‘El día que se perdió la cordura’ tendrá su propia serie de televisión

Hoy al fin se desvela ese secreto con el que llevaba meses mordiéndome la lengua y que uno nunca llegó tan siquiera a soñar. Al fin puedo anunciar las dos productoras que adaptarán la bilogía de El día que se perdió la cordura a SERIE de televisión: @themediaprostudio (The New Pope, The Head…) y @deaplaneta (El guardián invisible…)

Estoy nervioso, sin palabras casi, pero realmente ilusionado. Llevamos meses de trabajo a escondidas, reuniéndonos en secreto para perfilar todos los detalles de Jacob, Amanda, Carla, Kate, Steven, Stella y el Dr. Jenkins, para pasarlos a la pantalla y que cautivasen tanto como lo hacen entre las páginas. Al fin ha llegado ese momento en que todo empieza a andar, en que las ruedas giran y ese sueño absurdo de escribir toma una magnitud que nunca antes hubiese llegado a imaginar y del que siempre formaréis parte.

Este paso es gracias a vosotros, familia, que nunca dejasteis de recomendar las dos novelas y de soñar con ese reencuentro imposible: en el que los sueños dejan de serlo y se reúnen con la realidad.

La historia de Jacob y Amanda caminará de la mano de dos equipos que realmente saben lo que hacen, que cuidan hasta el más mínimo detalle la historia y no puedo sentirme más tranquilo al dejar en sus manos las novelas que lo han cambiado todo en mi vida.

Además, tendré la inmensa suerte de trabajar con ellos en la adaptación, y desde ya os digo que es un proceso tan apasionante y energizante que ya tengo ganas de que veáis el resultado. Merecerá la pena, os lo aseguro. Gracias, @megustaleer, por viajar junto a mí.

Y lo más importante: gracias, familia, como siempre, por perder la cordura a mi lado.