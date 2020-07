La Laguna exige volver al proyecto inicial del peatonal de la rotonda de Padre Anchieta

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna reunido ayer exigió al Cabildo de Tenerife que, en relación al proyecto de la pasarela peatonal en el enlace de Padre Anchieta de la autopista TF-5, se vuelva al documento original redactado por la entidad FHECOR Ingenieros Consultores, en relación a la pasarela que conectará el viario peatonal con la Avenida de la Trinidad, es decir, que desemboque en su ubicación inicial, la acera más cercana a los edificios de la Universidad de La Laguna, y no como está proyectada en la última modificación casi en el centro de la Avenida.

En el trámite de consulta solicitado por el área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Servicio de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife, en relación al proyecto de la pasarela peatonal en el enlace de Padre Anchieta de la autopista TF-5, se concluye que dicho proyecto se adapta a lo previsto en el Plan General de Ordenación en los terreros calificados como viario del PGO, pero, sin embargo, no se adapta al PGO en los terreros destinados a pasarela peatonal en el proyecto para los que el PGO prevé la calificación de dotación pública con destino Sistema General Docente (Campus Coromoto Geneto, en cuanto a los aparcamientos de la Facultad de Biología) y al Sistema General Sociocultural (Intercambiador).

Desde el Ayuntamiento de La Laguna no se entiende el cambio de ubicación de la rampa de acceso norte a la pasarela y argumenta que la solución planteada no mejora la movilidad y la accesibilidad peatonal, no minimiza las incidencias negativas para los andantes derivadas de la presencia de la calle rodada, no resuelve los accesos directos sin la necesidad de cruces de peatones en la vía, ni contribuye a la mejora del espacio público urbano, sino que lo desvirtúa. Todos estos objetos claves no han sido considerados en el acceso más transitado por los viandantes, de manera que el propio objetivo de la pasarela decaería en este punto.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, señaló al finalizar la reunión que “en el marco de la defensa de los intereses y la perspectiva de La Laguna, que es la que marca al equipo de Gobierno, coincidimos en la valoración de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y pedimos al Cabildo en esta resolución que se recupere el proyecto original de la pasarela de acceso a la nueva rotonda peatonal”.

A este proyecto, que ganó un concurso de ideas, le hicieron una serie de modificaciones. “Entre las mismas, no cuenta en absoluto con nuestro apoyo el cambio de ubicación de la pasarela de acceso peatonal desde la Avenida de la Trinidad a ese platillo volante. El trazado original en el proyecto discurría por la acera más cercana a la Universidad (la de la izquierda saliendo de La Laguna), que es precisamente la más frecuentada. Sin embargo, a la altura de la ULL, en ese último tramo, han colocado la pasarela en el centro de la Avenida, lo que obliga a desplazar los carriles actuales de entrada hacia los edificios universitarios, para dejar más expedita la acera central y reducirá de paso las dimensiones de la concurrida acera, lo que no es recomendable”.

“La impresión que tenemos desde el Gobierno de La Laguna -continuó Santiago Pérez- es que con las modificaciones que se han introducido en el proyecto que ganó el concurso, desplaza el problema 200 metros, se soluciona el que afecta al tráfico insular, pero genera un problema en el interior de La Laguna. Sin embargo, a nosotros nos parece mucho más razonable la solución que incorporaba el proyecto original que ganó el concurso, que esa pasarela de acceso de los ciudadanos a ese peatonal muy imaginativo se mantenga por la acera de la izquierda en el sentido La Laguna hacia rotonda”.

El concejal de Urbanismo de La Laguna recordó que concurso de ideas se resolvió a mediados de 2018, y la propuesta que ganó el concurso definía la pasarela de acceso por la izquierda. Sin embargo, en 5 octubre de 2018, todavía con CC en el Cabildo, la infografía ya cambió al lado derecho del viario de entrada en la ciudad, lo que traslada el problema al interior de la misma”.

A juicio de los técnicos y del equipo de Gobierno lagunero, se generarán “más problemas de compatibilidad entre el tráfico rodado y el peatonal”, que es la principal dificultad que hay en la rotonda, los miles de alumnos que acuden a las facultades de Anchieta-El Coromoto y deben cruzar los pasos de peatones de la rotonda de Padre Anchieta.

Pérez lamentó que “en las últimas décadas hay una serie de proyectos y de instrumentos de ordenación e infraestructuras, patrocinados por el Cabildo de Tenerife, que concernían al área metropolitana y a la Isla en los que La Laguna ha tenido siempre un papel periférico con respecto a Santa Cruz. La ordenación del área metropolitana se ha desarrollado con una visión santacruzcéntrica y colocaba en una posición marginal a nuestro municipio. Hay toda una serie de infraestructuras en el PGO de Tenerife y en el Plan Territorial Especial del Viario del área metropolitana que tenían el interés de facilitar los accesos a Santa Cruz, pero no a costa de convertir a La Laguna en un lugar de paso y periférico”.

CC en La Laguna, dócil

Asimismo, afirmó que “Coalición Canaria en La Laguna ha secundado durante más de 20 años todo este tipo de proyectos patrocinados por el Cabildo pero, decididos desde la Casa de los Dragos, en un clima de absoluta docilidad, tras leer todas las alegaciones que se hicieron y las que no se presentaron a esos proyectos por parte del Ayuntamiento. El sistema viario del Área metropolitana ahoga literalmente a La Laguna, y no formularon prácticamente alegaciones. Ahora CC trata de reconvertirse en el padalín de La Laguna, cuando ha tenido 30 años para hacer valer los intereses legítimos del municipio”, señaló un enojado Pérez.