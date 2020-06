El cementerio de Güímar debe poner coto a los malos olores

Tras las quejas de algunos vecinos, recogidas en su dia por DIARIO DE AVISOS, del mal olor que desprenden los nichos del Patio de San Carlos, en el cementerio municipal de Güímar, el diputado del Común, el exalcalde güimarero, Rafael Yanes, ha solicitado que se adopten las medidas necesarias para subsanar los problemas, después de comprobar la veracidad de las quejas expuestas.

En el informe remitido por la Diputación del Común al Ayuntamiento se presume que la obra está mal ejecutada y que de ahí deriva la problemática, advirtiendo que “podría concurrir un incumplimiento de la normativa de sanidad mortuoria por parte del Ayuntamiento de Güimar”.

Ante esta petición de informe el Ayuntamiento de Güímar ha respondido que “se va proceder a los trámites a y la adopción de las medidas propuestas en el informe técnico encaminadas a resolver posibles malos olores en esos nichos y mejorar la evacuación de gases por medio de la ventilación por tubos de PVC colocados en la parte posterior de cada nicho”.

Realizada la visita de los técnicos municipales al grupo de nichos, denominados, San Carlos, se encuentra en el siguiente estado: en la cubierta del grupo de nichos, se identifica una tubería de PVC que actúa de chimenea de ventilación y evacuación de los olores que se producen en el proceso de descomposición de todos los enterramientos.

Al subir a la cubierta de los nichos se detecta que el grupo de nichos San Carlos, tiene una sola chimenea de evacuación de olores y de ventilación, a las que supuestamente está conectada cada nicho particular. Al compararse con el resto de grupo de nichos se detecta que todos tienen un mayor número de chimeneas de ventilación y esa podría ser la causa de los malos olores, o sea, una insuficiente ventilación interior para evacuar los olores por la cubierta.

En las conclusiones de los técnicos, remitidas a la Diputación del Común, se dice que “al estar tapiados los nichos vacíos y los ocupados, no se puede comprobar el nivel y calidad del sellado interior de las aristas de cada cámara que limita la comunicación de olores entre si, al igual, se desconoce el estado de los tubos de desagüe en cada nicho por el que se canalizan los fluidos de descomposición de los cuerpos y la ventilación interior de cada nicho. Ante la imposibilidad de comprobar los conductos y estado del sellado en las aristas interiores, se propone reforzar la ventilación de cada nicho, colocando nuevos tubos en la pared posterior, comunicados a través de trépanos realizados en la parte superior de cada nicho, para mejorar la ventilación de cada uno”.

A vueltas con las canteras

“Es indignante que la Viceconsejería de Industria no nos haya contestado a los requerimientos para ejecutar los planes de restauración de los barrancos”, dijo el alcalde socialista de Güímar, Airam Puerta, en el transcurso del Pleno del viernes en que por unanimidad se votó instar al Gobierno de Canarias a cumplir la sentencia del caso Áridos del 28 de enero de 2016.

En la moción aprobada se recuerda que el plazo otorgado a la Dirección General de Industria para ejecutar los planes de restauración que tenían que presentar los cuatro empresarios condenados expiró el 25 de enero de 2018.

Puerta recordó que en septiembre pasado, por unanimidad, el mismo Pleno exigió a dicho departamento que le informara al respecto, “pero ya estamos cansados de que no nos respondan” y no descartó emprender acciones legales, como le pidió Francisco Hernández (PP), contra Industria: “No tengo inconveniente ninguno, si Industria no responde en tres meses”, afirmó el alcalde.