Tres residencias de ancianos, libres de Covid-19 según los tests

Una buena noticia para el Norte de la Isla y en especial, para uno de los colectivos más vulnerables por la pandemia de Covid-19: los ancianos.

Los tests realizados tanto a usuarios como a trabajadores de la Casa de Acogida Jesús de Nazaret, de Icod de los Vinos; Madre del Redentor en El Sauzal, y la Residencia Familia Quesada Sánchez, en Tacoronte, han dado negativos.

Los dos primeros son gestionados por el patronato de la Fundación Madre del Redentor, cuyo director es el sacerdote Julián de Armas. En total, tienen 105 trabajadores y 151 residentes. En un primer momento no se descartó la posibilidad de confinarse todos juntos. Uno de los edificios de El Sauzal tiene 26 habitaciones y se dejó libre en caso de ser necesario para aislamiento.

En ambos se siguió exactamente el mismo protocolo: el 1 de mazo se cerraron las puertas y se prohibió la visita de familiares. Una decisión que según el sacerdote, “en un primer momento les costó entender” a los familiares pero que después valoraron de forma positiva. No obstante, se establecieron unos protocolos para que a través de videollamadas no se rompiera el contacto entre los residentes y sus familias dado que en el caso de los primeros “no solo hay que mantener la salud física sino también la psicológica”. Además, como director, todos los domingos les envía un mensaje informándoles de la situación. El último fue este domingo para confirmarles que no había ningún contagio.

Al mismo tiempo, se pusieron en marcha unas medidas internas siguiendo las directrices generales del Gobierno central y se adoptaron decisiones como reforzar la limpieza, realizar un control estricto de personas, haciendo entrar a los proveedores por el garaje con el fin de que la mercancía se descargue en el parking, y se desinfectan todos los productos que llegan de la calle antes de llevarlos a los economatos o depósitos.

Medidas para prevenir que el virus entre y que se mantendrán hasta último momento ya que la desescalada en las residencias de mayores será lo último que se haga. Hay que tener en cuenta que la edad media de los residente en El Sauzal es de 85 años y en Icod, de 86 y medio. “Nos estamos preparando para mantener el objetivo de seguir sin contagios pero al mismo tiempo de poder ver a sus familiares”, apunta Julián de Armas.

En este sentido, no oculta que a los ancianos les ha costado sobrellevar esta crisis. “Se sienten un poco afectados y es lógico, pero los más conscientes lo van entendiendo y van aceptando la situación”, sostiene.

Alimentos no les ha faltado en ningún momento gracias a la solidaridad de cosecheros y empresas, pero sí hace un llamamiento en cuanto al material de protección. “El Gobierno nos ha facilitado lo que ha podido pero ha sido insuficiente y hemos tenido que ir consiguiendo y a un precio relativamente alto en el mercado”, indica.

En el caso de Tacoronte, las pruebas se realizaron el 30 de abril y el sábado le confirmaron a la Fundación Gerón, responsable de la gestión de la residencia Familia Quesada Sánchez, que no había infectados por Covid-19. Una noticia que confirma el haber acertado con los protocolos y en el cuidado particular que han tenido los trabajadores para no introducir el virus, confirma el médico del centro, Luis Fernández Martínez.

En este caso también se basaron en el protocolo del 6 de marzo del Ministerio de Sanidad para las residencias de mayores que después se actualizó con los de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y se reforzó con uno interno de la Fundación Gerón que iba en la misma línea que los anteriores.

Medidas más estrictas

Entre las medidas más estrictas que adoptaron la de confinar a todos los ancianos en sus habitaciones para evitar cualquier riesgo de contacto y ser atendidos allí directamente por el personal. Igual que en los otros municipios, están nerviosos porque ven las noticias y saben que existe un riesgo real pese a que se les intenta tranquilizar y dar todas las pautas necesarias.

Tras la buena noticia, se trabaja en una desescalada progresiva para “sacarlos en pequeños grupos con el fin de que puedan volver a hacer sus actividades lúdicas y culturales en el salón y los espacios comunes, confirma el profesional.

El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, confiesa que fue una gran alegría la llamada que recibió tres días atrás del padre Julián para confirmarle que no había ningún caso y a quien felicitó por la gran labor.

En la misma línea se expresa su homólogo en Tacoronte, José Daniel Díaz, en su caso como miembro del patronato. Sostiene que “todos los ciudadanos deberían guardar en la calle el mismo celo que en la residencia”. De esa manera, subraya el mandatario, “estaríamos luchando con más garantías contra el Covid-19”.