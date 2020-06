Matilde Zambudio: “Nos ha llevado un año ordenar el caos organizativo y procedimental que nos encontramos en el Ayuntamiento”

El pasado 15 de junio se cumplió el primer año del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz, un nuevo equipo con el que se entró en lo que entonces se pudo haber llamado también nueva normalidad. El pacto entre PSOE y Ciudadanos, con el apoyo externo de Unidas Podemos, dio a Santa Cruz su primer gobierno sin la presencia de CC en casi 30 años. Matilde Zambudio y su compañero Juan Ramón Lazcano, ya dimitido, dieron el paso que propició el cambio, al que ahora, un año después, envuelve una sombre de moción de censura. En estos momentos, Matilde Zambudio, la primera teniente de alcaldesa, está a la espera de la incorporación de su compañera Evelyn Alonso para recuperar la mayoría, aunque hay quien dice que más bien será para perderla. Matilde Zambudio hace balance de este primer año, pero también quiere mirar al futuro y hablar de lo que hay que hacer para afrontar la crisis económica. “Hemos trabajado por los vecinos y cumplido con los compromisos electorales. No vale el vender y no ejecutar”.

-¿Cuál es su valoración de este primer año, justo cuando se acaba de hacer el anuncio más importante del mandato con la recuperación del dinero de Las Teresitas?

“El anuncio de esta semana es un ejemplo de la gestión que se ha venido llevando en el último año. Es trabajar para los vecinos de Santa Cruz y cumplir con lo comprometido en campaña. No vale el vender y luego no ejecutar. Recuperar el dinero de Las Teresitas es el claro ejemplo de lo que llevamos haciendo durante este primer año. Esto se extrapola al resto de compromisos que se adquirieron en cuento a gestión. Lo primero que hicimos fue poner orden dentro de las áreas, porque nos hemos encontrado con un caos a nivel administrativo y procedimental muy importante. No hemos entrado en una rueda en lo que estaba todo engranado sino que hemos tenido que poner en marcha la máquina. El primer paso, por lo que respecta a mis áreas, ha sido poner en marcha la parte administrativa de Cultura y Promoción Económica, trabajar con los planes estratégicos y planes directores, con el programa delante, con las necesidades, y viendo lo que se estaba ejecutando, porque no se iba a cortar lo que se venía haciendo bien. Ese es el balance que puedo hacer del primer año, un tiempo en el que nos hemos encontrado con una situación inédita en la que hemos tenido que demostrar más si cabe esa capacidad de gestión, con una crisis sanitaria sin precedentes, y, la verdad, tengo que calificar la gestión que hemos hecho de muy notable”.

-Con el dinero de Las Teresitas el anterior equipo de Gobierno ha dicho que fue gracias a que ellos iniciaron el camino que ahora se ha conseguido recuperarlo….

“Me parece indecente atribuirse este trabajo hecho por el actual equipo de Gobierno cuando además es demostrable. No tengo ningún tipo de problema en leer en el siguiente pleno el escrito, el único que había en el expediente de adhesión a la petición que sí hizo la Fiscalía de ejecutar la sentencia. No me va a llevar más de 10 segundos. Eso fue lo único que hicieron”.

-¿Que destacaría de esa gestión realizada en estos meses de estado de alarma?

“Solo hace falta hacer una comparativa con el resto de ayuntamientos. Ahí se puede ver el trabajo de esta Corporación, qué se ha hecho, y qué se ha dado desde el Consistorio, tanto en lo que al tejido empresarial se refiere como al resto de ciudadanos. Hay un notable en la gestión con respecto al resto de entidades locales, nunca se había apoyado al tejido empresarial como se ha hecho por este equipo de gobierno, y eso que hemos pasado por una crisis económica como la de 2008 de la que aún no nos habíamos recuperado. En Canarias no ha habido ningún ayuntamiento que haya puesto a disposición de su tejido empresaria cuatro millones de euros”.

-Sin embargo, esas ayudas, aún no se han ingresado, ¿cuál es el motivo de la tardanza?

“Los técnicos valoran qué tipo de procedimiento es el que hay qué seguir. En ese sentido la opción por la que se decantaron fue la que estamos gestionando, de hecho, los ayuntamientos de España que han puesto esta medida en marcha han optado por esta misma vía, como por ejemplo Valencia. No nos podemos sacar de la manga un proceso administrativo, ni saltarnos las normas”.

-Las del sector del taxi se han empezado a abonar…

“Así es, pero tenemos una realidad diferente en el tejido empresarial, porque las del taxi están perfectamente identificadas, y son un número determinado. Sin embargo, en las de micropymes y autónomos hemos recibido 3.000 solicitudes, ayudas con las que no podemos saltarnos los procedimientos tales como que no presenten la totalidad de la documentación requerida. Por ejemplo, no todas las solicitudes vienen acompañadas con el certificado de estar al corriente en el pago de impuestos, lo que nos obliga a nosotros a solicitar esa justificación. Sí que hemos acudido a la vía de la declaración responsable para acreditar el requisito de no haber percibido en el año anterior un rendimiento neto superior a 30.000 euros. Y hay determinados requisitos que sí van aparejados a esa declaración responsable, pero la solicitud del certificado no es uno de ellos. Es cierto que nosotros queríamos llevar aparejada la gestión de las ayudas con el pago, pero hay que sacar un listado provisional para que las empresas puedan presentar alegaciones. Llegados a este punto hay que hacer un documento contable por intervención de manera individual para cada uno de los beneficiarios, y por lo que hemos calculado podríamos llegar a unas 1.400 empresas”.

-¿Cuándo estima que podrían empezar a pagarse?

“Hay analizadas 1.200, es decir, que ya han pasado todo el trámite. Espero que en esta semana estén todas analizadas para empezar ya con el pago”.

-En cuanto a la Sociedad de Desarrollo, usted anunció que se había encargado un auditoría, ¿tiene ya los resultados?

“Aún no. Esperamos que en breve podamos dar a conocer el resultado, que nos ayude a organizar las cosas y dar un giro a lo que se está haciendo en la Sociedad de Desarrollo”.

-Usted ha asumido temporalmente la gestión del área de Urbanismo, ¿qué se ha encontrado?

“Consideramos que esta va a ser un área clave, al igual que Infraestructuras. Tenemos que conseguir que sea el motor que tire de toda la parte económica que vamos a vivir en los próximos meses, y para eso tenemos que empezar a dar respuesta a muchas reclamaciones históricas como por ejemplo ver qué es lo que pasa con el departamento de licencias. Ahora mismo el plazo medio de resolución de una licencia está en más de un año, cuando el plazo legal es de tres meses, ya sea positivo o negativo, es necesario responder en plazo. El no contestar lo que hace es paralizar las inversiones y, de manera indirecta, también la confianza de los inversores en el municipio”.

-¿Y qué medidas va a tomar para resolver ese problema?

“Ahora no tenemos tiempo que perder y la primera instrucción que se dio inmediatamente después de asumir el área de Urbanismo fue que necesitaba un diagnóstico de esta parte clave de la gerencia, que es el departamento de licencias, para saber qué es lo que falta. Tenemos que ver si es personal, o si hay algún mecanismo como es la externalización, que pudiera ser efectivo para poder conseguir en definitiva lo que dice la ley. Durante el confinamiento, dado que teníamos encima la caída del PGO, cuya sentencia se publicará en los próximos días convirtiéndola en firme, se ha hecho una labor excelente para sacar adelante las licencias que cumplían y que estaban pendientes de informar, y que llevaban mucho tiempo esperando”.

-También se había pedido un informe para saber si el Plan de Las Teresitas caía junto con el Plan General, ¿lo tiene ya?

“Tenemos un informe técnico del departamento competente en el que se apunta a que su tramitación podría verse afectada y decaer junto con el PGO de 2013. Ahora mismo estamos pendientes del informe definitivo por parte de la secretaria de Urbanismo para que se pronuncie, porque hay una parte técnica, pero otra jurídica que determinará si está vinculado o no. En cualquier caso, si decayera la tramitación, quiero dejar claro que todo el trabajo que se ha venido haciendo no es trabajo perdido, es recuperable. Se podrá incorporar tal cual al nuevo PGO en tramitación”.

-¿Hay noticias del Plan Especial de El Toscal?

“Las habrá pronto. Lo queremos aprobar definitivamente en breve, porque se ha completado todo lo que estaba pendiente, y en la primera reunión que tuvimos en la Gerencia se puso a la cabeza de cuestiones que tienen que salir ya”.

-En breve se incorporará su compañera, Evelyn Alonso, al Ayuntamiento. ¿Se han repartido ya las áreas? ¿Se quedará usted en Urbanismo?

“Todavía no se han repartido las áreas. En cualquier caso, Urbanismo es una pieza importante en la ciudad y desde Ciudadanos hicimos girar muchos puntos de nuestro programa en torno a la gestión urbanística, así que, en mi caso, si tuviera que asumirlo lo haría de buen grado y con ganas porque tenemos mucho qué decir”.

-¿Va a haber una moción de censura en Santa Cruz? ¿Ha hablado con su compañera?

“La cuestión la ha dejado resuelta el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, que ha dicho que no va a haber moción de censura, y estamos deseando que Evelyn Alonso se incorpore a trabajar con nosotros. En cuanto al contacto, hemos mantenido el que el estado de alarma nos ha permitido, mediante videoconferencia”.

-¿Qué opinión le merece que, a pesar de ese mensaje de Arriaga, se siga hablando de moción de censura?

“Estoy acostumbrada a que se apunte a una moción de censura, porque es algo que se vienen haciendo desde el mismo 15 de junio de 2019. Cada vez que pasa cualquier situación la sacan a relucir, no es nada nuevo a lo que vienen diciendo desde hace un año. Estoy muy tranquila”.

-Han pasado varios meses desde la marcha de Juan Ramón Lazcano, ¿cuál es su visión ahora?

“La verdad es que viendo los últimos meses de Juan Ramón, sobre todo por su situación personal, que le llevaba a ir y venir a Santander casi todas las semanas, y que ser concejal te lleva las 24 horas, los 365 días del año, se evidenciaba que era muy difícil que pudiera compaginar eso, por lo tanto sí que a finales del 2019, cuando vimos esa asiduidad, era algo previsible”.

-¿Cómo es la relación con el PSOE? ¿Y con UP?

“La relación es buena porque todos tenemos el objetivo común de hacer las cosas bien, y cambiar las que se estaban haciendo de manera incorrecta, el objetivo está muy claro, y estamos alineados en ese sentido”.

-¿Cómo valora los acuerdos a nivel nacional que su partido ha firmado con el PSOE?

“Ciudadanos siempre ha sido el partido de tender la mano, de la política útil, que siempre se ha prestado a consensos y ayudas. La clave es trabajar para los ciudadanos y en esta gestión de la crisis ha demostrado la línea en la que está y en la que va a seguir”.

-¿Cuál es su situación dentro de Cs en estos momentos?

“Ahora mismo estoy bien. Hago mi trabajo como concejal de Cs, con reuniones tanto a nivel local como nacional. Así que, bien”.

-¿Retomará las acciones judiciales que se vieron suspendidas por el estado de alarma?

“Ahora mismo confío en que podamos llegar a un entendimiento”.

-Ha sido un año duro, pero lo que queda por delante no lo es menos. ¿Qué plan de trabajo se ha marcado desde Promoción Económica para impulsar la economía?

“En este periodo de confinamiento hay tres hitos que yo considero importantes y que nos van a ayudar a enfrentar la crisis que nos viene encima. Por un lado ya hemos redactado los pliegos del Plan Director de Comercio. No podemos olvidar que el comercio representa el 22% de las empresas de la capital, y, sin embargo, Santa Cruz nunca ha tenido documento que marque los pasos a seguir. Este es plan cobra más importancia que nunca, porque nos dará las líneas para impulsar el comercio del municipio y trabajar asesorados con expertos y no con ocurrencias. Además, en él se exigen medidas concretas, no para llenar estanterías, sin efectivas, que puedan ser llevadas a la práctica. Tienen tres meses para su redacción, un tiempo tras el cual espero tenerlo en marcha”.

-¿Cuáles son los otros hitos?

“También se ha avanzado con el Plan Director de Turismo que es importantísimo. El Plan estaba obsoleto, venció porque tenía cuatro años, pero tampoco podemos pensar en un plan con esa duración, porque el turismo está vivo, cambia de un día para otro, y de hecho este plan director se revisará con carácter anual. Se están redactado los pliegos y solo estamos pendientes de que se reúna el Consejo de la Sociedad de Desarrollo para publicarlos. El otro hito es el avance en la puesta en marcha de una plataforma e-comerce que está pendiente de licitarse, una herramienta importante y vital para el comercio y la restauración”.

“No me arrepiento del paso que di hace un año, lo volvería a hacer”

Matilde Zambudio es consciente de que le ha tocado vivir, sin duda, uno de los periodos más duros de la historia para estar al frente de una administración pública. No solo ha tenido que afrontar los ataques derivados de su decisión de pactar con el PSOE, algunos de ellos denunciados ante el juzgado, sino que, además, su gestión se ha visto afectada por la crisis de la Covid-19. Sin embargo, asegura que, “a pesar de que el camino ha sido duro en este año particular, con situaciones nunca vistas, no lo cambiaría por nada”. La primera teniente de alcaldesa, admite, que “la experiencia ha sido tremenda. Sabía que me iba a hacer un máster, pero me he hecho siete con todo lo que he aprendido”. Un trabajo, el de este último año, que, asegura, le ha supuesto una gran satisfacción. “No hay nada que pueda satisfacer más que trabajar para los ciudadanos, hacer cosas que sabes que van a mejorar la vida de tus vecinos. No me arrepiento de haber dado el paso que di hace un año, y no solo no me arrepiento, sino que lo volvería a hacer”.