Carlos Cuadrado (Cs): “La corrupción de CC nos crea un problema; es una línea roja”

El partido liderado por Inés Arrimadas, Ciudadanos, siguiendo una de las principales reglas de la naturaleza, ha experimentado una metamorfosis, un viraje en su discurso que incluso algunos de los que decidieron dar un paso a un lado tras la marcha de Albert Rivera han valorado positivamente. Y en las encuestas parece estarle dando, además, buenos resultados, pese al contexto de una epidemia global y un ambiente político crispado. Dejó atrás el choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez y se sentó a dialogar. Es la estrategia marcada por su nuevo equipo, en el cual tiene peso específico Carlos Cuadrado (Barcelona, 1968), número tres de la organización en calidad de vicesecretario general, que esta semana viajó a Canarias para bendecir otro cambio de rumbo en la formación naranja. Esta vez, de la mano del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, que ha pasado a tomar las riendas del partido en las Islas con varios retos por delante, entre los que se encontrarían, entre otros, coser las heridas que se abrieron tras las elecciones municipales y autonómicas, o practicar la escucha activa con la militancia.

-¿Qué le trae por Canarias?

“Es una tierra que me gusta, pero la verdad es que he venido por trabajo. El motivo principal es la primera reunión del Comité Autonómico de Ciudadanos que nombramos hace pocas semanas, aunque también hemos aprovechado para visitar los diferentes organismos canarios y hablar con sus máximos responsables, que nos han explicado los problemas que tienen y lo difícil que está siendo la pandemia, pese a que los números en Canarias son mejores que en otros sitios. Están preocupados porque en cualquier momento los contagios se pueden disparar”.

-En junio usted decía, en declaraciones a este periódico, que Cs estaba en la tesitura de aportar estabilidad a las instituciones. ¿Siguen en el mismo punto o se han planteado otros escenarios en algunos lugares?

“Por supuesto que seguimos en el mismo punto, y eso también se lo hemos transmitido a los representantes con los que nos hemos reunido. Nosotros el 9 de marzo tomamos una decisión importante. A la semana siguiente teníamos la segunda parte de nuestra Asamblea General, donde se debatirían los documentos y se nombrarían a los secretarios generales. Era el fin de fiesta, por así decirlo, y la suspendimos porque veíamos que estábamos a las puertas de una crisis sanitaria, de algo serio. Y lo siguiente que hicimos fue tener contactos con el Gobierno de España, porque no actuaba. Además, en los lugares donde gobernamos pedimos a la oposición que nos ayudara, porque hay que salir de esta juntos. Y no hemos dejado de ser críticos; lo somos. En cada declaración del estado de alarma que aprobamos fuimos críticos con el Gobierno, quizá el grupo que más lo ha sido, pero que es compatible, en medio de una pandemia, con tender la mano. Pensamos que de esta hay que salir unidos, y no puede ser que las ideologías nos estén separando. Los ciudadanos no nos lo perdonarán”.

-Y sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso adoptó una decisión completamente diferente al posicionamiento de su partido. ¿Han tratado de reconducir la situación?

“La situación de Evelyn es muy clara. Nosotros, por activa y por pasiva, le informamos de la decisión que tomaba el partido, y ella ha hecho caso omiso; es una tránsfuga con todas las letras, porque ha hecho diferentes acciones que justifican que lo sea. Estamos tristes con la situación, pero somos intransigentes. Siempre lo hemos dicho: para nosotros el transfuguismo no deja de ser una forma de corrupción, de cambiar lo que los votantes decidieron. No tenemos mucho más que hablar sobre eso”.

-Usted hablaba de la gestión de Ciudadanos en los Gobiernos a los que pertenece. En la Comunidad de Madrid parece que hay tiranteces entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso, o al menos, disparidad de criterio…

“Creo que en España estamos acostumbrados a que siempre ha habido gobiernos de mayoría de un partido o de otros apoyando desde fuera. Y lo de Madrid es un Gobierno de coalición: somos dos partidos diferentes. Eso no quiere decir que seas desleal, porque al final se toman las decisiones y tú las respetas y las acatas, pero no podemos dejar de decir lo que pensamos. Eso enriquece, es bueno y mejora. La mayoría de las veces estamos de acuerdo con el PP, pero si hasta dentro de un mismo partido se toman a veces decisiones diferentes, cómo no va a pasar en una coalición”.

-Aun así, Cs sale en todas las quinielas de una censura que hiciera presidente a Gabilondo (PSOE).

“Igual que defendemos que podemos ser reticentes con determinadas cosas, por otro lado también dejamos muy claro que nosotros no vamos a participar en una moción de censura, porque no es el momento. No hay necesidad de hacer esto en medio de una pandemia”.

-¿Y posteriormente?

“Tampoco. Lo que queremos es que este Gobierno dure. No hemos cambiado. Estamos gobernando con el PP en Madrid y en muchos otros sitios, y estamos contentos con los resultados; las cosas funcionan bien”.

-También se ha hablado de una posible censura en Canarias. ¿Ha habido contactos con la dirección nacional del partido?

“No, no ha habido contactos. Pero aviso: al igual que donde gobernamos no entendemos que nos estén pidiendo hacer mociones de censura, tampoco entendemos que donde no gobernamos, como es en el Gobierno de España, Vox presente una censura. Nos parece muy irresponsable. No entendemos que se quieran aprovechar de esto para cambiar a los responsables; ya habrá tiempo suficiente de evaluar, de juzgar las acciones de cada Gobierno”.

-Si se lo ofrecieran, ¿se plantearían entrar en el Ejecutivo canario, o seguiría habiendo incompatibilidad con Podemos?

“No está sobre la mesa, aunque es muy difícil que estemos en un Gobierno en el que está Podemos. Una cosa es que estemos en Gobiernos en los que Podemos o Vox nos apoyen desde fuera. Eso es una situación, y otra es gobernar junto a ellos. Yo lo veo realmente difícil, pero no solo por nuestra posición, sino también por la de ellos. Somos partidos que tenemos diferencias muy importantes de cómo solucionar los problemas de los ciudadanos”.

-¿Cree que se logrará cohesionar al partido y sus representantes en el Parlamento de Canarias? Espino y Arriaga han tenido sus roces…

“Hay que reconocer que en Canarias la situación orgánica ha sido complicada, pero Vidina está con nosotros, está con el proyecto; es nuestra portavoz, le damos respaldo. Es miembro del nuevo Comité Autonómico y no hay ningún problema. Es verdad que ha habido sus más y sus menos, tampoco nos vamos a engañar, pero creo que el partido ha sido claro, ha hablado con todos ellos durante estos meses, les ha dicho por dónde se quiere caminar en esta etapa y se ha entendido. Cada uno tiene su rol y contamos con todos”.

-¿Qué expectativas tienen de la Ejecutiva de Enrique Arriaga?

“De momento, ya estamos muy contentos con su configuración. Además, los afiliados han visto que realmente se ha hecho un esfuerzo de hablar con todo el mundo, de escuchar las diferentes sensibilidades. Confiamos mucho en Enrique, pensamos que está haciendo una gran labor en el Cabildo y sabemos que tiene un equipo potente y muy compensado. Va a empezar un trabajo importante con los afiliados, que es lo que Inés [Arrimadas] pedía; poner de nuevo en el centro del partido a los afiliados, hablar con ellos, darles mecanismos de escucha, hacer que puedan participar. Creo que eso marca una diferencia con lo que había; hemos creado una Secretaría de Movilización Nacional para intentar activar a los afiliados, que no solo tengan que trabajar, sino que también puedan participar”.

-Decía hace algunos meses que su relación con el PP era “inmejorable”. ¿Sigue siendo así?

“Sí, es inmejorable”.

– ¿Y con el PSOE?

“Depende. Hay varias sensibilidades dentro del PSOE. Hay gente que no ve con malos ojos las posiciones de Ciudadanos, como el presidente García-Page en Castilla La Mancha, que nos ha felicitado porque hemos estado ayudando, haciendo propuestas desde la oposición. Creo que con la pandemia hemos tenido la oportunidad de poder demostrar que realmente somos un partido de centro y que lo que tenemos que hacer es poner en primer lugar las necesidades de los ciudadanos. Eso es lo que hemos hecho, y yo creo que el PSOE lo ha entendido; ha visto que Cs va en serio, que está dispuesto a hablar. Lo que también ha pasado es que los socios del Gobierno se han puesto nerviosos”.

-¿Cómo van los PGE?

“Estamos esperando, pero ya le hemos dicho al Gobierno que queremos participar, negociar. Es verdad que, durante todo este proceso, los socios actuales del Gobierno, tanto Podemos como los externos, nacionalistas e independentistas, han puesto piedras en el camino a ver si desistíamos, pero no. Sabemos que estos presupuestos van a salir, y vamos a intentar que tengan las más medidas naranjas posibles, ayudando a la clase media, que no se suban los impuestos, que sean unas cuentas sensatas, razonables. Pero eso no cambia nuestro pensamiento sobre este Gobierno: no nos gusta, y tampoco este presidente. Ya votamos que no, le dijimos que la solución era la vía 221 que proponía Inés Arrimadas: un pacto entre PP, PSOE y Cs para intentar sacar la legislatura adelante. Nos dijeron que no y nosotros no estamos de acuerdo en absoluto, pero estos quizá sean los presupuestos más importantes de la historia de este país, y lo que no podemos hacer es enfadarnos, irnos a un lado y no hacer nada”.

-Marcan distancias con nacionalistas e independentistas. ¿CC entraría dentro del mismo saco?

“No los colocaría en el lugar de los independentistas. Para ser justos con ellos, serían nacionalistas. Pero tenemos otros problemas con CC, como la corrupción que han tenido durante años y casos que continúan apareciendo; son cosas que nos crean un problema, porque la transparencia y la corrupción son líneas rojas en las cuales nos es difícil transitar”.

-¿Qué balance haría de la gestión COVID en España?

“Bueno, está claro que estamos entre los países con los peores datos. Estamos en medio de la segunda ola y le tenemos que volver a decir al Gobierno que vamos tarde. Habrá tiempo de que se hagan las investigaciones oportunas, pero ahora la prioridad es salvar vidas y empleos, que no pueden estar reñidos. Deben ser compatibles”.

– En Canarias, el turismo es el sector que se está llevando la peor parte. ¿Qué propone Cs?

“Nosotros lo que decimos es que con unos números tan altos de contagios en toda España, hay que actuar ahora para ver si conseguimos tener semáforo verde en la campaña de Navidad y la podemos salvar. Además, estamos pidiendo hacer los test en los aeropuertos, pero ya no tanto por detectar positivos, sino por dar seguridad al que viaja; si tú vas a un país seguro, lo haces tranquilo, pero si ves que no se toman medidas, se deteriora su imagen. Y la de España está muy deteriorada en el exterior”.

– ¿Ciudadanos coincide con que Canarias es o puede llegar a convertirse en una Lampedusa?

“No sé si puede o no, pero la situación es muy grave. Es un problema que el Gobierno de España se tiene que tomar muy en serio. Hay que apoyar a las instituciones canarias. Yo me he comprometido a intentar hablar con los responsables del Gobierno para que ayuden y busquen una solución lo antes posible”.

– ¿Está de acuerdo con que el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como esgrime el PSOE?

“Está claro. Aquí yo creo que hay pocas diferencias entre PP y PSOE. Los dos quieren decidir quiénes son los jueces. Los miembros actuales los eligió el PP con la mayoría que tenía y está claro que no quiere cambiarlos, porque no están proponiendo nada, y el PSOE lo que quiere es colocar a los suyos. En eso, los dos partidos actúan igual.