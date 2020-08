Los brotes activos ponen en riesgo las excepciones a las Islas en los vetos

El creciente número de casos de coronavirus en el territorio nacional preocupa, y su incidencia -hasta ahora menor- en Canarias comienza a alcanzar cotas que generan especial inquietud entre las autoridades sanitarias. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el Gobierno regional prevé que se alcancen los 50 positivos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en la jornada de hoy, un dato que, de darse, pondría en riesgo el trato diferenciado que ha recibido el Archipiélago frente a otros territorios españolas, ante vetos de viaje o calificaciones de “zona de riesgo”, de países como Alemania o República Checa. Es decir, que en esta segunda oleada de contagios las Islas se juegan el estatus de destino seguro y, por ende, la supervivencia del sector turístico, del que dependen -recordemos- el 40% de los empleos y el 35% del PIB, que ha experimentado su mayor caída histórica (-36,2%).

La situación es tan frágil para una comunidad que, ya no solo es que haya gozado de mejores estadísticas en lo que a incidencia del virus se refiere, sino que ha sido pionera en la implantación de medidas de seguridad para prevenir la propagación del patógeno, que el principal asesor del Ejecutivo autonómico, el catedrático Lluis Serra -caracterizado por su tono crítico-, afirma hoy, en declaraciones a este periódico, que la sociedad canaria se ha “relajado”, considerando, además, que no se ha sancionado lo suficiente, creando así una “sensación de impunidad” en la población. Por tanto, el experto aboga por endurecer las sanciones a aquellos que no cumplan las pautas decretadas, tales como el uso de mascarilla en todos los espacios públicos, abiertos o cerrados, o la distancia social de metro y medio.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ya se dirigió recientemente a las corporaciones locales, y más concretamente a los ayuntamientos, para pedirles más colaboración en este sentido: para reforzar la vigilancia en cada uno de los 88 municipios del Archipiélago, de modo que se pueda evitar la organización de fiestas ilegales o las concentraciones de personas sin medidas sanitarias, motivos por los que, en esencia, se han generado los brotes actualmente activos en las Islas, aparte de las reuniones familiares. Es más, sobre este punto cabe recordar el spot que lanzó Canarias hace dos semanas titulado El último regalo (reforzado a continuación con la segunda entrega, La última copa), en el que se incidía en la importancia de prevenir contagios en el ámbito doméstico, puesto que las consecuencias pueden llegar a ser, incluso, mortales para nuestros allegados.

En España y el mundo la tendencia también es al alza. De hecho, nuestro país se ha convertido en el décimo del planeta con mayor número de casos, aunque para el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que dio a conocer ayer que han detectado unos 16.000 positivos más en los últimos tres días, aún estamos frente a un incremento “suave”, sobre todo, si se compara con los meses de marzo y abril. La cantidad de pruebas diagnósticas efectuadas también supondría un factor a tener en cuenta a la hora de valorar los nuevos brotes. Canarias, por ejemplo, es de las que más test PCR ha hecho, con 200.000 desde el inicio de la pandemia. Aunque si hay un elemento que despierta interés global es el desarrollo de una vacuna para la enfermedad. Y las autoridades chinas ya han anunciado el registro de la patente de su remedio, hecho que, sumado a la publicación de algunas conclusiones referentes a la solución en revistas científicas, le dan más credibilidad frente a otras propuestas similares, como la rusa, de la que la OMS no tiene detalles.

Canarias tenía ayer 48,80 casos por cada 100.000 habitantes

Cuando el Gobierno alemán calificó de “zona de riesgo” a España, exceptuando a Canarias, lo hizo siguiendo el criterio de “menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes”, un dato que ayer se situaba en 48,80 en las Islas y que, según previsiones, podría rebasar el límite recogido por los germanos en la jornada de hoy.