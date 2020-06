Inmigración: Canarias vive otro drama humanitario

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha denunciado a nivel nacional las graves deficiencias detectadas en el servicio para la acogida temprana de las personas que llegan en patera a las Islas desde que la ruta de inmigración irregular que conduce por vía marítima al Archipiélago se reactivase considerablemente el pasado agosto, coincidiendo con el ‘blindaje’ en el Estrecho.

Aunque la competencia es estatal, Torres (quien no dudó en hablar de “drama humanitario”) detalló que el Gobierno de Canarias trabaja con la Delegación del Gobierno de España en buscar lugares adecuados y suficientes donde atenderles, dado que, en la actualidad, incluso son alojados en naves industriales abandonadas, donde duermen en el suelo, no hay duchas ni tampoco posibilidad de respetar la distancia social preventiva para frenar la pandemia.

Por todo ello, el Gobierno canario ha pedido que la inmigración sea una de las cuestiones a tratar en la Comisión bilateral que se celebrará próximamente, ante lo cual la ministra de Política Territorial, la canaria Carolina Darias, ha confirmado que será uno de los puntos del orden del día fijado para esa cita.

“Estamos ante una situación en las Islas tremendamente preocupante. Lo que ha ocurrido es que las rutas han cambiado y ahora se dirigen a Canarias. Estamos hoy mucho más preocupados que hace un año”, observó sobre este tema el aruquense, tras lo cual explicó que se están cediendo espacios por parte de los ayuntamientos y del propio Gobierno regional para ubicar a los migrantes. Para hoy está previsto realojar a estas personas en un campamento provisional habilitado de urgencia en una parcela del polígono industrial de Arinaga (Gran Canaria), que gestionará Cruz Roja .

Sobre la conocida popularmente como ‘la nave de la vergüenza’ el presidente regional lamentó que se hayan producido imágenes que no son “ejemplares” de inmigrantes en naves industriales, entendiendo que hay que contar con los “mejores recursos” ante un “drama humanitario” como este. Lo cierto es que al menos 42 personas tuvieron que dormir en el suelo y sin poder ducharse en en una nave en desuso del puerto de la capital grancanaria. A este desastre se llegó tras desalojarse los CIE con los primeros positivos de policías e internos registrados en los mismos y ordenarse la cuarentena para todo aquel que entre en España por la vía que sea. Dichos cambios y la constante arribada de pateras terminó por desbordar a la Cruz Roja y a la Policía Nacional, que anunció su incapacidad para seguir custodiando a los inmigrantes pasadas las 72 horas que le corresponden por ley.

Según las estadísticas oficiales que quincenalmente publica Interior, en los cinco primeros meses de este año han llegado por esta vía a Canarias 2.475 personas, lo que supone un 636,6% más respecto al mismo periodo de 2019. Por si fuera poco, la presencia de embarazadas y bebés en las pateras se ha incrementado de forma notable, con los condicionantes que ello implica a la hora de la acogida temprana.

Torres reconoció que la situación se ha agravado con la pandemia de Covid-19 por el hecho de que han estado cerrado los espacios aéreos y, por lo tanto, quien llega en una patera ahora a Canarias se queda aquí, porque no puede ser repatriado ni puede seguir su tránsito. Recordó igualmente que la pandemia también está en África. “Nos están llegando migrantes contagiados y a todos se les está haciendo a todos los test del coronavirus y se les aisla”, explicó. Por ahora, la incidencia de contagios es ínfima, con ocho positivos en las más de 2.500 personas llegadas en patera.

Ante la reclamación canaria (que ayer secundó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno), la respuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no se hizo esperar, y ayer mismo manifestó que “estudiará” la creación de un protocolo en relación a “infraestructuras para cuarentenar” a los migrantes llegados en patera contagiados con Covid-19. En este sentido, el mandatario español dijo que “se va a estudiar en las próximas semanas” el tema, a la par que señaló que “ya se establecieron una serie de protocolos por una petición que hizo Canarias en su momento en cuanto a la recepción de inmigrantes ilegales para controlar la salud pública y ver exactamente su estado de salud y si estaban contagiados por la Covid-19”.

En otro orden de cosas, Torres no descartó ayer que las Islas adelanten el paso de la situación de estado de alarma a la nueva normalidad si los criterios sanitarios así lo permiten,

“Mañana [hoy para el lector] estaremos en fase 3 y podríamos incluso adelantarnos al 21 de junio para entrar en la nueva normalidad. Iremos viendo en los próximos días, siempre siguiendo criterios sanitarios, la posibilidad de adelantar el decreto y que dejemos de estar en alarma”, señaló. No obstante, Torres reiteró que se irá viendo según evolucionen los próximos días sanitariamente y siempre con el objetivo de evitar que se produzcan rebrotes.