, Patricia Hernández señaló que “en Santa Cruz no se hace”, a lo que el edil de Seguridad añadió que “casi desde el comienzo del estado de alarma se dictó una instrucción interna prohibiendo este tipo de actuaciones”. “Puede que en otros municipios más pequeños se lo puedan permitir, y no me parece mal, pero aquí es imposible”, señaló la alcaldesa. “Otra cosa -añadió- es que a través del recorrido que hacemos con Protección Civil nos enteremos de que hay cumpleaños y lo felicitemos”. En cualquier caso, la regidora señaló que para todos esos niños habrá una gran fiesta cuando todo esto pase.