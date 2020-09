Santa Cruz pide al Estado el traslado de los inmigrantes a la Península

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reclamó ayer al Gobierno de España que facilite el traslado a la Península de los inmigrantes llegados en patera porque, al final, “Canarias se está convirtiendo en una cárcel para ellos”. Bermúdez insistió en que la “mejor manera de colaborar y ayudar a los inmigrantes es facilitarles su tránsito a territorio peninsular y a Europa que es donde la mayoría de ellos quieren ir y donde están sus familiares y amigos”.

Hay que recordar que la capital acoge en estos momentos a más de 500 inmigrantes, cerca de 40 se encuentran desde ayer en el hotel Pelinor, ubicado en la calle de Villalba Hervás, en pleno corazón turístico de la capital tinerfeña. El resto se hospeda en varias pensiones de la ciudad, en los centros de la Cruz Roja y CEAR, así como en la antigua prisión Tenerife 1, hoy reconvertida en el centro de inserción social (CIS) Mercedes Pinto.

Bermúdez explicó que su planteamiento coincide con lo que reclama la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que asegura que el 99% de los inmigrantes que llegan a las Islas “no quiere quedarse en Canarias. Su intención es reunirse con sus familiares en el continente europeo y, para ello, una vez que ya han entrado, hay que facilitarles su traslado, toda vez que no se puede proceder a su devolución al no haber acuerdos con sus países de origen”. El alcalde explicó que si un inmigrante llega a cualquier ciudad de la Península y, libremente, puede coger una guagua o un tren para trasladarse a cualquier parte del territorio nacional o europeo, “¿por qué no puede hacer lo mismo cuando llega a Canarias? ¿Es que las Islas no son Europa? ¿Por qué el Estado no puede facilitarles su traslado a la Península cuando es allí donde quieren ir?”, se preguntó.

Bermúdez quiso dejar claro que el Ayuntamiento seguirá colaborando “en todo lo que pueda” para dar una atención humanitaria a los inmigrantes, pero insistió en que la mejor ayuda es “facilitarles que vayan con sus familias a buscar una oportunidad de futuro”. “Aquí se quedan como en una cárcel. No tienen papeles y, por tanto, no pueden acceder a ninguna ayuda ni empleo. Si se abren rutas aéreas con la Península para ellos, lo más probable es que sus familiares puedan ayudarles a buscarse una vida mejor. Esta es la mejor ayuda que le podemos prestar”.

Bermúdez recordó que “Canarias es Europa y cuando entran aquí se les debería facilitar su movilidad. La media de estancia de un inmigrante en un centro de las Islas es de 6 a 8 meses; en la Península, no llega al mes. ¿Por qué? Porque su intención es seguir a Europa”.