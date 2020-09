El jardinero infiel, un relato de espionaje

Del parque de García Sanabria, el 22 de junio de 2019, a la Torre del Conde, el 25 de septiembre de 2020. Entre estos dos puntos del mapa de Canarias ha transcurrido el primer año y pico del pacto de las flores. Ambas fechas están señaladas con flechas. La duda estriba en si son de amor (en la pasión de la intimidad) o para intimidar con la confusión de la seducción política.

Los meteorólogos pronostican un otoño cálido con lluvias torrenciales, y no es que estén como una regadera. En el jardín del cuatripartito, Ángel Víctor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos) y Casimiro Curbelo (ASG) miran de soslayo a Chano Franquis y se preguntan qué hace con una podadora en las manos. La prudencia les disuade de espantarlo con un manguerazo. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda asistió el viernes en La Laguna al simbólico inicio de la demolición y rehabilitación de bloques en la urbanización de Las Chumberas. Paralelamente, Curbelo recibió en La Gomera al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ese gesto de “cortesía”, con motivo de un acto con representantes del sector turístico en vísperas del Día Mundial, levantó suspicacias. El almuerzo junto al alcalde de San Sebastián, Adasat Reyes, se les atragantó a algunos que no estaban invitados. La mosca de la moción de censura merodeaba por allí hasta que un abejón avispado se la llevó al huerto.

Tras la reunión con las patronales, en lo que parecía una maniobra de distracción, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, desligó el viaje de cualquier intención desestabilizadora. Ello no fue óbice para que expresara su comprensión ante la “impotencia” de los canarios al ver que a Torres “no se le escucha en Madrid”, pese a que interpretaron que habría armonía por ser de la misma cuerda.

En septiembre del año pasado, García Egea cascó que Ángel Víctor Torres había cedido “todo” en cuatro horas. El 20 de junio, cuando Mariano Rajoy participaba en un foro de DIARIO DE AVISOS, el número dos del PP se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria acompañado de Javier Maroto para firmar un documento con Coalición Canaria que convertiría en presidenta autonómica a la hoy líder regional del partido, Australia Navarro, una vez defenestrado Asier Antona. Esa mañana, después de dos semanas de negociaciones, el PSOE cerró en Tenerife una alianza con Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, el citado pacto de las flores. Las tribulaciones judiciales de Fernando Clavijo inhibieron a Ciudadanos y a Curbelo se le agotó la paciencia. Torres replicó que Egea “poco puede hablar de concesiones”. El Parlamento le atribuyó la facultad de gobernar el 12 de julio, en sustitución de Clavijo. Al candidato de CC y al del PP le encargaron tareas en el Senado. El dirigente de Coalición vigila desde esa atalaya, a un tiro de piedra de Egea. Aunque niegue que promueva una ruptura para impulsar el recambio, Clavijo cultiva el descontento: “Si se cae [el Ejecutivo de Torres], lo hará solo. Tiene problemas desde que arrancó la legislatura”. Cultiva el terreno con azada, no al azar. Abre surcos y desvía el agua a su molino. Se esconde detrás de los matorrales y manda a otros a dar caña. No se ensaña, porque quiere contribuir a la “solución” en un escenario “muy complicado”. La sociedad “no entendería las peleas”, exclama. Fernando Clavijo opta por una “oposición responsable”, que ilustra con el hecho de que el grupo CC-PNC-AHI es el único sin asiento en el banco azul que suscribió el compromiso por la reactivación. El portavoz de este grupo, José Miguel Barragán, se ha guardado las espaldas y curado en salud para no rendirse a la ansiedad. No renuncia a la alternativa. Por eso, deposita su talante en un fondo de rentabilidad variable. De un lado, invierte en ASG y Cs. Del otro, confía en captar valores del Partido Socialista.

El árbol bajo el que se cobijan los tres escaños de Curbelo produce más frutos que un frondoso castaño. A él acuden como a un palmeral de rica miel. Mojan en el almogrote porque repite y saben que el queso añejo presenta una textura firme moldeable al paladar. En este guiso que se cocina a fuego lento, la naranja constituye un ingrediente imprescindible. Para que cuaje la operación, habrá que convencer a los dos diputados del grupo Mixto: concertada la participación de Vidina Espino, se tienta a Ricardo Fernández de la Puente con un caramelo para que deje el escaño y en su lugar entre de diputada Teresa Berástegui, exsecretaria de Acción Institucional de Ciudadanos en Canarias. La actual viceconsejera de Turismo no pondría reparos a los designios de Casimiro Curbelo. Con todo, el prominente gomero emula a Cristóbal Colón y dirige un dedo al eventual entendimiento entre el PSOE y CC: “Hay una estrategia de Coalición Canaria para acceder al poder del brazo de los socialistas”, declaró ayer a este periódico. Los indicios implican a Franquis, consejero de Obras Públicas en el Gobierno de Torres. El secretario general del PSOE en Gran Canaria apenas disimula su aproximación a CC: entre otras razones, porque comparten rivalidad con NC. Las tensiones surgidas de las elecciones del 26 de mayo de 2019 en la constitución de las corporaciones estuvieron a un chasquido de arruinar las aspiraciones de Torres. La efímera convivencia de Luis Ibarra con Antonio Morales (NC) en el Cabildo descargó sobre estos socios una tormenta de reproches. Frustrado en su deseo, a Ibarra lo devolvieron a la Autoridad Portuaria a fin de que no encallaran las relaciones. Las fricciones se extendieron a los ayuntamientos. En Telde, a Alejandro Ramos (PSOE) lo forzaron a renunciar al acuerdo de cuatro partidos que desplazaba a la regidora saliente, Carmen Hernández (NC). Las presiones de Román Rodríguez propiciaron que Héctor Suárez (CC) y Carmen Hernández se repartieran la alcaldía en periodos rotatorios de dos años.

Franquis anhela un acuerdo PSOE-CC en clave grancanaria, pues con esa fórmula justificaría el asalto de su partido a la reconquista del Cabildo de Gran Canaruia. Una tesis que se opone al PSOE tinerfeño. En Gran Canaria los socialistas ven a CC como un rival insignificante, y a NC como el verdadero adversario. En Tenerife la situación es radicalmente inversa. Pero Franquis, dentro de su lógica, no ha cesado de tender puentes entre su partido y CC, y , por ello, actúa de jardinero infiel del pacto de la flores.

Otro escollo asomó en La Gomera, donde Christopher Marrero (PSOE) birló Valle Gran Rey a ASG. El arreglo se consumó en el pleno del 13 de agosto de 2020: Ángel Piñero (NC) ganó la votación y accedió al cargo como anticipo a su ingreso en ASG. Ese mes, en San Juan de la Rambla (Tenerife), AIS-CC se unió al PSOE y AUP-Sí se puede en la gestión municipal.

La pandemia de la COVID-19 agravó la enfermedad de la Consejería de Sanidad. El 25 de marzo, Torres destituyó a Teresa Cruz Oval y, provisionalmente, Julio Pérez añadió esa responsabilidad a las de administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, amén de la portavocía. En mayo dimitió María José Guerra en Educación, Universidades, Cultura y Deportes. El titular de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, cubrió la vacante interinamente. Previamente, el 21 de enero, Elena Máñez, reemplazó en Economía, Conocimiento y Empleo a Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública. En junio tomaron posesión de sus carteras Blas Trujillo (Sanidad) y Manuela Armas (Educación). Dos de los tres relevos proceden de Gran Canaria y la tercera, de Lanzarote. Tenerife perdió peso y su influencia ha quedado en entredicho. Tradicionalmente a la gresca, la agrupación insular forma una piña en torno al presidente del Cabildo, Pedro Martín, a quien no le alegró el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud, puesto al que regresó (ejerció con CC) desde la consejería de Franquis. Tate, el jardinero infiel.