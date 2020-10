Bermúdez: “No hay nada que indique que Evelyn Alonso tenga que dimitir”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó ayer que la concejal Evelyn Alonso no se ha planteado dimitir porque no hay nada que indique que deba hacerlo “y otra cosa es el deseo de la oposición”, y puntualizó que el grupo de gobierno “sigue contando con 14 ediles”. José Manuel Bermúdez, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, respondió de esta manera a preguntas de los periodistas en relación con una sentencia del Tribunal Supremo, referida a un Ayuntamiento de Valencia, en la que cuestiona que los concejales considerados tránsfugas asuman cargos o perciban retribuciones que anteriormente no ostentaban, y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas.

Evelyn Alonso es la primera concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, condición que adquirió después de que fuese expulsada del partido por el que fue elegida edil, Ciudadanos, tras apoyar la moción de censura promovida por CC-PNC y PP contra la alcaldesa Patricia Hernández (PSOE).

El alcalde señaló que un informe del secretario del Ayuntamiento avala la legalidad de cómo se ha hecho el organigrama y el reparto de áreas en el Consistorio, aunque ahora tendrá que informar si es necesario hacer algún tipo de cambios. “Evelyn Alonso ha demostrado hasta ahora que no ha apoyado el nuevo gobierno en Santa Cruz por cuestiones que tengan que ver con recursos monetarios, ya que no tiene sueldo en el Ayuntamiento y se está dedicando a las responsabilidades que le han sido asignadas (Seguridad, Movilidad, Accesibilidad y Promoción Económica)”, aseveró.

En opinión del alcalde, con esta sentencia el Supremo lo que cuestiona es si los ediles considerados tránsfugas tienen derecho al reparto de áreas y reiteró a esperar al nuevo informe del secretario “y tener tranquilidad”. Al respecto, indicó que la oposición cuestiona ahora este reparto de áreas pese a que en el anterior gobierno municipal los tres ediles de Podemos apoyaban al pacto PSOE-Cs sin ejercer responsabilidades de área.

“El grupo de gobierno sigue contando con 14 concejales”, insistió Bermúdez, quien consideró que la sentencia no hace alusión a que Alonso deje de ser concejal ni deje de tener derecho a participar en los plenos y comisiones informativas “y por lo tanto el grupo de gobierno sigue trabajando por la ciudad como hasta ahora”. Indicó que habló esta mañana con Evelyn Alonso en la reunión habitual previa a los plenos de la corporación, reiteró que la edil sigue apoyando al grupo de gobierno “y otra cosa son las especulaciones de la oposición”. Evelyn Alonso, continuó Bermúdez, debe ser tratada como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y lo que habrá que esperar es a ver qué determina el informe del secretario.

Consecuencias penales

El PSOE, tal y como había avanzado, presentó ayer, por registro de entrada, un escrito en el que “insta a todos los funcionarios y autoridades municipales responsables” al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. El texto, firmado por la exalcaldesa Patricia Hernández y el concejal José Ángel Martín, advierte de que, de no aplicarse “de inmediato” el fallo en cuestión, se estaría incurriendo en “responsabilidad penal”. Hernández, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, añadió que “al juzgado se va a aclarar la aplicación de la ley cuando hay dudas, pero, en este caso, no las hay. El Supremo deja claro la situación de los concejales no adscritos”. “Si vamos al juzgado no será para presentar un contencioso”, añadió Hernández en clara referencia a que acudirían a la vía penal.

En el escrito del PSOE se solicita la privación de los derechos económicos y políticos reconocidos a Alonso que no se deriven directamente del cargo de concejal. También reclama la íntegra restitución al Ayuntamiento de todo tipo de percepción económica que pudiera haber recibido desde pasó a ser no adscrita, y que según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, ascienden a más de 1.800 euros brutos mensuales en concepto de dietas.

El PSOE ha pedido al secretario que se pronuncie ya en este Pleno

El PSOE ha decidido mantener la moción que registró el pasado viernes, antes de conocerse el fallo del Supremo, en la que, precisamente, se pide que se revoquen los cargos a Evelyn Alonso y se regule su participación en las comisiones informativas. El único añadido a esta moción es la petición de un informe al secretario del Pleno para que se pronuncie sobre el régimen jurídico aplicable a la concejala no adscrita, máxime cuando ya existe una sentencia sobre el fondo del asunto. El PSOE insiste en que el secretario tiene la obligación de emitir este informe en el Pleno puesto que así lo establece la ley si se le solicita, como ha sido el caso.

Recuerdan los socialistas la importancia de que ese documento se emita puesto que están en juego cuestiones tan importantes como que se puedan anular todos los expedientes firmados por Evelyn Alonso, o la validez de los acuerdos que se tomen con su voto. También recuerdan que el lunes hay Junta de Gobierno, a la que Alonso pertenece, órgano del que, tal y como ha clarificado el TS, no puede formar parte.

Los socialistas defienden que no hay discusión posible sobre la moción que se va a abordar en el Pleno de mañana, puesto que desde este martes, sus cuatro puntos están avalados por la interpretación que el Tribunal Supremo ha realizado sobre el artículo 73.3 de la ley 7/85 (Ley de bases del Régimen Local).