Agustín Marichal: “Mena está blindado por el pueblo y no se va ni a empujones”

“El alcalde no dejará el cargo, porque lo ha elegido el pueblo y eso es lo más grande. Después de una mayoría absoluta, Mena está blindado y no se va ni a empujones. El pueblo lo ha puesto ahí”, manifestó ayer a este periódico el presidente del PSOE de Arona, Agustín Marichal, al ser cuestionado por la posibilidad de que la fractura del grupo de gobierno le pueda costar el cargo al actual regidor.

Marichal, que subrayó que “legalmente no cabe una moción de censura”, recordó que Mena cuenta con el respaldo mayoritario de la Ejecutiva Local y advirtió a los órganos de dirección insular y regional del partido que, junto a la Ejecutiva Federal, buscan una salida a la división del grupo municipal: “Que tengan cuidadito con los pasos que va a dar, porque no nos quedaremos quietos”.

El presidente del PSOE aronero se reunió el pasado martes durante una hora y media con Santos Cerdán, secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, que viajó a Tenerife para escuchar uno a uno a los 13 concejales y al alcalde y recabar toda la información posible. “Hoy mismo (por ayer) me ha confirmado que tiene toda la documentación y ya se ha formado un concepto de todo lo que ha pasado aquí, que ha sido una falta de entendimiento, pero también de respeto hacia el alcalde, no sé si porque es más joven que algunos concejales o porque ha sido un poco blando con ellos y se le han subido a la pela”.

Marichal sitúa una de las claves que ha dado origen a la crisis de los dos bandos en el grupo de gobierno -y que estalló de puertas afuera con la destitución del concejal de Urbanismo, Luis García, el pasado 22 de junio- en la figura de José Luis Gómez, concejal de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Servicios Públicos y Vivienda, al que acusa de causar la división de los ediles. “Desde que el alcalde reorganizó las áreas y le quitó Obras, porque entraron dos concejales más, la ha armado y ha ido con la lata de gasolina por las esquinas prendiendo hogueras”, asegura.

Sobre Luis García, reconoció que mantenía una “mala relación” con José Julián Mena, con quien ni siquiera se hablaba en los últimos meses, “por discrepancias en algunos temas y en cómo se hacían”. “Se le ha permitido todo a la hora de cambiar de sitio a gente en Urbanismo hasta que el alcalde se plantó. En una de las últimas reuniones Mena le dijo que no cambiaba más técnicos, porque no había más y no caían del cielo”.

Pese a todo, define al concejal cesado como una “buena persona que entiende de urbanismo, una de las áreas más complicadas del Ayuntamiento”.

INTOXICACIÓN

Llegados a este punto, Agustín Marichal ve “difícil” una solución, “porque hay mucha intoxicación alrededor y se ha creado una montaña tremenda”, pero confía en que “todos reflexionen y sean muy conscientes de lo que representa este municipio para el PSOE”. Además, remarcó que “nada es irreconciliable, y en política menos”.

En ese sentido, destacó la labor, alejada de los focos mediáticos, del presidente regional del PSOE y alcalde de Adeje (municipio en el que Luis García ocupa plaza de funcionario) para buscar una salida al laberinto aronero. Según pudo saber este periódico, el regidor adejero contactó en la jornada de ayer con el edil destituido con el ánimo de desinflamar la crisis.

El presidente del PSOE de Arona, que reduce el sector crítico a José Luis Gómez, Luis García y Juan Sebastián Roque (concejal de Educación, Deportes y Juventud), no oculta un “sentimiento de tristeza y de pena por lo que está pasando”, y recuerda que “nunca me he escondido ni me esconderé para dar la cara”.

Marichal lamentó que el apoyo a la lista electoral encabezada por Mena se haya convertido en los “mismos jaleos que siempre ha tenido Arona”. Por eso, dijo, “hay que pedir perdón al pueblo de Arona con toda el alma y el corazón”.

Los críticos, a la espera: “Se ha hecho mucho daño”

“El partido nos ha pedido serenidad y sensatez, estamos esperando lo que decide”, manifestó ayer a este periódico una de las voces del sector crítico en el grupo de Gobierno municipal, que admitió que la salida de la actual situación “no será nada fácil, porque se ha hecho mucho daño”.