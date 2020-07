Baraja pide que las opciones de ‘play-off’ se expriman al máximo

Rubén Baraja, entrenador del CD Tenerife, realizó la tradicional conferencia de prensa telemática previa al partido que juega esta tarde, 18.30 horas, el representativo ante uno de los principales favoritos al ascenso, el Almería.

El técnico vallisotelano se ha mostrado muy prudente en su discurso desde que su equipo logró encadenar tres victorias consecutivas, que lo catapultó muy cerca de los puestos de play-off de ascenso, hecho que disparó la ilusión del tinerfeñismo. Baraja pide a sus jugadores que agoten todas las opciones que hayan para entrar entre los seis primeros.

“No me preocupan sinceramente los puntos donde vaya a estar ese reto. Sería desviar la atención, manejarse en supuestos. Tenemos una oportunidad y vamos a pelearla, pero hay más equipos en esa lucha. Estamos en pocos puntos y piensan también que pueden llegar. Trataremos de exprimirnos al máximo y con mucha ilusión, a ver si somos capaces de sacar buenos resultados. No hay otra fórmula para enfocar estos cinco últimos partidos”.

El entrenador blanquiazul no escatimó elogios hacia sus jugadores, que tras la vuelta del parón por la Covid-19 han sumado 11 de los 18 puntos que se han jugado. Aparte de que es el mejor equipo de la segunda vuelta. “Si hay algo que está demostrando este equipo es compromiso, cómo trabajan y empujan. Están dando el máximo con partidos cada tres días, lo dan todo. Si al final no llegan a lo que la gente pueda soñar, me parecería injusto que no se valorara de esta manera. A falta de cinco jornadas tenemos una buena disposición y queremos dar alegrías, pero sobre todo que vean que su equipo se entrega, con sus virtudes y carencias. Hay algo indiscutible, su trabajo y empuje, cómo compiten y exprimen sus posibilidades para ganar. La gente debe valorar su trabajo, nuestra ilusión es ganar el mayor número de partidos y soñar, pero hay que ganárselo en el terreno de juego. El primer objetivo es el Almería y después el Zaragoza. Tenemos que orientar la energía en lo importante”.

El rival de hoy es uno de los candidatos a dar el salto de categoría. Baraja afirmó que tendrán que hacer “un gran partido” para llevarse los tres puntos de los Juegos del Mediterráneo. “El Almería es un equipo sólido y equilibrado. No te concede mucho y es peligroso. Está preparado para aguantar la presión y debemos hacerles sentir incómodos, y acertar en nuestras oportunidades”, manifestó.

Baraja no es partidario de hacer muchas rotaciones en las alineaciones aunque se juegue cada tres o cuatro días. Cuenta con un número importante de futbolistas de su entera confianza, con dos o tres novedades en el once inicial. “Lógicamente cuando vas avanzando en una competición con partidos cada tres días y esta tensión, siempre valoras meter a gente que trabaja bien y espera su oportunidad”. Sin embargo, el míster quiso dejar claro que no renuncia a su forma de pensar. “Cuando un equipo tiene buena dinámica nadie quiere dejar de jugar y entendemos que la situación es buena. Las modificaciones tienen que hacerse en la misma línea”, argumentó.

El final de temporada se acerca y el futuro de Rubén Baraja es una incógnita. El vallisoletano tiene contrato hasta el final de este curso. “Ya nos sentaremos a hablar con el club. Hablaremos y seguro que habrá buena predisposición por ambas partes, pero quedan partidos muy importantes. No estoy preocupado por mi renovación, ya que no sería prudente despistarnos con mi futuro”, arguyó.

Mario Silva: “El Tenerife va a ser un rival muy difícil, porque atraviesa un gran momento”

El triunfo frente al Sporting desató la alegría en el vestuario de la UD Almería, pero no ha habido mucho tiempo para disfrutar de la victoria. Mario Silva, entrenador del conjunto andaluz, puso en alerta a sus jugadores para enfrentarse a un CD Tenerife que también pelea por una plaza en el play -off de ascenso. El técnico portugués reconoce que están siendo días muy intensos de preparación. “Todos estamos dando la vida para conseguir los objetivos. El Tenerife va a ser un rival muy difícil, porque atraviesa un gran momento. La clave está en nosotros, en la actitud, en nuestro juego, en dejarlo todo en el campo”, dijo. El Almería lleva 10 puntos de 18 posibles tras el parón, mientras que el Tenerife ha sumado 11. Gran reacción de los pupilos de Rubén Baraja, que huyeron de la zona de descenso y ahora miran al ascenso. “El Tenerife apostará por un fútbol más ofensivo que los últimos rivales a los que nos hemos enfrentado. No va a venir a encerrarse, jugará valiente, ya que quiere apurar sus opciones de luchar por el ascenso. Habrá momentos para hacer presión alta, en bloque medio, bajo… Queremos contrarrestar el potencial del rival estando juntos, siendo un verdadero equipo, muy unidos”, manifestó Silva. Se han disputado seis jornadas y el cansancio se empieza a notar. Hay muy poco margen para descansar entre cada partido y Mario Silva pidió un último esfuerzo para que el Almería pueda meterse en plaza de ascenso. “Yo fui jugador y no es fácil lidiar con entrenamientos, vídeos y partidos cada dos o tres días. Eso desgasta mucho, pero somos profesionales y vamos a dar el máximo por el Almería. La verdad es que estamos descansando poco”, explicó.