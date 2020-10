Alerta hoy por una tormenta subtropical sobre Canarias

Juan J. Gutiérrez / Agencias

El fin de semana, en la zona norte de algunas islas, ya caían las primeras lluvias del otoño. Sin embargo, las primeras tormentas llegarán hoy afectando, según las predicciones, a todas las Islas, pero principalmente a Tenerife y Gran Canaria. Por tanto, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, declaró para hoy la situación de alerta por lluvias en todo el Archipiélago, un aviso que comenzó a partir de las 3.00 horas. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la llegada de una baja de origen subtropical que se espera descargue con mayor intensidad hasta las 15.00 horas. Estos chubascos podrán estar acompañados de fenómenos tormentosos y rachas de viento fuerte de componente sur en las cumbres y medianías de las Islas.

Durante la jornada se prevé abundante nubosidad, mucha de ella de tipo medio y alto, y probables precipitaciones en forma de chubascos que cruzarán de sur a norte el Archipiélago y que podrían ser localmente fuertes y/o de tipo tormentoso. Esto es debido a un sistema de bajas presiones de origen subtropical que afectará a las Islas, que se había librado de los efectos de la borrasca Alex, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet destacó el riesgo que podría existir a la hora de realizar determinadas actividades al aire libre en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, ya que se podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En todo caso, estas predicciones están sujetas a muchas incertidumbres, debido a la naturaleza de las islas, que son muy montañosas, y podría provocar lluvias de carácter más intenso. Por ello, se recomienda extremar las precauciones, especialmente en ramblas y barrancos, así como por las rachas de viento.

No obstante, en Lanzarote y Fuerteventura estas precipitaciones no serán tan intensas como en el resto de Islas. Posiblemente, esta situación de precipitaciones tenderá a remitir en la noche, aunque todavía podrá haber algún chubasco durante la madrugada del miércoles.

La mayor inestabilidad se espera en la mañana

Jesús Agüera, delegado de la Aemet en Canarias, afirmaba a DIARIO DE AVISOS que “aunque la horquilla del aviso lo hemos emitido de las 3.00 hasta 18.00 horas por precaución, creemos que la primera tanda de nubosidad tormentosa y la más activa ocurriría en la primera mitad del día, entre las 6.00 y las 15.00 de la mañana. Unas precipitaciones que cogerán a mucha gente en hora punta en los desplazamientos a la entrada o salida del trabajo o los colegios y deberán tener precaución. No es la primera vez que llueve, pero es una baja tropical que, además de ser la primera que tenemos en este otoño, puede que en algunas zonas caiga de manera tormentosa”.

Cuestionado por este fenómeno que en las últimos días ha tenido una gran repercusión entre los estudiosos de la meteorología con los modelos de predicción que no se ponían de acuerdo, el modelo europeo (ECMWF) simulaba una banda de precipitación intensa, mientras que para el modelo americano (GFS) no llegaría a las Islas. Aguera manifestó que “las ondulaciones subtropicales son bolsas de aire muy húmedas y muy cálidas, por tanto, inestables, y cuando se dirigen a una zona con el relieve que tenemos en el Archipiélago enseguida se realzan las precipitaciones y pueden ser tormentosas, aunque no se espera que sea nada complicado. Hemos puesto el aviso en nivel amarillo, ya que esperamos unos 15 litros por metro cuadrado en una hora, un chubasco que, de momento, no lo vemos para más, pero que hay que vigilar en las próximas horas. Si se genera una tormenta en algún sitio, elevaremos el nivel”, reiteró.

“Estaremos vigilantes en cuanto salgan las masas nubosas y en la madrugada veremos las posibles tormentas que se formen. No creemos que alguna se pueda quedar anclada, porque estimamos que pasarán muy rápido, pero si alguna se dirige a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, o se queda estática en algún sitio poblado del sur de las Islas, estaremos atentos a los posibles efectos que generen”.

Para los profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología, “los modelos nos dan posibilidad de precipitaciones, que podrán ser fuertes en general en todas las Islas, aunque un poco más abundantes en Tenerife y Gran Canaria. Aunque este tipo de situaciones no se conocen bien, porque pueden caer chubascos fuertes en una zona y en las proximidades no llover nada”.

Jesús Agüera manifestó que esta depresión subtropical se solventará en un solo día, ya que para mañana no se prevé ningún tipo de aviso. “Esperamos una inestabilidad residual y algún chubasco concreto, pero la baja continuará su rumbo hacia el nordeste”.

La llegada de lluvias a Canarias siempre es una buena noticia y más a las zonas orientadas al sur, en las que los alisios rara vez dejan precipitaciones. “Estamos acostumbrados a que la lluvia llegue por el Norte. Llevamos bastantes días con los alisios otoñales que han traido nubes y bastantes precipitaciones acumuladas en las medianías orientadas al norte y noreste, y puede que en muchos sitios hayan dejado más precipitaciones que lo que descargue esta onda subtropical. Es decir, estos días hemos tenido precipitaciones que llamamos persistentes, y en las próximas horas serán del tipo chubascos repentinos, que en algún lugar podría dejar mucha cantidad en pocos minutos”. Hay que recordar que “normalmente los vientos alisios quedan apantallados y no pasan a la zona sur”, donde apenas ha llovido. Sin embargo, en las próximas horas “podrá llover en zonas interiores o del sur donde no lo ha hecho en varios meses. En general son bienvenidas, pero podemos tener la mala suerte de que lo haga de forma tormentosa”, finalizó.

Incertidumbre alta

Ante la declaración de la situación de alerta por lluvias en todo el Archipiélago canario, las distintas administraciones insulares y locales han comenzado a activar sus respectivos planes de emergencias por lluvias ante la probabilidad de que en algunos lugares tengan carácter torrencial, pudiéndose registrar precipitaciones muy intensas en pocas horas que pueden provocar barranqueras e inundaciones. Por ejemplo, ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife ordenó suspender todas las actividades en los centros municipales y al aire libre que pudieran estar previstas, principalmente en lo referido a los actos extraescolares, deportivos y culturales organizados por el propio Consistorio. Del mismo modo, extendió esta suspensión al resto de centros, asociaciones, clubes o colectivos que tuvieran previsto realizar este tipo de actividades durante la jornada, siempre que fueran organizadas por el Ayuntamiento o en lugares públicos. Y recomendó suspender aquellas actividades de carácter privado.

Por tanto, la irrupción, onda o baja subtropical que pasará hoy sobre Canarias venida del sur-este podría generar precipitaciones en las Islas, pero quizás no tan importantes como las que esperamos y será difícil decir en qué lugar. Estos episodios poco comunes suelen venir acompañados de rachas de viento y alguna llovizna marrón, por la tierra que acompaña, de más o menos intensidad, más probablemente cuatro gotas gordas. Unas situaciones que no son fáciles de manejar por los modelos meteorológicos.

Recomiendan no salir a la calle

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario recomendó evitar desplazamientos innecesarios y recordar no aparcar en cauces de barrancos ante el riesgo de inundaciones con motivo de la alerta por lluvias declarada.

Prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades mientras dure la alerta, asegurar puertas y ventanas por las que pudiera entrar el agua para prevenir accidentes, son algunos de los consejos que ha dado dicho departamento después de anunciarse posibles fenómenos tormentosos. Asegurarse tener linterna, radio a pilas y lumbre y cocina a gas, por si se produjeran eventuales caídas del suministro eléctrico, son otras instrucciones de Seguridad y Emergencias a la población. Además, se pide revisar el estado de azoteas, desagües y bajantes para que no causen problemas. Tampoco ir de excursión ni acampada en tanto no se desactive la alerta por las autoridades.