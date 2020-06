El Plan Director de Gorona del Viento convertirá a El Hierro en un laboratorio de sostenibilidad

El Consejo de Administración de Gorona del Viento El Hierro ha aprobado el Plan Director propuesto por el consejero delegado, Santiago González, que marcará la hoja de ruta de la empresa durante los próximos años, basándose en la implementación de nuevas tecnologías que permitan alcanzar el autoabastecimiento energético en la isla, así como convertir a El Hierro en un laboratorio de sostenibilidad.

“Se trata de una línea de trabajo continuista, que reconoce los esfuerzos hechos hasta el momento para plasmar la idea de convertir a la isla y a Canarias en un laboratorio de sostenibilidad, pero que quiere y va a lograr traspasar la fase de propósito para convertir los conceptos en hechos que tengan impacto en el crecimiento cualitativo de la Isla, con beneficios palpables en la ciudadanía”, explica el presidente de la empresa, Alpidio Armas.

La Central Hidroeólica ya ha convertido a El Hierro en referente mundial en cuanto a la integración masiva de energías renovables en sistemas insulares. La innovación tecnológica del sistema atrae a multitud de responsables políticos y técnicos de otros territorios, que se fijan en la isla del Meridiano como el modelo a seguir para conseguir aumentar el aprovechamiento de fuentes limpias en sistemas con dificultades de integración de renovables y, en general, en un planeta que tiene la necesidad de frenar, de forma inminente, las emisiones de gases contaminantes.

Sin embargo, el Plan de Desarrollo Sostenible de El Hierro, aprobado en 1997, atañe a más sectores como son el agrícola, la gestión de los residuos, la movilidad sostenible o la formación, entre otros. “Con el Plan Director, Gorona del Viento va a ser el elemento integrador de las actuaciones que se llevan a cabo en todos ellos para conseguir los objetivos marcados e, incluso, ampliar las metas en las que hasta ahora se ha trabajado”, añade el consejero delegado, Santiago González.

De la mano del Instituto Tecnológico de Canarias, socio del Cabildo de El Hierro, el Gobierno de Canarias y Endesa en la sociedad Gorona del Viento, así como de otros centros de investigación del Archipiélago, con una mayor colaboración con las universidades y empresas ligadas a la investigación en las materias de interés, se trabajará analizando las, hasta ahora, carencias o dificultades derivadas de la lejanía o la doble insularidad, para convertir los retos en nuevas oportunidades.

Explica González que no sólo se trata de actuaciones a gran escala, sino que tendrá especial protagonismo el ciudadano, de manera que desde Gorona del Viento se pueda llegar a los hogares herreños con las políticas de implementación del uso de los recursos no contaminantes en cuanto a movilidad o autoconsumo, concienciación en el uso de la energía y los recursos hídricos, formación de profesionales en los sectores presentes en el crecimiento insular, etc.

El Hierro, por sus condiciones geográficas, orográficas y hasta demográficas, puede ser una réplica a pequeña escala de núcleos mayores, y el trabajo que en la Isla se desarrolle puede ser extrapolable, incluso al continente. “Es una circunstancia que debemos aprovechar, también, para potenciar la imagen de marca ligada al turismo científico, al visitante de calidad, comprometido con el respeto medioambiental de la isla”, añade el consejero.

Desde Gorona del Viento se hace, asimismo, un llamamiento al Gobierno de Canarias y al Estatal, para que no desaprovechen la oportunidad que tienen en la isla del Meridiano de conseguir demostrar, con acciones reales y resultados palpables, que es posible llevar a la práctica un modelo basado en el uso de renovables y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con alta replicabilidad en otros territorios.