EN VIVO | Numancia-Tenerife

En una jornada marcada por la suspensión del Fuenlabrada-Deportivo de La Coruña, al verificarse varios positivos por Covid-19 en el cuadro madrileño, el CD Tenerife pierde 1-0 tras jugarse los primeros 45 minutos. En un choque de escaso interés y muy poco brillante, el cuadro local se adelantó en el marcador con un gol desde medio campo de Zlatanovic.

Tal y como el propio Rubén Baraja había anunciado, el once inicial presentó una verdadera revolución que premió a los jugadores que menos protagonismo habían tenido en este tramo final de temporada. Así Dani Hernández relevó a Ortolá en la portería. En defensa Lluís López actuó como lateral derecho, mientras que Carlos Ruiz y Sipcic fueron los centrales, mientras que Álex Muños jugó de lateral izquierdo. En el centro del campo Undabarrena sustituyó a Aitor Sanz, para formar junto a Milla. Las bandas las ocuparon Moore, por la derecha, y el canterano Elliot, por la izquierda. Además, otro canterano, Jorge Padilla, fue titular junto a Joselu en el ataque, quedando Dani Gómez en el banquillo.

El encuentro comenzó con susto para la portería blanquiazul, pues salvó Dani Hernández el gol en una falta directa de Curro. Esta ocasión tan solo fue un aviso de lo que pasaría poco después. En el minuto 10 Zlatanovic vio adelantado al portero hispanovenezolano y, desde el centro del campo, lanzó un misil aire-tierra que se coló limpiamente en la portería blanquiazul. Era el 1-0, el resultado que necesitaban los locales.

El Tenerife no reaccionó a este tanto hasta el minuto 25 de partido con un un buen disparo de Luis Milla que atajó Dani Barrio.

Volvió a acercarse a la meta tinerfeña Escassi, pero el jugador numantino no llegó, por poco, a un buen centro de Nacho.

En la recta final de la primera parte el Tenerife dispuso de un par de arreones que no llegaron a buen puerto.

Así finalizaron los primeros 45 minutos, que apenas tuvieron interés y que se resolvieron con una genialidad de Zlatanovic.

