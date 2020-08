Canarias supera los 1.000 casos y mira atenta a los brotes de la provincia vecina

Las autoridades sanitarias no cesan en su intento de concienciar a la población -y especialmente a la menor de 30 años- sobre los métodos de protección frente al coronavirus, cuando el Archipiélago ya ha alcanzado los 1.000 casos activos de la enfermedad, concentrados, principalmente, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se registraron ayer 95 contagios más. En las últimas 24 horas, se ha tenido conocimiento de 146 nuevos positivos de Covid-19, los cuales se distribuirían, aparte de en la referida isla, en Tenerife (29 más), Lanzarote (18) y La Gomera (2), mientras que en La Palma, El Hierro y Fuerteventura no se han sumado más personas afectadas por la pandemia.

Lo cierto es que ya no solo se tiene bajo a la lupa a los jóvenes, por ser el perfil más frecuente de enfermos en esta segunda ola de la patología, según las últimas estadísticas, sino que la mirada se ha dirigido a la capital grancanaria, puesto que alberga el 50% de los brotes de la comunidad autónoma. Un dato que responde a la influencia del virus en zonas como el barrio de Guanarteme, donde se han producido más de 60 contagios en salas de baile latino.

Tampoco ayudan hallazgos como el que hizo la Guardia Civil en Arucas el pasado día 1, con una fiesta multitudinaria que no hace más que facilitar que el virus se propague, al igual que la pedida de mano en Tacoronte con algo más de 300 asistentes. Unas reuniones que, al superar con creces la decena de personas de aforo permitido por la normativa sanitaria, hacen que sus organizadores se enfrenten a sanciones de hasta 30.000 euros, tal y como recordó la semana pasada el delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana. Aún así, si se trata de una conducta reincidente, las multas podrían llegar, incluso, a los 600.000 euros, teniendo en cuenta que constituye un atentado contra la salud pública.

Este fin de semana se vivieron momentos atípicos dentro de la rareza que está caracterizando al 2020 -y que ha sido objeto de infinidad de memes en redes sociales-, como el uso de mascarilla en playas y piscinas. Instantáneas que quedarán grabadas en la mente de quienes todavía miraban con incredulidad a su alrededor pensando: “¿Quién me habría dicho que acabaríamos así?”. Aunque si hay otra medida de la que Canarias fue pionera en su adopción, junto con Galicia, y que ha ocasionado gran revuelo, es la prohibición de fumar y vapear si no se mantiene una distancia de dos metros; tarea del todo complicada, considerando la trayectoria del humo expulsado por los fumadores, por lo que, a ojos de la opinión pública, se ha interpretado como una prohibición directa de este hábito.

Pero el foco se pone, a partir de hoy, en regiones como Euskadi, que tiene previsto decretar el estado de emergencia dada la notoriedad que ha adquirido el virus en la comunidad. Las decisiones que tome la administración vasca sentarán un precedente que, vista la situación epidemiológica del país, podría replicarse en otros lugares de España si prosigue la tendencia al alza de positivos. Entre las nuevas pautas que se prevé que puedan ponerse en práctica está el confinamiento de poblaciones concretas, como se ha hecho en sitios con unas circunstancias epidemiológicas muy complejas, como Cataluña; o restricciones horarias para los establecimientos hosteleros, que suman con la calculadora los gastos que les está ocasionando esta situación, tanto por el confinamiento como por la disminución de turistas y de clientes en general.

Otro sector que también ha manifestado su delicado estado de salud es el del ocio nocturno. El Comité Interterritorial de Sanidad acordó -por unanimidad- el viernes pasado cerrar estos locales por su relación con muchos de los brotes detectados en el territorio nacional. Medida que, desde el punto de vista sanitario, evita contagios, pero que supone otro cero para la recaudación del empresariado del mundo de la noche, que de por sí, afirmaban, era escasa. De ahí que los colectivos hayan lanzado una señal de socorro, a fin de que el Gobierno articule ayudas para paliar las pérdidas que sufrirán durante las próximas semanas o meses, mientras esté en vigor la norma.

LAS FRONTERAS

La política exterior aplicada de forma asimétrica por los Estados miembros de la Unión Europea, con la inclusión de España en la lista de “zonas de riesgo” de contagios de Alemania -con excepción de Canarias- o Reino Unido, ha motivado que los órganos comunitarios se pronuncien a favor de establecer criterios firmes desde el punto de vista epidemiológico. Uno de ellos, según explicó la Comisión que preside Ursula von der Leyen, es, precisamente, hacer distinciones por territorios, ya que dentro de una misma nación la incidencia del virus puede ser diferente, como en el caso de las Islas respecto a otras regiones españolas donde, efectivamente, la Covid-19 se ha extendido de manera notable.

Otro de los aspectos comentados por el ente europeo es la fijación sobre la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Un dato que se había tomado como principal referencia hasta ahora, pero que para los de Von der Leyen no es del todo representativo, pues está condicionado por el número de pruebas diagnósticas que se efectúan o el porcentaje de las mismas que resulta positivo. Canarias, por ejemplo, ya ha superado los 200.000 test PCR realizados desde marzo, lo que la sitúa en los primeros puestos del ranking nacional.

RADAR COVID

En cuanto al rastreo de posibles contactos con el virus, la aplicación móvil Radar Covid, que se puso en funcionamiento como experiencia piloto en La Gomera y que ya se ha extendido a toda España, es observada con atención por otros países, que la toman como ejemplo para desarrollar las suyas. Sin embargo, no deja de ser llamativo que ha habido críticas por la privacidad de los datos que recoge, provocando que algunas personas opten por no descargarla. Ante esto, cabe recordar que no se almacena información de carácter personal, solo la proximidad a otros usuarios de la misma app.

La Gomera dice que sus positivos se encuentran fuera de la Isla

La cantidad de información que recibimos diariamente sobre el coronavirus ha hecho que algunos detalles se queden por el camino y, todavía, ciertos datos y estadísticas sean difíciles de comprender para la mayoría de la población. Ayer, el Cabildo de La Gomera salía al paso de la afirmación de que había más casos positivos de la enfermedad en la Isla. Si bien en el mapa publicado por el Gobierno de Canarias se sumaron dos enfermos, estos, de acuerdo con las autoridades de la isla colombina, no se hayan en su territorio. Un hecho que atiende a que, a pesar de que dichas personas puedan encontrarse en otro lugar, al pertenecer su tarjeta sanitaria a La Gomera, en las tablas se contabiliza como un contagiado más en la Isla. Sin embargo, con los viajeros con residencia en la Península se aplica otro criterio, y es que su caso pertenece al municipio donde se localice la Gerencia de Salud insular n