Fran Fernández se estrenó con la primera sesión preparatoria

El CD Tenerife volvió a pisar el césped del Mundialito tras realizar el primer entrenamiento a las órdenes del nuevo entrenador Fran Fernández. Los jugadores del representativo llevaron a cabo circuito de fuerza general, carreras, activación y adaptación con balón, además de movilidad individual, siempre guardando distancias de seguridad. Fran Fernández y su cuerpo técnico vieron las evoluciones de sus jugadores sobre el terreno de juego. Entre ellos estaban presentes los dos dos nuevos refuerzos blanquiazules: Jacobo González y Emmanuel Apeh.

Estuvieron todos los jugadores disponibles sobre el césped con un plan personal para cada uno de ellos, con el fin de cumplir con el protocolo diseñado por LaLiga, el Consejo Superior de Deportes y el ministerio de Sanidad. Quién no estuvo presente fue el tercer refuerzo del CD Tenerife, Gio Zarfino, que sigue un día más en tierras extremeñas a la espera que se resuelva el litigio que quiere mantener su exequipo, el Extremadura con el club que preside Miguel Concepción. El futbolista uruguayo y el CD Tenerife tienen la sartén por el mango y Zarfino será blanquiazul más temprano que tarde, una vez que se confirme el descenso del cuadro de Almendralejo a Segunda División B.

El equipo tinerfeño se ejercitará hoy sábado en doble sesión en las instalaciones del Mundialito a puerta cerrada. La primera será a partir de las 9.30 horas y la segunda a las 18.30 horas.

Pretemporada

Aunque el club no ha confirmado donde se hará el stage de pretemporada, las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia) podría ser en la que finalmente los pupilos de Fran Fernández se vayan a concentrar para entrenar y jugar. Ya son varios los equipos que se ejercitan en esas instalaciones como el Elche, antes de afrontar el play-off de ascenso frente al Zaragoza o el recién ascendido a LaLiga SmartBank, el Cartagena. La presencia de equipos en Pinatar Arena facilitará jugar partidos de preparación con los allí presentes. Por la normativa del protocolo de la Covid-19, el representativo no se podrá medir a conjuntos de Tercera División o de categoría regional. Solo lo podrá hacerlo con equipos de la misma categoría o de Primera División, que es lo que permite LaLiga. Los blanquiazules entrenarán en la Isla hasta el día 23 y se espera que entre el 24 y el 30 se viaje hasta tierras murcianas, aunque aún no hay confirmación oficial por parte del club.

Dani Hernández: “Todos empezamos de cero”

El guardameta del CD Tenerife, Dani Hernández, va a cumplir su séptima campaña y media en el representativo. A Dani se le abre la puerta de la titularidad tras una temporada de ostracismo, tras apostar López Garai y Rubén Baraja por Adrián Ortolá. Con la llegada de Fran Fernández, “todos partimos de cero”, aseguró un ilusionado Dani Hernández. El portero blanquiazul reconoció a los medios oficiales del CD Tenerife que está donde quiere estar. “Una temporada más que nos echamos a las espaldas. Estoy ilusionado con estar en el equipo de mi tierra, en el que me siento muy identificado”.