Carlos Cuadrado: “Ciudadanos no va a hacer ningún movimiento en Santa Cruz”

El ruido creciente en torno al Ayuntamiento de Santa Cruz y a una posible moción de censura ha hecho que la ejecutiva nacional de Ciudadanos haya querido salir a acallar ese ruido para dejar claro que la formación naranja no está en eso. El encargado de hacerlo ha sido el viceconsejero general de Cs, Carlos Cuadrado, y lo hace a una semana vista de que Evelyn Alonso, la edil que sustituirá al dimitido Juan Ramón Lazcano, tome posesión de su acta. “En este momento no nos planteamos cambios de gobierno en ningún sitio, incluida Santa Cruz de Tenerife”, afirmaba Cuadrado a DIARIO DE AVISOS. “Evelyn (Alonso) sabe cuál es la decisión del partido y tiene claro que está en Cs, y que en estos momentos, eso (la moción de censura) no va a pasar”, añadió el representante de la formación naranja. Cuadrado fue nombrado vicesecretario primero en el último congreso de Cs celebrado el pasado marzo, y forma parte del comité permanente de la nueva ejecutiva nacional.

-¿Va a apoyar Ciudadanos una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz?

“En estos momentos no nos planteamos ningún cambio de gobierno en ningún sitio. La nueva ejecutiva de Ciudadanos lo que ha decidido es que en un situación de pandemia, lo que hay que hacer es dar estabilidad, eso es lo que estamos haciendo donde gobernamos, y donde no lo hacemos intentamos llegar a los máximos acuerdos posibles. Intentar salvar vidas es lo primero, y ahora, con la crisis económica en puertas, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Nosotros, en una situación así es totalmente inviable que el partido se plantee cambiar ningún gobierno, ni contrapesos ni estrategias, ni en Santa Cruz ni en ningún otro punto”.

-¿En algún momento se barajó esa posibilidad?

“Sé que hay muchos medios ahí que están diciendo que se puede dar una moción de censura, pero el mensaje es claro para el resto de partidos políticos, esto es una decisión que toma la ejecutiva nacional, los acuerdos y los pactos son una responsabilidad nuestra, y nosotros no vamos a hacer ningún movimiento. Es bueno que todos los partidos lo sepan, que cualquier tipo de acuerdo o pacto se tiene que hablar con la ejecutiva nacional, y la ejecutiva nacional tiene decidido que no va a haber ningún tipo de cambio”.

-La posible moción se sustenta en torno a la incorporación de Evelyn Alonso al Ayuntamiento como nueva concejal de Cs, ¿han hablado con ella?

“Nosotros, cuando el compañero Juan Ramón Lazcano dejó el acta hablamos con Evelyn (Alonso). Ella va a recoger el acta, como no puede ser de otra forma, y no tenemos ningún problema. Evelyn sabe cuál es la decisión del partido y tiene claro que está en Cs, y que, ahora mismo, nos parece absurdo que haya gente que esté preocupada por intentar cambiar gobiernos con la que tenemos encima. No hay ninguna posibilidad de que eso vaya a pasar. Ella tomará el acta, se incorporará con su compañera Matilde (Zambudio) para seguir trabajando en que Santa Cruz pueda salir de esta crisis de la mejor manera posible”.

-¿Han debatido sobre qué áreas va a gestionar?

“Todavía no se ha definido. No ha recogido el acta, hay tiempo, y tampoco hay prisa excesiva. Se hablará con la alcaldesa, y asumirá la gestión de aquellas áreas donde Evelyn pueda ser más útil, siempre de acuerdo con la alcaldesa. Vamos a intentar desarrollar las políticas de Cs, las que pensamos que justamente ahora, las liberales, son las que pueden mejorar las actual situación”.

-¿Cuál es la situación de Matilde Zambudio en Cs?

“Es cierto que la anterior ejecutiva dio unas instrucciones de voto para el tema de los pactos, eso es conocido. Ella en aquel momento no obedeció, aunque siempre ha defendido que no fueron claras las instrucciones, pero, en cualquier caso, esto es un tema en el que, ahora mismo, en medio de una pandemia, no estamos. Pensamos que la sociedad no quiere saber si hay un acuerdo, si había, si tenemos que estar con un partido o con otro. Realmente ahora es un momento de ponerse a trabajar, y pensar en cómo salir de esta. Nadie entendería ahora, movimientos de gobierno de ningún tipo. Así que Matilde tiene que seguir trabajando allí como está haciendo, y nosotros no vamos a hacer ningún movimiento para hacer cambios de gobierno en Santa Cruz, ni en ningún otro sitio”.

-¿Sabe si Matilde Zambudio va a seguir adelante con la denuncia contra Cs por su expulsión?

“Eso es un tema que está ahí, pero no se en qué punto está. Supongo que llegará el momento de abordarlo, pero ahora no vamos a priorizar los entendidos o posibles malos entendidos, disputas internas en torno a una decisión del partido. Nosotros en lo que pensamos es en que tiene que haber estabilidad, no inestabilidad, ni inventos”.

-¿Cuál es la situación del partido en Canarias?

“Tuvimos el congreso en marzo y ahí se se llegó a elegir a la ejecutiva. Inés Arrimadas y el nuevo equipo tomamos posesión y después hicimos toda la parte de aprobación de documentos, estatutos y estrategias a través de una asamblea online. Ahora mismo estamos preparando los reglamentos de organización que tienen que ser aprobados por la primera reunión del nuevo consejo general, que es el órgano más importante entre asambleas. Será ahí donde se aprobará cómo se regula el funcionamiento de las agrupaciones y los comités autonómicos, y después de esa aprobación, viene la creación de esos nuevos órganos y la elección de los diferentes responsables. Así que, por tiempos, esperamos que antes de agosto tengamos ya a los nuevos responsables y equipos de trabajo, que son los que tienen que hacer que Cs dé forma a lo que siempre ha querido ser, que es útil”.

-En estos momentos Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, ha asumido esa representación…

“Hay que renovar todo. Enrique hace ahí un trabajo importante, pero aún no hemos decidido los responsables orgánicos, saldremos de dudas en pocas semanas. Él está en el Cabildo y está haciendo un buen trabajo y eso es lo que queremos que Cs siga haciendo”.

-Con la nueva ejecutiva nacional se ha dado un cambio de rumbo al partido, apostando más por el consenso, ¿la dirección definitiva?

“En el documento estratégico que aprobamos, y lo hicimos mucho antes de la pandemia, ya decimos lo que quería ser Cs, que es estar en ese espacio de centro, en el que pensamos en solucionar problemas a los ciudadanos y en la utilidad de nuestro partido. Después del 10N pensamos que muchos ciudadanos nos dejaron de votar o se quedaron en casa, porque pensaron que no íbamos a ser útiles. Nosotros nacimos en Cataluña en 2006 con una idea muy clara de ser útiles a la sociedad, creando un partido político en un momento muy complicado. Así que, estamos ahí, y vamos a intentar seguir estando, y sí que es verdad que vamos a hablar con todo el mundo para ello, llegar a consensos que sean por el bien de los ciudadanos. Todas las decisiones que tomemos será pensando en los ciudadanos y no pensando en lo qué pasa o ha pasado, y ahora mismo tenemos que dar soporte a nuestros cargos electos, dar un mensaje a los ciudadanos de Canarias que no es otro que queremos se útiles”.

-¿Ese mensaje de estabilidad también se traslada a otros gobiernos como el madrileño?

“Nuestra relación con el PP es inmejorable, nunca hemos tenido una relación tan buena. Estamos muy contentos con los gobiernos en los que estamos gobernando juntos. Vamos a ir juntos en el País Vasco, para que los votantes constitucionalistas tengan una buena opción de voto donde hace tiempo que no la tenían, estamos muy contentos con esos acuerdos, lo mismo que digo que no va a haber cambios en Santa Cruz o el Cabildo, tampoco lo va a haber con el PP”.