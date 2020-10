El PP cederá al PSOE la Alcaldía antes de que termine el actual mandato

La Alcaldía de Santa Cruz de La Palma será para un socialista (previsiblemente, el nuevo Primer Teniente de Alcalde, Juan José Neris), antes de que finalice el actual mandato, cuya fecha límite pasa por la próxima cita con las urnas locales, prevista para 2023.

Así lo tienen asumido tanto el PP como el PSOE como parte del acuerdo que ayer anunciaron ambos grupos municipales de la capital palmera como nueva mayoría gobernante, después de que, 24 horas antes y tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, el ahora alcalde, Juan José Cabrera (PP), rompiera con sus hasta entonces socios, los ediles de Coalición Canaria. Baste recordar que socialistas y populares suman 11 de los 17 concejales, por lo que su pacto impedirá que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma sufra los nocivos efectos de la inestabilidad política en tiempos tan complicados como los de la actual pandemia.

Eso sí, las prisas por anunciar la nueva alianza entre PP y PSOE ha tenido como consecuencia que en el mismo no se recoja por escrito asuntos tan relevantes como, sin ir mas lejos, cuándo será concretamente dicho relevo en la Alcaldía, o qué áreas, finalmente, quedarán bajo la dirección de los ediles socialistas, quienes, por ahora, pasan a ocupar provisionalmente las que llevaban los coalicioneros.

Hay que tener en cuenta que el PP y el PSOE tenían un principio de acuerdo en las negociaciones inmediatamente posteriores a las elecciones del año pasado. Dicho pacto pasaba porque el PP presidiera el Cabildo palmero y el PSOE estuviera al frente del Ayuntamiento capitalino. Mientras en la Corporación Insular ocurrió como se había diseñado, en Santa Cruz de La Palma no fue así, dado que Coalición entregó el bastón de mando a los populares, una estrategia afín al notable giro conservador que Fernando Clavijo ha impuesto a esta formación nacionalista.

Ahora que populares y socialistas retoman su entendimiento inicial, un fleco tan importante como el que nos ocupa aparentaba ser un obstáculo a superar con esfuerzo, pero de momento no es así. Es más, desde el propio PP palmero no hay dudas de que habrá alcalde socialista antes de acabar el mandato, si bien hay que sentarse para decidir cuándo será. A priori, cabría imaginar que serían dos años para cada partido, pero hay que insistir en que no hay nada decidido al respecto.

Ello puede deberse, en parte, a los previsibles expedientes que el PSOE abrirá a sus ediles, dado que la instrucción desde Ferraz era contraria al entendimiento con los populares. O, dicho en plata, esperarán a que se amainen las tensiones que llegan desde fuera de La Palma.