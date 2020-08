Trabajadores y cientos de vecinos de Santa Cruz, sin actividades deportivas de verano

Sin Deporte en la playa, Por una madurez activa o los cursillos de verano de natación, programas desarrollados desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así se encuentran cientos de vecinos de la capital que disfrutaban de todas estas actividades hasta este verano, en el que han quedado paralizadas. Pero,además de esas personas, también se ha visto afectado un grupo de trabajadores que tendrían que haber estado desarrollando su necesaria labor desde el pasado 1 de agosto.

La situación no deja de ser llamativa porque, según reconoce una de las trabajadoras de Ocide, empresa encargada de desarrollar estos proyectos, su servicio debería estar ya ofreciéndose a los ciudadanos. “Quedó activado para comenzar a trabajar el pasado 1 de agosto, cuando el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz dejó firmada la orden, pero la misma, según nos dicen, fue anulada. Derogada”, señala. A partir de ese momento, obviamente, comenzó la incertidumbre.

“Nadie nos ha dicho nada”, insiste, a la vez que indica que desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Consistorio capitalino sí se está realizando una labor similar, por lo que, menos aún, llegan a entender su difícil situación: “Las actividades de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo y la del Deporte en la playa no se hacen, mientras que otra Concejalía sí que lleva a cabo algo similar en Las Teresitas. Es más, algunas de las señoras que iban con nosotros se han ido con ellos, para poder seguir haciendo deporte. Nos han llamado para preguntar qué pasaba. No lo entendían”.

Este año, además, había una importante novedad, que era la puesta en marcha de un servicio de transporte gratuito para los usuarios de Ofra y el Suroeste, algo que nunca se había hecho. “No entendemos que no se haga estando firmado, teniendo en cuenta que llevamos 18 años con esto”, indica mientras lamenta el trago por el que pasa ella y varios de sus compañeros: “Los socorristas están también en una posición muy delicada, porque no tienen horario completo al estar la Acidalio Lorenzo cerrada. Todo esto repercute gravemente en nuestras economías y las de nuestras familias”.

Por ello, pide “una explicación” para todas estas personas, desde los bebés que se daban sus primeros chapuzones en la Acidalio Lorenzo hasta los mayores que se mantienen en forma en la arena de Las Teresitas, como a los trabajadores que se encuentran inmersos en un ERTE sin saber qué sucederá el día de mañana: “Oyes rumores de fechas, igual en octubre, pero otros dicen que no, que más tarde. Esto se lleva haciendo desde hace 18 años y, no solo es en temas deportivos, también están en la misma situación las ludotecas de Añaza y Ofra. Pedimos ayuda porque, sinceramente, estando firmado, no entendemos lo que pasa”.