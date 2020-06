EN VIVO | FUENLABRADA, 1-CD TENERIFE, 0

El CD Tenerife acabó la primera parte por detrás en el marcador del primer duelo postcoronavirus. Un gol de Gassama en una acción aislada, en el minuto 44, le sirve al Fuenlabrada para llevarse, de momento, los puntos del choque correspondiente a la jornada 33 de la Liga Smartbank.

Rubén Baraja sorprendió en el once inicial con la entrada de Javi Muñoz, quien ocupó el carril derecho del centro del campo. Undabarrena y Milla se encargaron de la medular, mientras que el resto del once inicial no dejó más sorpresas.

Los primeros 45 minutos del duelo jugado en el Fernando Torres resultaron muy equilibrados, sin que ninguno de los dos equipos llegase a contar con oportunidades de gol destacadas. El cuadro local, con José Ramón Sandoval debutando en el banquillo tres meses después de su fichaje, se plantó bien en su campo, ordenó correctamente la defensa y logró taponar las incursiones ofensivas de los atacantes blanquiazules. Solo Nahuel lo intentaba tímidamente, aunque con más desacierto que lo contrario.

El duelo estaba llamado a irse al vestuario con el mismo resultado que comenzó, pero un despiste defensivo en la defensa visitante, con Sipcic y Alberto bastante tímidos, propició que el delantero Gassama marcase el único gol del partido en una jugada aislada al borde del descanso (minuto 44). Esto obliga a que Baraja, que puede utilizar cinco sustituciones, tenga que lanzar a sus jugadores un mensaje más ofensivo para intentar puntuar en la visita a Fuenlabrada.

