El defensa Bruno Wilson, nuevo fichaje del CD Tenerife

El CD Tenerife ha anunciado el fichaje en calidad de cedido (con opción de compra) del luso Bruno Ricardo Valdez Wilson por espacio de una temporada, procedente del Sporting Club de Braga.

Formado en el área de fútbol base del Sporting Club de Portugal, el defensor blanquiazul también ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección lusa, ha informado el club blanquiazul a través de su sitio web.

Natural de Lisboa, tiene 23 años y ocupará puesto en la zaga de los tinerfeñistas durante al menos una temporada, según el acuerdo de cesión alcanzado con el club luso, a falta de ultimar los trámites administrativos y de que el zaguero supere el reconocimiento médico.

Mide 191 centímetros de altura y entre sus virtudes destacan el buen manejo del balón y destreza en el juego aéreo defensivo y ofensivo.

Desde muy joven exhibió durante 11 años unas notables condiciones en la cantera del Sporting Club de Portugal, que desarrolló en las categorías inferiores de la selección portuguesa.

Internacional sub 16, sub 17, sub 18 y sub 20, Wilson decidió trasladarse a Braga para formar parte de la cantera del Sporting Club de Braga, donde competió por espacio de cuatro temporadas y llegó a ejercer de capitán.

Será su primera experiencia lejos del fútbol portugués, donde ha disputado más de 125 encuentros oficiales entre los distintos torneos coperos y en los dos principales campeonatos ligueros (Liga NOS y Segunda Liga).

Bruno Wilson: “Estoy encantado de poder jugar en el CD Tenerife”

El nuevo central blanquiazul destaca, en los medios oficiales de la entidad, que tendrá la oportunidad de debutar en el fútbol español de la mano de “un club histórico, con un proyecto muy bueno”. Además de sentirse muy feliz ante la oportunidad que se le presenta, también resalta que “estoy con muchas ganas de poder incorporarme a la dinámica del equipo y de la entidad”. “En Portugal he oído hablar de la afición del CD Tenerife; sé que es muy buena, que siempre está apoyando a su equipo”, proclama.