El Colegio Echeyde confirma un positivo en COVID-19 en una clase de Educación Primaria

. 🔴🔴 Salud Pública del Gobierno de Canarias nos ha comunicado un caso positivo de Covid-19 en el grupo de 1ºC de Educación Primaria de nuestro centro Echeyde III 🚫 El protocolo se ha activado, el alumnado de este grupo se mantendrá aislado en sus domicilios, y por tanto NO podrá ir a clase. Los rastreadores han contactado con sus familias. ⚠️ Es fundamental la responsabilidad de toda la Comunidad Educativa en la lucha contra la pandemia: el virus convive con nosotros las 24 horas y en todos nuestros ámbitos. La lucha contra la pandemia es algo compartido. ℹ️ Toda información será comunicada a través de TokApp, además de un formulario para actualizar datos de contacto. #SomosEcheyde #ColegioEcheyde #LaEducaciónQueSoñamos