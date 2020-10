El doctor Pedro Cavadas: “Nos quedan dos años llevando mascarilla”

Pedro Cavadas Rodríguez, más conocido como el doctor Cavadas, alertó en enero del secretismo del Gobierno chino a la hora de hablar del coronavirus y de los peligros que entrañaba a corto-medio plazo la pandemia. Sin embargo, nadie le hizo caso. De hecho, se le tachó de alarmista. Tiempo después, en una entrevista, ha sacado pecho, incrédulo. “No me creo que no vieran nada de algo que era tan claro y patente (…) Todo el mundo ha ido por detrás. Pero que llegaba el fuego lo vi yo y otras decenas de miles de persona. Otra cosa es que estuvieran a por setas (a otra cosa)”, ha reconocido.

Sin evitar la polémica, el doctor Cavadas arremetió contra el Gobierno y Fernando Simón, destrozando toda la gestión de ambos durante la crisis del coronavirus: “No sé quién ha controlado esto, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal”, ha aseverado al ser preguntado por la labor de Simón. “El resultado no sólo ha sido malo una vez, sino dos veces. Si el resultado es malo, quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal”, añadió. Y pidió que algún técnico, un buen gestor, se haga cargo de una situación como la actual.

Cavadas no cree que tras esta el ser humano vaya a salir mejor. No, todo lo contrario. “La humanidad no ha aprendido nada”, ha lamentado. Ofreciendo su visión, no demasiado optimista, de cuándo podría acabar la pesadilla del coronavirus. “Entiendo que hay que contar mentiras y, aunque no veo el motivo para contarlas, hay una profesión que consiste en eso. Pero yo veo metafísicamente imposible que haya una vacuna testada (en diciembre)”.

Advirtió, de hecho, del peligro que puede conllevar para muchos el ponerse esa vacuna: “Habrá que definir quién se la va a comer porque va a provocar encefalitis. Eso ha pasado con todas las vacunas y luego se han tenido que hacer correcciones”, explicó. “Para que esté y sea segura y eficaz, antes de un par de años no me lo creo. Y para que vacunemos a 5.000-6.000 millones de personas, otro par de años”, aventuró.

