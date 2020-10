Escrivá garantiza la prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, garantizó ayer que se podrán prorrogar los ERTE después del 31 de enero de 2021 si fuera necesario como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y recalcó que dicha prórroga no debe entenderse “en ningún caso” como “un punto final en el proceso”, porque estas ventanas de 3-4 meses permiten ser “flexibles a la hora de ir ajustando estos mecanismos de protección en aquellas actividades que se van a seguir viendo afectadas”.

Escrivá mantuvo un encuentro ayer con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejeras de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y de Turismo, Yaiza Castilla; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; José Carlos Francisco (CEOE); José Cristóbal García (CCE); Inocencio González (CC.OO.); Francisco Bautista (UGT); Jorge Marichal (Ashotel), y José María Mañaricúa (FEHT).

El ministro es “absolutamente consciente” de la singularidad de Canarias, donde el impacto de la crisis económica provocada por el coronavirus es mucho mayor, pero opinó que el diseño de los ERTE tiene suficientes elementos para recoger las demandas de las Islas sin tener que aludir a elementos particulares.

Escrivá detalló que Canarias “ha llegado a tener 230.000 trabajadores en ERTE y, hoy, debido a esa vinculación especial con el turismo, tiene 83.000” y el nivel de recuperación de trabajadores “apenas supera el 60%, cuando la media del país está por encima del 80%”, lo que requiere una acción “muy determinada y un diseño de las medidas de protección del tejido productivo y de los trabajadores muy focalizada”.

El ministro calificó el encuentro como una reunión “extraordinariamente fructífera y útil” en la que resaltó que el clima de diálogo social en Canarias “es ejemplar y una referencia”.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), destacó que los ERTE “se ha convertido en el colchón” que permite mantener el estado de bienestar y la relación contractual de millones de españoles, y de miles de canarios “que pueden mantener su puesto de trabajo”, y precisó que en el Real Decreto se menciona la singularidad de las islas como región ultraperiférica. Posteriormente, en el Consejo Canario de Relaciones Labores, se propusieron una serie de puntos que fueron recogidos en la prórroga en vigor de los ERTE, excepto el de que fueran indefinidos en el tiempo. No obstante, se incluye una disposición adicional que estipula que se podrá tratar la prórroga de los ERTE después del 31 de enero de 2021.

Asimismo, el presidente de la patronal hotelera Ashotel, Jorge Marichal, agradeció el esfuerzo para lograr dicha prórroga e incluir, no solo al sector alojativo, sino a toda la cadena de valor del sector turístico. Aprovechó para demandar “una exoneración a las empresas del pago a la Seguridad Social que llegue al 100% y no al 75%, lo que permitiría proteger no solo a los trabajadores fijos, sino también a los temporales”, y evitar que las empresas “se sigan desangrando y desaparezcan”. Escrivá se comprometió a estudiarlas.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 25.000 canarios

El ministro también valoró positivamente la repercusión de los instrumentos de protección para las familias más vulnerables y la necesidad de compatibilizar “los periodos de engarce” entre la percepción del Ingreso Mínimo Vital y las ayudas autonómicas “para que el nivel de protección a las familias más vulnerables sea pleno”. Sobre este punto indicó que a 30 de septiembre perciben el IMV unos 6.000 hogares canarios, lo que suponen unas 25.000 personas, y se ampliarán próximamente los perceptores ya que se hará con carácter retroactivo a junio. El Ingreso Mínimo Vital “es un instrumento que ha venido para quedarse, no solo para aliviar la situación actual”.

Seguridad Social

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también visitó ayer la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tenerife, donde destacó la labor de sus trabajadores durante estos meses tan difíciles a causa de la pandemia.

En la Dirección Provincial de la TGSS mantuvo un encuentro con su equipo gestor, encabezado por José María Casero, y reconoció la falta de personal que existe en la Seguridad Social: “Estamos trabajando para resolverlo”. Mientras, en la Dirección Provincial del INSS se reunió con el equipo dirigido por María Dolores Collado, y conoció a los encargados de la gestión del IMV, poniendo en valor su trabajo para gestionar una prestación “tan compleja”.

Escrivá también visitó el Cabildo de Tenerife, donde su presidente, Pedro Martín, le pidió contar con instalaciones adecuadas para dar cabida a los migrantes. “Debemos hacer una reflexión sobre una distribución entre las distintas Islas, en lugares adecuados y prestar ayuda a estas personas que necesitan ser atendidas”.

Plazas alojativas insuficientes

El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó ayer el esfuerzo que está haciendo el Estado para afrontar la excepcional situación que vive Canarias en materia de inmigración. Admitió que la capacidad de acogida es “claramente insuficiente” y recordó que cuando llegó al cargo apenas había un centenar plazas. “De momento, hemos logrado pasar de las 96 plazas de 2019 a 3.454 actuales, una cifra que todavía es insuficiente y abogó por tener “una red estable”. Destacó la incorporación de la Casa de Madres, en Santa Cruz de Tenerife, y del Colegio León, de Las Palmas. Hay “multitud de líneas en marcha” con distintas administraciones y el sector privado para “reforzar la capacidad”.

Asimismo, apuntó que actualmente hay unas 2.600 plazas hoteleras que acogen migrantes y que están “utilizadas ampliamente, pero no completamente”. Y en cuanto a la petición de derivación de migrantes a la Península, insistió en que “no es responsabilidad” de su Ministerio y no supo decir el número de derivaciones.

Al mismo tiempo, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, se reunía en la sede provincial de la Cruz Roja con la dirección de la ONG para abordar la acogida de migrantes ante el repunte de llegadas en las Islas.

< ► > El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá visita el Centro Las Madres. | Sergio Méndez

Por la tarde, José Luis Escrivá y Hana Jalloul conocieron el funcionamiento de la Casa de Madres, en Santa Cruz de Tenerife, recurso propio del Ministerio que arrancó el 1 de marzo y que está gestionado por Cruz Roja. Con una capacidad de 185 plazas, 175 camas y 10 cunas, ha atendido a más de 476 usuarios (357 hombres y 120 mujeres, de ellos unos 45 menores), y actualmente acoge a 166 personas. También acudieron a la visita Anselmo Pestana y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Escrivá acude por sorpresa el Acuartelamiento de Las Canteras

El Ministerio de Defensa comunicó ayer la cesión del Acuartelamiento de Las Canteras para usos civiles, al no estar en estos momentos destinados a uso militar. El destino más seguro para esta instalación será el acogimiento de migrantes llegados a nuestras costas, tal y como se ha venido barajando desde hace tiempo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las administraciones de la Isla. El ministro José Luis Escrivá y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, visitaron las instalaciones de Las Canteras para comprobar su estado y sus posibilidades.

El portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez, valoró ayer la cesión de esta infraestructura que podría alojar a un millar de personas.

Hoy vsita al Puerto de Arguineguín

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, visitará hoy el Muelle de Arguineguín, donde trasladan a la gran mayoría de los migrantes rescatados cerca de Gran Canaria, junto a la secretaria de Estado, Hana Jalloul; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el presidente regional, Ángel Víctor Torres. Posteriormente, se reunirá con el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, para abordar la cuestión migratoria. Finalmente, visitará el Colegio León de Las Palmas.