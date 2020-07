Elegir al nuevo ‘míster’ no urge

Tras la marcha de Rubén Baraja, Juan Carlos Cordero afronta su primer gran reto como director deportivo del CD Tenerife. Acertar en la elección del nuevo entrenador es fundamental para tener éxito la próxima temporada, como ha quedado demostrado en muchas ocasiones. Al máximo responsable del área deportiva no le pilló desprevenido el adiós del entrenador vallisoletano y ya lleva algunos días planteándose el hecho de tener que buscar el relevo ideal. No obstante, esta elección no es urgente y el profesional cartagenero está instalado en un cómodo compás de espera desde el que observará la evolución del mercado.

Según Cordero, “no es prioritario anunciar esta misma semana al nuevo técnico blanquiazul. Más aún cuando hay equipos que todavía no han acabado la temporada y siguen jugándose importantes retos deportivos”.

No obstante, ya maneja una lista de nombres que le seducen. Además, son numerosos los técnicos que han sido ofrecidos a través de sus representantes desde el mismo momento en que Baraja anunció su adiós.

El primero que se asocia al CD Tenerife es el de Fran Fernández, expreparador del Alcorcón. No es un interés nuevo el del Tenerife por Fernández, al que ya quiso echar el lazo el anterior director deportivo. Luego hay otros nombres que por caché parece que se le escapan al Tenerife (Abelardo o López Muñiz, por ejemplo).

Se intuye que el verano será muy largo para Juan Carlos Cordero, pues además de la elección del nuevo míster, tendrá que entablar negociaciones con jugadores que tienen contrato, pero que no parece que vayan a tener cabida en el próximo proyecto (como Nahuel, Naranjo, Isma López, etc). Sin olvidarse de los fichajes, ya que hay puestos muy sensibles que se deben reforzar convenientemente, como la delantera.

23 jugadores tienen contrato para la próxima temporada

El CD Tenerife comunicó ayer la situación en la que queda su plantilla, una vez que la temporada 19/20 se da por concluida. 19 jugadores profesionales quedan con contrato en vigor, a los que hay que añadir cuatro canteranos con los que se cuenta.

Tienen contrato Ortolá, Álex Muñoz, Undabarrena, Alberto, Milla, Lasso, Suso, Bermejo, Nahuel, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Isma López, Moore, Sipcic, Dani Hernández y Joselu. No obstante, de este listado se producirán bajas a lo largo del verano, ya que el club no cuenta con ellos, o los jugadores quieren buscar otros destinos profesionales.

Después está por ver qué pasa con los cedidos, que son Carlos Abad, Naranjo y Shashoua. De la cantera, con contrato en vigor, se cuenta con Javi Alonso, Elliot, Jorge Padilla y Otaño. Mauro Dos Santos amplió su cesión en Japón hasta enero de 2021.

Luis Pérez finalizó su vinculación y jugará la próxima temporada en un equipo de Primera, mientras que retornan a sus equipos de origen los cedidos: Dani Gómez (Real Madrid), Lluís López (Espanyol), Lasure (Zaragoza), Javi Muñoz y Miérez (Alavés).