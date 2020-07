Arranca una EBAU atípica sin el bullicio y las aglomeraciones de costumbre

< ► > Primera jornada de la convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) celebrada en el Campus de Guajara. | Fran Pallero

La convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) comenzó ayer en Canarias con una cifras de inscritos muy superiores a la de los cursos recientes, con 11.150 estudiantes, 1.725 más que el año pasado.

Esta EBAU está marcada por la crisis sanitaria de la Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales a mitad de marzo. De esta manera, amplió la celebración de la EBAU a cuatro días, uno más de lo habitual, para asegurar que se cumplen las normas sanitarias de distanciamiento físico entre jóvenes y la limpieza e higiene de las aulas. Los asistentes también tienen que cumplir una serie de normas, que incluyen el uso obligatorio de la mascarillas durante toda la jornada dentro de los edificios, el uso de gel hidroalcohólico, no compartir material entre ellos o traerse el agua y la comida para su consumo personal.

Además, los alumnos recibieron el pasado lunes un mensaje SMS o un correo electrónico en el que se les indicó la facultad, la puerta de entrada y el aula en el que realizarían cada examen.

Por tanto, ayer se presentaron a la primera jornada de la fase general los estudiantes de Ciencias y Ciencias de la Salud, 2.667 inscritos en la provincia tinerfeña y 2.636 en la de Las Palmas, mientras que hoy lo harán los de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes (2.350 en nuestra provincia y 2.885 en las Islas orientales) para afrontar las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II, primera Lengua Extranjera e Historia de España.

A partir de las 8.30 horas se abrieron las puertas en las distintas Facultades de la Universidad de La Laguna y los alumnos más madrugadores, que ya hacían cola, pudieran entrar en los edificios, tras el pertinente lavado de manos, para acudir al aula que les correspondía y esperar hasta las 9.30 horas el inicio.

Este año no hubo ni el bullicio ni las aglomeraciones características de estas pruebas en cursos pasados en los diferentes centros que acogen los exámenes. También hay que resaltar que en Tenerife, además del habitual Campus de Guajara, los alumnos se repartieron en el Campus de Anchieta y en el IES Adeje, lo que se notó en la afluencia de estudiantes y en la agilidad para poder acceder en vehículo y aparcar en Guajara.

Lengua Castellana y Literatura II

Esta EBAU marcada por la nueva realidad de la Covid-19 también llegó con diversos cambios en las pruebas de las diferentes materias. Hasta ahora, se podía elegir entre una opción A y una B, sin poder mezclar preguntas entre ellas, mientras que este año se ofrece al alumnado un único examen con múltiples preguntas que se pueden combinar.

Los estudiantes de las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud afrontaron el primer examen de Lengua Castellana y Literatura II con cuatro opciones para elegir y realizar el análisis y comentario de los textos propuestos: el artículo periodístico El virus autoritario de Lluis Basset publicado en El País, sobre la epidemia de la Covid-19; la alternativa del poema Las islas en que vivo del prolífico autor gomero Pedro García Cabrera; la elección de un fragmento de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, o la opción de un fragmento de la obra teatral La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

Tras finalizar esta primera prueba, y ya con los nervios más calmados, los alumnos salieron al exterior de los edificios, donde pudieron coger aire, descansar y algunos apuraron un tentempié para afrontar al mediodía la primera Lengua Extranjera que cursaron en Bachillerato. También hubo tiempo para saludar a unos compañeros que no veían presencialmente desde hace meses.

La mayoría de estudiantes que escogieron Inglés afrontaron entre otras opciones un artículo publicado en The Guardian, con el título Are pets really good for us or just hairy health hazards?, (¿Son las mascotas realmente buenas para nosotros, o simplemente un riesgo para la salud?), en el que los alumnos tuvieron que responder varias cuestiones.

Tras la pausa del almuerzo, los estudiantes de ciencias que se presentaron ayer a la EBAU afrontaron el último examen de la jornada, el de Historia de España, en el que debieron responder a un máximo de cinco preguntas planteadas, pudiendo combinar las opciones A y B. Entre las que tenían a su alcance las características esenciales de la Constitución de 1812, los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares; o identificar, entre dos pinturas rupestres de la Península, cuál correspondía a la zona cantábrica y cuál a la levantina, entre otras preguntas.

Para facilitar la labor de los profesores que corregirán los exámenes, en cada ejercicio el alumno debía indicar en una especie de “mapa” qué ruta y opciones elegía. Por tanto, una prueba que se intentó adecuar a la nueva realidad que ha tocado vivir con la crisis del coronavirus, pero en la que miles de estudiantes se juegan su próximo futuro.

Los exámenes continuarán hoy, mañana y pasado en las Islas

Hoy realizarán la primera jornada de exámenes los alumnos de Bachillerato de las modalidades de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes (2.350 en nuestra provincia y 2.885 en las Islas orientales) para afrontar las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II, primera Lengua Extranjera e Historia de España.

Mañana continuarán los exámenes a las 9.30 horas con Matemáticas II (ciencias), y a las 12.00 horas, Química, Diseño o Geografía. Por la tarde, las pruebas serán de Cultura Audiovisual II, Física e Historia de la Filosofía. Y seguidamente Matemáticas Aplicadas para ciencias Sociales II, Latín II y Fundamentos del Arte II.

El sábado se examinarán de las asignaturas de Artes Escénicas, Griego II, Geología, Dibujo Técnico II y Economía de la Empresa; así como Historia del Arte y Biología. La tarde se reservará a aquellas materias que coincidieron en el mismo horario en las jornadas anteriores.