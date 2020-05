Las 12 pautas para adaptarnos con éxito a la “nueva normalidad”

¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia? ¿Que un bicho malo procedente de China iba a contagiar a más de 4 millones de personas en el mundo y a matar a más de 300.000, y nos íbamos a tener que confinar en nuestras casas durante varios meses? Y quién sabe hasta cuándo…

Estamos viviendo una etapa en nuestras vidas que ni siquiera nuestras abuelas, muchas de las cuales vivieron la guerra, hubieran imaginado. Nadie ha estado preparado para ello, nunca nadie ha vivido una pandemia así. Por tanto, tampoco estamos preparados para afrontar la época de incertidumbre que viene a partir de ahora, lo que coloquialmente están llamando como ‘la nueva normalidad’.

“Estamos viviendo una situación excepcional que requiere de toda nuestra capacidad de resiliencia. Lo estamos pasando mal, muchos han perdido a sus seres queridos, no sabemos qué va a pasar y el futuro económico que nos espera no parece muy alentador”, sostiene el psicólogo Tomás Navarro en ‘Eres más fuerte de lo que crees. Kit de rescate emocional para afrontar la crisis’ (Zenith), un libro electrónico cuyo objetivo es ayudar a afrontar esta situación.

Dado que las cosas han cambiado, aunque todo es temporal, no para siempre, pero sí durante una buena temporada, y aunque no nos guste la situación, debemos aceptarla como viene y no afincarnos en el sentimiento de la queja y de la culpa, según aconseja el psicólogo Tomás Navarro, al tiempo que propone: