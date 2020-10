La edil no adscrita Evelyn Alonso, a un paso de renunciar a sus cargos por una sentencia del TS

Una sentencia del Tribunal Supremo, dada a conocer ayer, impacta de lleno en el devenir de la primera concejala no adscrita de la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso. Y es que el citado fallo judicial aclara, y sienta jurisprudencia con ello, las funciones que un concejal tránsfuga puede o no desempeñar dentro de un Ayuntamiento. Así, deja claro que la condición de no adscrito, que es la que en estos momentos tiene Alonso, “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas”.

En estos momentos, Alonso, además de ser miembro de la Junta de Gobierno, es segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica con las competencias sectoriales en materia de Turismo y Comercio (Sociedad de Desarrollo), además de las de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, áreas, todas ellas, que, según la sentencia del Supremo, debería abandonar. Sus funciones se limitarían a la asistencia a los plenos y a las comisiones informativas.

Mientras la oposición (PSOE, UP y Cs) ya ha avanzado que hoy registrarán un escrito pidiendo la aplicación inmediata de este fallo, desde el Consistorio se señala que, por el momento, “se trata de una sentencia sobre un caso concreto, de un ayuntamiento concreto, y serán los servicios jurídicos de la Corporación los que informen si tiene consecuencias para Santa Cruz y, en caso positivo, de qué manera afectaría a la organización de este Ayuntamiento”. Las mismas fuentes municipales añaden que, “en cualquier caso, la sentencia no afecta a la estabilidad del grupo de Gobierno, pues no supone ningún cambio respecto al número de concejales que lo apoya”. En cuanto a la concejala afectada por esta sentencia, Evelyn Alonso, declinó hacer valoraciones sobre este fallo judicial y las posibles consecuencias para ella en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

El Tribunal Supremo aborda en el fallo dado a conocer ayer la situación que se dio en un consistorio de Valencia (Font de la Figuera), tras las elecciones de 2015, donde el voto de una concejala tránsfuga dio la Alcaldía al grupo de Compromis. Así, el fallo del Supremo establece que, aunque un concejal no adscrito posee derechos políticos o económicos ligados a la condición de edil, estos deben concretarse en “la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares; efectuar ruegos y preguntas; ejercer el derecho de información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal”, tal y como interpreta el TS el artículo 73.3 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local (LRBRL). Por el contrario, según la sentencia, “el artículo disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal”.

De esta forma, la prohibición deducible del citado artículo afectaba a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente de alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno, también los responsabilidades por delegación del alcalde, así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, lo que es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional.

Según las fuentes consultadas, la sentencia en cuestión también señala que la edil afectada por ella en Valencia debe devolver el dinero cobrado durante el tiempo que ha ejercido los cargos que le fueron asignados tras pasar a ser una concejala no adscrita.

Reacciones

Desde la oposición, tanto PSOE como Unidas Podemos y Cs mostraron ayer su satisfacción por una sentencia que viene a avalar el trabajo que ya venían haciendo dentro del Ayuntamiento, puesto que los tres habían denunciado, ya sea ante el secretario del Pleno, como en los juzgados, que el alcalde, José Manuel Bermúdez, estaba incumpliendo con el artículo 73.3 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local, al haber nombrado a Evelyn Alonso como concejala de Promoción Económica y Seguridad, y haberla convertido en delegada de la Sociedad de Desarrollo. Una situación que, como explica la exalcaldesa Patricia Hernández se va a debatir este viernes en el Pleno ordinario. “Ya habíamos presentado una moción, que va al Pleno de este viernes, en la que exigíamos que se revocaran los nombramientos de Evelyn Alonso por contravenir la ley. Ahora no hay debate posible, lo que exigiremos este viernes es que se cumpla lo que dice la sentencia del Supremo porque si no estarán prevaricando”. Explica Hernández que “llevamos más de un mes y medio solicitando que el secretario del Pleno informase sobre la situación de la señora Alonso como concejal no adscrita y los cargos que viene desempeñando, y no hemos conseguido que lo haga, por eso presentamos la moción. Ahora, con esta sentencia no hay que darle más vueltas”.

En los mismos términos se expresó la que fuera compañera de partido de Alonso, Matilde Zambudio, quien, además, ha llevado al juzgado los nombramientos que ha hecho el alcalde en referencia a la concejala tránsfuga. Zambudio siempre defendió que su caso y el de Alonso no eran iguales, puesto que ella nunca tuvo la condición de no adscrita, como si tiene la exconcejala de Cs. “Siempre he tenido muy claro que no podía desempeñar cargo alguno y ahora la sentencia nos los deja muy claro”, detalló. Zambudio también advirtió de que está dispuesta a llevar al juzgado la presencia de Alonso en las comisiones informativas. “La ley dice que su presencia debe ser proporcional a la que tendría si hubiera permanecido en su partido, en este caso Cs, así que el hecho de que esté en el 100% de esas comisiones contraviene la ley”, detalló la que fuera primera teniente de alcaldesa. Una afirmación que comparte con Patricia Hernández, que también se ha dirigido al Pleno para hacer constar esta irregularidad.

Por su parte, Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, se expresó en términos similares a sus compañeras, al señalar que “el grupo de Gobierno sabe perfectamente que haberse servido del transfuguismo para gobernar podría dar lugar a esta situación”. Trujillo, además, llama la atención sobre que “esto supondrá que todas las sanciones que hayan pasado por la señora Alonso pueden ser recurridas -y no abonadas- por la falta de amparo legal para sus actos”. El portavoz de UP añadió que “el Gobierno municipal debe relevarla de todas sus responsabilidades y contar con ella para tener mayoría en los plenos y en otros órganos municipales. Lo lógico es que le permitan disponer de tiempo para trabajar y obtener ingresos, porque una dedicación exclusiva tan intensa, sin remuneración, no se le puede exigir a nadie, por mucho que ame su municipio”.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la ejecución de esta sentencia solo le corresponde al Ayuntamiento afectado, lo que obliga al resto de casos similares, si no aplicaran motu propio el fallo del Supremo, a recurrir al juzgado para que sea este el que obligue a su aplicación, puesto que sienta juridisprudencia. La oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene claro que, de no cesar el alcalde a Evelyn Alonso en sus funciones, acudirán a las vías oportunas para hacer cumplir la ley.