El alcalde de Tacoronte asegura que el Consistorio ayudará a Erasmo a ‘dignificar’ su modo de vida

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, asegura que el Ayuntamiento intervendrá con Erasmo, el habitante del bosque de Agua García, cuya historia, publicada el martes por este periódico conmovió a muchas personas y vecinos que lo conocieron cuando era joven y del que nunca más supieron nada.

Igual que la ayuda desinteresada que le proporcionan desde hace años Dácil Melgar y su familia, quien en marzo, cuando comenzó el Estado de Alarma y se produjeron fuertes lluvias, temió por su vida y le llevó mantas, toallas, un edredón, algo de ropa, agua, cubiertos y comida para unos días.

Sin embargo, Erasmo necesita mejorar sus condiciones de vida, satisfacer sus necesidades de hambre y sed y paliar el frío que hace en el cuarto de aperos en el que vive en el monte, el lugar en el que eligió vivir hace muchos años y del que no se quiere mover.

El mandatario reconoce que hasta el momento los servicios sociales del Ayuntamiento han intentado ayudarlo en varias ocasiones “pero igual no han sabido llegar hasta él como requiere”. Además, hay que tener en cuenta que no acepta comida de cualquiera sino de las personas que él conoce y cuyas voces y presencia identifica.

Por eso, en este nuevo propósito de establecer contacto se procurará usar las herramientas con las que se cuenta actualmente, “dado que hay personas que sí mantienen un trato más o menos continuado con él para ver si a través de ellas podemos ayudarlo para dignificar su estilo de vida”. En concreto, Dácil y sus familiares.

Eso sí, insiste: “respetando siempre que esté en La Hornaca porque podría ser trágico desplazarlo de allí cuando él ha decidido ser vecino del bosque y aislarse de los demás, quizás por circunstancias personales que no compartimos pero que él buscó y respetamos”.

Díaz sostiene que la historia de este superviviente del bosque “es peculiar”. La trabajadora social que llevaba su caso ya no está en el Ayuntamiento y eso dificulta un poco las cosas. También el hecho de que no tenga DNI debido a que hay una confusión en su partida de nacimiento y nunca lo ha tramitado. Por eso el Ayuntamiento se encuentra con problemas a la hora de gestionar recursos a los que tiene derecho, como una pensión no contributiva, -dependiendo de la edad que todavía está por aclarar-, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o cualquier tipo de ayuda que le garantice un sustento.

“Si lo sumamos a una herramienta como que la propia administración o alguien pueda asumir su tutoría legal, nos permitiría gestionar unos recursos de forma mensual para garantizarle, al menos, la manutención”, apunta el mandatario.

Mientras tanto, personal de Protección Civil seguirá llevándole alimentos, ya sea directamente a él o se los hará llegar a través de la familia Melgar, con la que ha trabado mayor grado de confianza. “Intentaremos que sean productos no perecederos o que garanticen su conservación en el ambiente en el que vive, como pueden ser enlatados, dada su imposibilidad de cocinar”, apostilla el alcalde.

Nació en 1952, tiene los apellidos de su madre y no fue a la escuela

Según pudo saber este periódico, Erasmo nació en 1952 y existe una partida de bautizo suya. Al parecer, su madre, no lo registró ni lo envió a la escuela para que no fuese llamado a hacer el servicio militar. Lleva sus apellidos Sánchez Peña, ya que no cuenta con padre reconocido. Erasmo tiene temor a que lo vuelvan a ingresar en un centro. Nadie sabe cómo ni por qué lo llevaron allí en una ocasión. “Creo que fue una intentona bastante rápida porque las condiciones en las que vivía eran peores que las de ahora”, indica Díaz