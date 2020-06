Las facturas de Sebastián Yatra se presentaron antes incluso de la firma del contrato

La no actuación del cantante colombiano Sebastián Yatra en el Carnaval de Santa Cruz de 2018 fue protagonista ayer en la Comisión de Control municipal, en la que el concejal de Fiestas, Andrés Martín (PSOE), compareció a petición de Unidas Podemos para explicar la tramitación de un expediente que, según confirmó el portavoz de UP, Ramón Trujillo, al igual que ya pasó con el de Juan Luis Guerra, llevará a la Fiscalía. Mientras el edil socialista defendió que los documentos que figuran en el expediente reflejan una serie de presuntas irregularidades que están analizando los servicios jurídicos municipales, desde Coalición Canaria, responsable de las contrataciones en ese año, defendió la fórmula elegida y la legalidad de la misma, asegurando que el nuevo equipo de Gobierno ha actuado de la misma forma. Por su parte, Andrés Martín desveló algunos de los detalles que, a juicio del equipo de Gobierno, muestran, cuanto menos, una anómala sucesión temporal de los hechos. Además de lo ya conocido, que se incluyó a Sebastián Yatra y a Grupo 21 en un pliego para que actuaran el lunes 12 de febrero de 2018, actuación que no se produjo, pero que, según el expediente de contratación, sí que se pagó, Martín desveló que las facturas incluso se presentaron antes de que el secretario del Pleno firmara el contrato de ellas, cosa que ocurrió cuatro días después. Es decir, las facturas se presentaron el 15 de febrero, el contrato se firmó el 16 y los pagos se realizaron los días 19 y 23, uno por el importe de lo que estaba previsto pagarle a Yatra, más de 40.000 euros, y otro con el resto de artistas contratados por Radio Club.

Según el concejal de Fiestas, en la documentación presentada por la emisora de radio no figuraban las cartas de exclusividad de Yatra y Grupo 21, cuestión esta que justificaba el contrato negociado sin publicidad. “Coalición Canaria y Gladys de León actuaron al dictado de la emisora y se evitó penalizar al contratista a pesar de que así se recogía en el pliego si no se producía alguna de las actuaciones”, defendió Andrés Martín.

Desde UP, Trujillo señaló que la lectura del expediente abre múltiples preguntas además de llamar la atención por “su similitud con el de Juan Luis Guerra”. “Tenemos la sensación de que siempre se supo que Yatra no vendría, entre otras cosas porque el mismo cantante, ya en enero, indicaba que el 10 de febrero estaría en el Carnaval de Barranquilla, haciendo prácticamente imposible que dos días después estuviera actuando en Santa Cruz”. El portavoz de UP se preguntó por qué no hubo licitación pública y apuntó a un mal uso del negociado sin publicidad, además de destacar la opacidad de todo el proceso. También llamó la atención sobre la actuación de Carlos Baute el lunes de Carnaval: “Estaba previsto que actuara el domingo por unos 20.000 euros, con más gente y solo 15 minutos, y acaba haciéndolo el lunes por el doble de dinero y 30 minutos”.

Falta de información

Desde la oposición tanto PP como CC se quejaron de la falta de transparencia del equipo de Gobierno, que no les ha permitido acceder al expediente en cuestión. Aún así, el portavoz adjunto del PP, Carlos Tarife, señaló que “no hay un solo informe técnico contrario a la contratación realizada”, cuestión esta que también destacó Trujillo, en su caso, porque dada la sucesión de los hechos, con firmas a posteriori de las actuaciones, le llama poderosamente la atención. Tarife añadió que, “si esto entra en los tribunales y hay alguien que tenga que pagar, que lo haga, caiga quien caiga, pero no puede sustraernos el derecho de conocer los expedientes que hemos solicitado”, dirigiéndose al edil de Fiestas.

Por su parte, el portavoz de CC, Juan José Martínez, comentó con ironía que le daba “envidia” el trato que el equipo de Gobierno tenía con UP, formación a la que sí le daba acceso a los expedientes. “Lo que estamos viviendo es un deterioro democrático en Fiestas, donde no tenemos acceso a la información que solicitamos”, explicó. Aún así, Martínez coincidió en su valoración de los hechos con la versión dada por Radio Club, en la que se afirma que los artistas que figuran en el contrato son los que actuaron y que se modificó el pliego cuando se comprobó que no vendría Yatra y Grupo 21. “La pregunta es por qué no se recoge ese contrato en el expediente, usted es el responsable de la custodia”, añadió el concejal de CC.