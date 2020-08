El Gobierno restringe fumar en público y hace obligatorio el uso de mascarilla

El número de casos de coronavirus en las Islas no ha dejado de aumentar estas semanas. En las últimas 24 horas, la Consejería de Sanidad registró un total de 102 nuevos contagios de Covid-19, que no han hecho sino confirmar la tendencia al alza de positivos que ha obligado al Ejecutivo regional a endurecer las restricciones impuestas. Según previsiones, hoy serán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias las medidas aprobadas en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada ayer, tales como el uso obligatorio de mascarilla o la prohibición de fumar o vapear en espacios públicos abiertos, donde no exista la distancia social exigida.

A estas pautas para evitar la propagación del virus, se unirían otras limitaciones que afectan, también, al sector de la restauración, como la reducción del número de personas permitidas en cada mesa, que pasa a estar fijado en diez. En cuanto al ocio nocturno, una de las actividades más cuestionadas por su propensión a generar aglomeraciones, se autoriza la apertura, únicamente, de aquellos locales que posean terraza, estando restringida la capacidad, de nuevo, a una decena de individuos por localidad, y obligando a que las consumiciones se entreguen a quien la solicite en el lugar en el que esté ubicado; evitando, así, la mayor cantidad de movimientos posibles.

Al estar en temporada de verano, otra de las dudas que pueden surgir alrededor de esta nueva normativa es su aplicación en las playas y piscinas. A este respecto, Sanidad señala que se deberá portar la mascarilla en ambos entornos, salvo, obviamente, en el momento del baño. Pero incluso para dar un paseo por la arena o cualquier tipo de acción que requiera desplazamiento de un mismo sitio, será necesario emplear este elemento de protección.

MULTAS DE 30.000 EUROS

La fiestas ilegales constituyen la mayor preocupación de las autoridades sanitarias. Eventos sin licencia como los celebrados en las últimas semanas en Güímar, Arona, Santa Cruz de Tenerife o la capital palmera explican por qué se ha reducido la edad de los enfermos, que en más del 85% de los casos, son menores de 30 años, es decir, jóvenes. Ante esta situación, el delegado del Gobierno central en el Archipiélago, Anselmo Pestana, anunció que se incrementarán las labores de vigilancia policial, y advirtió de que los organizadores de este tipo de encuentros se enfrentan a sanciones que pueden ascender hasta los 30.000 euros. Aún así, quiso resaltar que el ocio no tiene que estar “reñido” con el cumplimiento de las medidas de prevención; únicamente hay que tenerlas presentes y respetarlas.

Precisamente para incidir en el sector de la población más afectado por el patógeno, la Consejería de Sanidad lanzó ayer un nuevo spot publicitario, La última copa, con el que pretende concienciar sobre las concentraciones en el ámbito doméstico entre jóvenes, que, como ha repetido incesantemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), tampoco están exentos de sufrir complicaciones si contraen la Covid-19, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familiares.

Y teniendo en cuenta los nuevos brotes surgidos en todo el territorio nacional, así como la petición de las comunidades de nuevas directrices por parte del Estado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado para hoy una reunión de urgencia del Comité Interterritorial del área. Un encuentro en el que se prevé que puedan llegar a adoptarse restricciones de aplicación en todo el país, aparte de poner sobre la mesa la conveniencia -o no- de decretar el estado de alarma en algunos enclaves.