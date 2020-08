Amós García: “Actúan de una manera insensata, imprudente e incorrecta y ponen en riesgo a los más vulnerables”

El jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del SCS, Amós García, reiteró que varios sectores de jóvenes “actúan de una manera absolutamente insensata, imprudente e incorrecta, y ponen en riesgo a los más vulnerables”.

Cuestionado por las claves del aumento de los casos de SARS-CoV-2 en Canarias, señaló que, además de la baja seroprevalencia de la población al vivir en unas Islas, el trabajo de los rastreadores y la llegada de visitantes y turistas, sobre todo “ha sido la relajación. Estamos mejor que en otras regiones, y pensamos que podemos ver a nuestros familiares y amigos, que hace tanto tiempo que no los abrazamos, con los que no comemos o nos tomamos una copa, y de esa relajación nos vienen los contagios. La mayoría de los contagios son en el ámbito de las reuniones familiares, de amigos o sociales convocadas a través de las redes sociales, y ahí es donde está el problema y donde hay que incidir”, recalcó.

Afrontando todos los días jornadas de nueve y diez horas de trabajo, García descargó la responsabilidad en sectores juveniles poco responsables. “No me gusta hablar de la juventud en general, porque hay muchos que han tenido un papel clave en la lucha contra la pandemia trabajando en las ONG. Realmente son sectores, de jóvenes y no tanto, que no tienen una percepción del riesgo y actúan de una manera absolutamente insensata, imprudente e incorrecta, y ponen en riesgo a los más vulnerables. Como son asintomáticos o leves, actúan como difusores de la enfermedad a los más vulnerables. Además, si seguimos teniendo contagios, eso repercutirá en la economía. Hay que recordarles que si siguen con esas actitudes imprudentes éstas influirán no solo en la salud de sus seres queridos, sino en su futuro, y podría suponer que los despidan o tengan dificultades para poder trabajar”.

Cuestionado por las supuestas reuniones para contagiarse del coronavirus a través de las redes sociales, lamentó que “se hagan encuentros o fiestas para potenciar que todos los participantes se infecten juntos. ¿Cómo es posible que esté sucediendo?. Sobre todo a los sanitarios que trabajan en las urgencias y las unidades de cuidados intensivos, que son los que han vivido el drama en primera línea, les hunde. Nos resulta absolutamente inconcebible que puedan suceder estas cosas. Es pavoroso”, reiteró.

Famoso por los comentarios diarios en Twitter que comienzan con la coletilla “Calma y paciencia”, a los que ha sumado “prudencia”, García se mostró indignado porque han salido “muchos epidemiólogos de bar, que tienen una formación de Instagram. Es insoportable que estos opinólogos repitan “lo que hay que hacer es…” pero no lo justifican, no tienen en cuenta los parámetros y los análisis epidemiológicos para hacer recomendaciones a los responsables de la política sanitaria, que son los que deciden”. Para el doctor García “hay que tener calma y paciencia, porque no se solucionará en un mes, y prudencia porque el mayor número de casos los tenemos en el ámbito familiar y en las reuniones sociales en las que no se mantienen las recomendaciones sanitarias. Sigue ahí y no podemos bajar la guardia”.