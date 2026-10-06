Caso urgente en Valle Colino: Truman, un golden retriever de casi 13 años que busca un hogar

Truman tiene casi 13 años, es un golden retriever de tamaño grande y busca una familia en Tenerife después de haber sido recogido de la calle y trasladado al Albergue Comarcal Valle Colino, en Finca España.
Desde el centro explican que desconocen por completo su historia anterior. No saben si se perdió, si fue abandonado o qué circunstancias hicieron que acabara en el albergue, pero sí destacan su carácter: lo describen como un perro “extraordinariamente noble, bueno y cariñoso”.
Según la publicación difundida por el propio Albergue Comarcal Valle Colino, Truman es muy confiado con las personas, disfruta del contacto y de la compañía y se relaciona correctamente con otros perros. El centro aclara, no obstante, que desconoce cómo se comporta con gatos.
Sospechan que puede sufrir una artrosis avanzada
La principal preocupación del albergue es su estado físico. Por su edad y movilidad, los responsables sospechan que Truman podría padecer una artrosis avanzada, aunque en la publicación no se aporta un diagnóstico veterinario definitivo.
Su movilidad es limitada y necesita pasar muchas horas descansando, una circunstancia que, según el centro, hace especialmente difícil su estancia en un albergue.
“Un perro de su edad y en sus condiciones debería estar en una casa, con una cama cómoda, calentito, tranquilo y rodeado de personas que lo quieran”, señalan desde Valle Colino.
El centro insiste en que Truman no necesita una familia que pueda proporcionarle una gran actividad física, sino un hogar capaz de adaptarse a sus limitaciones y ofrecerle tranquilidad y cuidados durante esta etapa de su vida.
Cómo adoptar a Truman
Valle Colino indica que Truman es apto para todo tipo de familias y que se entrega castrado, con microchip y con las vacunas al día.
La adopción debe realizarse de forma presencial y no se admiten reservas. El albergue ha pedido además que las personas interesadas acudan directamente al centro, en lugar de limitarse a manifestar su intención de adoptarlo en redes sociales.
El Albergue Comarcal Valle Colino se encuentra en calle Cartagena, sin número, en Finca España, Tenerife.
Según la información difundida por el propio centro, su horario de atención es de lunes a sábado, de 11.00 a 15.30 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 13.00 horas. No es necesario pedir cita.
El teléfono de contacto facilitado por el albergue es el 673 895 015.
Mientras llega una familia para Truman, Valle Colino también pide colaboración para difundir el caso y aumentar las posibilidades de encontrar un hogar para este perro de casi 13 años.