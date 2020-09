La Laguna adopta medidas especiales para afrontar hoy el inicio del curso escolar

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Laguna, con Alberto Cañete al frente, mantuvo ayer una última reunión con representantes de la mayoría de los centros escolares públicos de Infantil y Primaria del municipio para repasar los protocolos y cerrar detalles de cara al inicio hoy del curso escolar, en medio de este contexto de crisis sanitaria, y en la que también estuvo el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio.

En coordinación con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y de acuerdo con la comunidad educativa, el edil recordó que se ha estado actuando en las distintas instalaciones para adaptarlas a las normas y recomendaciones de seguridad, y que se han adoptado “todas las medidas para que los colegios reabran sus puertas con todos los recursos pertinentes, reforzándose desde el Ayuntamiento los elementos que son indispensables para el correcto comienzo de las clases y que son competencia municipal”.

Aspectos como el refuerzo de la limpieza, la desinfección y el impulso para acelerar obras y trabajos pendientes y que estuviesen listos hoy, así como la dotación de material como cintas de baliza o mascarillas. También se ha reforzado la seguridad, con la contratación, con carácter de urgencia, de un servicio de seguridad privada para que los 27 centros públicos inicien las clases de manera ordenada y segura, con el fin de facilitar el cumplimiento del distanciamiento social y el resto de normas y recomendaciones sanitarias en los horarios de entrada y salida de los colegios.

Además, “se ha reforzado a la Policía Local con horas extras para dar mayor cobertura, y Protección Civil ha habilitado siete unidades que van a estar en las zonas que se consideran con mayor afluencia para informar a la gente, vigilar que se cumpla la normativa básica de mascarillas, la distancia social, que no se produzcan aglomeraciones… Y también hemos llamado a la Guardia Civil, porque hay centros que están en vías que no son municipales”, apuntó.

“Queríamos trasladar [en la reunión de ayer] el mensaje de que las medidas están tomadas, para que haya tranquilidad”, apuntó el concejal, quien enfatizó que se ha estado trabajando para llegar a hoy “con la tarea hecha” y que “el Ayuntamiento está ahí y seguirá estando” para lo que necesiten los centros.

Asimismo, Cañete apuntó que solo dos centros no van a abrir hoy, el CEIP San Benito y el CEIP Los Andenes, que al parecer lo harán a lo largo de esta semana. En ambos casos, el concejal apuntó que las obras principales están finalizadas y que los detalles que faltan no influyen en el normal desarrollo de las clases ni en los accesos, por lo que desconocía los motivos exactos del retraso que, en cualquier caso, no tiene nada que ver con positivos de COVID-19, apuntó.