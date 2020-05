La presión de los clientes puede llevar a las terrazas a cerrar

Sensaciones encontradas las del tejido empresarial de Santa Cruz en esta primera semana de desescalada. Mientras el comercio respira aliviado por la respuesta de los clientes, con expectativas por encima de las esperadas, en la hostelería el recelo se ha instalado ante la imposibilidad de hacer cumplir las normas de distanciamiento por la afluencia de gente y la presión, que aseguran algunos empresarios, está ejerciendo la Policía Local para que se respeten esos dos metros de separación entre clientes. Sin ir más lejos, el martes, tal y como informó el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, se levantaron seis actas de infracción en terrazas, al disponer de más mesas y clientes de los permitidos. También se ha requerido a varios ciudadanos por no respetar las indicaciones de los encargados de los locales respecto a su comportamiento en los mismos.

Desde la Asociación Zona Centro no quieren lanzar las campanas al vuelo en la valoración de estos primeros días y hablan de una “apertura paulatina” tanto de cafeterías como de comercio, aunque reconocen que “ha ido bastante bien la venta”. Esperan que, para finales de semana, la apertura llegue hasta el 90% de los comercios. “Ajustar los negocios a las nuevas medidas de seguridad e higiene es lo que hace que se retrasen las aperturas e incluso alguno no ha podido, porque están pendientes de que les lleguen los Equipos de Protección Individual (EPI)”, explican desde la asociación. Servicios como los de peluquería y estética sí que están abiertos al 100%, mientras que la perspectiva para los establecimientos de ocio no es tan positiva. Zona Centro calcula que abrirá más o menos el 50% a final de la semana.

Y es que precisamente en esta parte de la ciudad, las terrazas están empezando a desanimarse en la reapertura. Si muchos habían retrasado la vuelta a la actividad de cara al fin de semana, las primeras actuaciones policiales, pero también la desmedida respuesta de los clientes que han acudido en masa a terrazas con escaso aforo y poco personal, está haciendo que muchos de los negocios que no han abierto, no lo hagan esta semana como lo habían previsto, e incluso, según pudo saber ayer DIARIO DE AVISOS, es posible que otros que ya han abierto, decidan volver a cerrar.

Cuentan algunos de los propietarios afectados que la Policía Local ha llegado a dirigirse, en zonas como la avenida Anaga, a los clientes mediante megáfonos para que respetaran la distancia de seguridad y que se han presentado varios agentes en las terrazas abiertas para comprobar que tienen todo en regla. Los que aún no han abierto, y vista la afluencia de público, temen que no puedan hacer cumplir las medidas de seguridad durante el fin de semana, no solo por los clientes, sino por sus propios trabajadores, a los que no quieren poner en riesgo. La incertidumbre sobre lo que se puede, lo que no, la presencia policial y las limitaciones de aforo hacen que la hostelería del centro se muestre insegura a la hora de abrir.

Esas misma incertidumbre se traslada a otras zonas de la ciudad más alejadas del centro. Es lo que ocurre, por ejemplo, en San Andrés, donde muy pocos negocios se han animado a abrir; apenas tres lo han hecho. Incluso ha habido quejas vecinales por la imprudencia de algunos clientes que han usado el muro de la avenida de San Andrés como una improvisada terraza, en la que beber y comer. Los vecinos llegaron a llamar a la Policía Local y a la Nacional para que intervinieran, tal y como se recoge en el Facebook de la Asociación de Vecinos El Pescador.

Mientras, los kioscos de Las Teresitas, que habían solicitado que se les aclarara si podían abrir en esta fase 1, siguen sin tener una fecha clara sobre cuándo podrán hacerlo. Aunque el Ayuntamiento asegura que están en disposición de abrir igua que el resto, lo cierto es que las limitaciones al uso de la playa no compensa la apertura de estos espacios de ocio por el momento.

En el Distrito Suroeste, en una de sus zonas comerciales más activas, la de La Gallega, la situación es similar en cuanto a las expectativas se refiere. “Esta semana es cierto que ha habido más movimiento, pero no sabemos si es algo puntual o se mantendrá en el tiempo”, reconocía a DIARIO DE AVISOS el presidente de la Asociación Alagapyme La Gallega, David Carballo. “Aquí no hay muchos negocios con terrazas, la mayoría de los bares se han reajustado para ofrecer comida a domicilio y les está yendo bien, por lo que seguirán así de momento”, explicó. “La filosofía es la de que ya que vamos a perder, que sea lo menos posible”, añadió.

Lo que sí ha pasado factura a algunos negocios de la zona es el tiempo que han tenido que permanecer cerrados, puesto que no volverán a abrir sus puertas. “Entre cuatro y cinco establecimientos han cerrado definitivamente. Algunos ya no les iba bien antes y han aprovechado para liquidar”, añadió Carballo.

Fauca

Desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, su secretario general, Abbas Moujir, mostraba ayer su esperanza de que esta primera semana sea el preludio de una recuperación de aquí a final de año. “En todo el comercio en general lo cierto es que no hemos tenido ninguna queja, como parece que sí ha pasado en la restauración, donde ha habido algún incumplimiento de las normas, sobre todo, por parte de los clientes”. “Lo cierto es que -continuó- estos primeros días estamos sorprendidos por la buena acogida.

En líneas generales, ha habido bastante afluencia de público, en algunos sectores mejor que en otros, como, por ejemplo, en perfumería que ha ido muy bien y quizá no tanto en moda”. Moujir reconoce que “ha habido movimiento; por lo menos se han ido incorporando a las ventas, y de aquí al viernes se incorporarán más”.

Detalla el secretario general de Fauca que algunos establecimientos no han abierto aún, aparte de los de más de 400 metros cuadrados, porque estaban pendientes de la llegada de EPI. “En general, todo el tema higiénico se ha estado llevando a cabo, se ha entendido bien que hay que mantener la distancia y las medidas higiénicas”, añadió.

Desde Fauca coinciden en que casi el 100% de los establecimientos que tienen permitido abrir lo harán ya a final de semana, aunque “esperemos que no haya ninguna sorpresa el fin de semana”, admite Moujir ante la enorme afluencia de público en la calle que se espera.

En cuanto a la polémica surgida por la supuesta prohibición de las rebajas en los establecimientos físicos para evitar aglomeraciones, y la posterior aclaración, habla de incongruencia: “Tal y como está la norma ahora para los comercios, el aforo es del 30%, con rebajas o sin ellas, hay que mantener la distancias y medidas higiénicas, por lo tanto era una incongruencia prohibir las rebajas”, manifestó.

Sobre si los descuentos pueden provocar colas en la calle, Moujir señaló que “fuera es muy raro, pero si se tuviera que hacer cola, como ha pasado estos días por la reducción de aforo, la responsabilidad de mantener las distancias es del ciudadano”.

Asimismo, añadió que, de haberse mantenido la prohibición, “hubiera sido la puntilla para el comercio físico”.