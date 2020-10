Celso Albelo triunfa en el Teatro de la Zarzuela camino de Bérgamo

Pocos días antes de subirse este lunes al escenario del Teatro de la Zarzuela junto al pianista grancanario Juan Francisco Parra, el tenor tinerfeño y lagunero Celso Albelo confesaba a DIARIO DE AVISOS, en una charla publicada el pasado sábado, la satisfacción que le producía -quizás incluso más grande que el desafío que se había impuesto- acudir al coliseo madrileño en estos tiempos de pandemia para ofrecer un recital en el que la música de las Islas se iba a entremezclar con romanzas de zarzuela. “Ir a Madrid en estas circunstancias y que el Teatro de la Zarzuela tenga una apuesta firme por la cultura segura me genera una motivación muy especial para intentar hacerlo lo mejor posible. Los valientes que vayan al teatro este lunes se lo merecen todo y más”, subrayó en esa conversación.

A tenor de los resultados, de la acogida y de la ovación que le brindaron a él y a Juan Francisco Parra, esos valientes amantes de la música, que ocuparon su butaca en medio de tantas restricciones obligadas para velar por la salud de todos, no han podido estar más satisfechos. Una aprobación y un entusiasmo que no solo se circunscriben al público, sino también a la crítica. Dos caminos que, como sabemos, no siempre coinciden.

Como muestra de ello, vale la pena recoger algún fragmento de lo que ha escrito José María Marco en la edición digital de Ópera Actual, una de las publicaciones de referencia en este ámbito: “Las cuatro primeras canciones, de hecho, rescatadas gracias a la labor del tenor Francisco Corujo, fueron de lo más impresionante de la velada: pequeñas joyas de una ilimitada capacidad de evocación, melancólicas y sutiles como un lied, y cantadas con un extraordinario despliegue de medias voces, filados, pianísimos mantenidos y una sensibilidad a flor de piel que suscitó, como era lógico que ocurriera, el entusiasmo del público, distribuido según la lógica siniestra de la nueva normalidad”.

Marco alude a la primera parte del recital, dedicado a la música de autores canarios. “Interpretaremos canciones como Tamadaba, Noches de Arguineguín, la Mazurca de Gáldar o el Tenerife de Braulio, con arreglos de Fernando Briones y Pancho Corujo, que me han cedido muy amablemente para este concierto”, explicaba Celso Albelo en la conversación publicada el sábado.

En la segunda parte de la actuación, la centrada en los temas de zarzuela, Celso Albelo tampoco decepcionó: “El momento cumbre -escribe José María Marco- llegó con una interpretación fuera de serie de ¡Yo no sé qué veo en Ana Mari! [Jesús Guridi] Albelo la convirtió, como debe ser, en una melodía francesa, con una línea de canto de una pureza extrema, una ductilidad infinita y unas variaciones de color como pocas veces se escuchan”.

VERDI Y DONIZETTI

Tal y como adelantó a DIARIO DE AVISOS, esta exitosa actuación en Madrid supone la primera parada de un itinerario que llevará a Celso Albelo el 20 de octubre al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria para encabezar el elenco de una producción de La Traviata, de Giuseppe Verdi. A principios de noviembre, el tenor tinerfeño espera llevar a cabo un concierto benéfico en el Real Casino de Tenerife, mientras que el día 19 de ese mismo mes abrirá en Italia la sexta edición del Festival Donizetti de Bérgamo con la puesta en escena de Belisario, en un montaje, que incluye dos representaciones, en el que Plácido Domingo asumirá el rol protagónico y también estará la soprano grancanaria Davinia Rodríguez.