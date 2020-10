Lo de hacer bueno el empate hoy no es un topicazo

Aunque suene a topicazo, el CD Tenerife está en la obligación de hacer bueno esta tarde el punto que sumaron el pasado fin de semana ante el líder, el Espanyol. Este propósito de enmienda siempre está en la boca de los jugadores cuando empatan, pero en el caso de los blanquiazules es una frase cargada de necesidad. Fran Fernández y los suyos juegan un choque determinante frente a un Lugo que llega al Heliodoro enrachado tras tocar la tecla del cambio de entrenador.

La llegada de Mehdi Nafti al equipo gallego se traduce en tres victorias en otros tantos partidos. Mientras tanto, Fernández no termina hacer que los suyos arranquen. El equipo solo ha ganado dos de los primeros ocho partidos que han disputado esta temporada, cifra paupérrima para un equipo que está obligado a no calcar los arranques de campaña de años pretéritos.

La urgencia de los resultados obliga a los locales a no fallar ni hoy, ni el domingo contra el Fuenlabrada. Todo lo que no sea eso, solo ayudará a que crezca el clima de desconfianza acerca del proyecto.

No se espera que el míster tinerfeñista lleve a cabo numerosos cambios en el once inicial. Sin embargo, volverá a contar con Gio Zarfino, que se perdió el choque contra el líder por sanción. Otro puesto que sufrirá alteraciones será el extremo diestro, que el domingo anterior lo ocupó Moore. No se espera que reaparezca ante el Lugo ese doble lateral, por lo que se abre la opción de que por ahí asomen Suso, Jacobo o, en menor medida, Shashoua.

No viajó Iriome

Mehdi Nafti ha confirmado las bajas de Luis Ruiz, Manu Barreiro, Borja Domínguez y el tinerfeño Iriome González, quien no pudo regresar a la Isla por lesión. Es por eso que tienen opciones de regresar al once jugadores como Diego Alende y Fernando Seoane, o de estrenarse en la formación inicial otros como El Hacen y Chris Ramos, que ha marcado en los últimos choques entrando desde el banquillo.

“El pasado domingo no vi un Tenerife con dudas. Nosotros sabemos dónde vamos. Vamos a tener un partido muy, muy complicado y tenemos que salir con la misma idea, ser un equipo humilde y ambicioso, y las posibles dudas, entre comillas, del Tenerife y el supuestamente buen momento de forma del Lugo no nos van a llevar a engaño”, indicó el técnico rojiblanco, Mehdi Nafti, que solo sabe lo que es ganar desde que se hizo cargo del equipo gallego.