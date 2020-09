Un calor que llena las playas y vacía las calles

Toda la provincia tinerfeña y la isla de Gran Canaria sufrieron ayer una ola de calor con temperaturas que superaron en casi todos los municipios los 30 grados y que en medianías se llegaron alcanzar hasta los 36 grados, con una sensación de agobio ante la ligera calima y la falta de brisas.

En la costa, sin embargo, el calor fue más llevadero, entre otras razones porque muchos tinerfeños y turistas aliviaron la canícula con un baño en el mar, con playas que volvieron a llenarse, mientras las calles permanecían casi vacías o con la gente sentada en terrazas o parques tratando de refrescarse con alguna bebida.

Mientras todo esto sucedía, y pese a las advertencias del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares del elevado riesgo de incendios forestales, de nuevo en La Palma se inició un conato -en Tijarafe- que hasta anoche no estaba controlado, llegando incluso al Nivel 2, con participación incluso de medios aéreos destinados a otras islas y con la presencia de la UME.

Las alertas declaradas en el domingo por la tarde, y que teóricamente durarán hasta todo el jueves, no solo habla del riesgo de incendios, sino también la prohibición de utilizar los fogones en aéreas recreativas, de utilizar los senderos, además de recomendar no hacer deporte en las horas centrales del día, pese a lo cual ayer se vieron a muchos runners, a pecho descubierto,entre la avenida de Anaga y San Andrés.

La previsión meteorológica para hoy indica que estará poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos nubosos en el extremo nordeste desde la tarde, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima en Tenerife y los 25 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y punta noroeste, con predominio de las brisas en costas norte y oeste.

35 en el sureste

Las temperaturas más elevadas se produjeron ayer en las medianías del sureste, con máximas alcanzaron los 35 grados desde Candelaria a Granadilla, con y mínimas nocturnas, entre los 24-27ºC. En Santa Cruz y La Laguna, las máximas se situaron entre los 31-33ºC, mientras en el norte las temperaturas fueron algo más benignas, aunque con bochorno por la baja nubosidad.

Otras islas

En La Gomera, en medianías del oeste y sur, las máximas alcanzaron también los 35 grados, con viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en puntas este y oeste, con predominio de las brisas en costas sur y norte.

También en La Palma, en medianías del oeste y en la zona de El Paso, las máximas alcanzarán los 35ºC , con predominio de las brisas en costas nordeste y oeste, casi la misma temperatura en Tijarafe, donde se inició el incendio que tiene en vilo a todos los canarios. La noche se presumía también calurosa entre 25 y 27 grados.

En El Hierro, la temperatura máxima no alcanzó los 30 grados (28), pero la mínima, incluso en la tarde-noche no bajó de 24, las mismas condiciones que se esperan para hoy, con vientos que no superarán los 33 km/h.