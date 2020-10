Los chicharreros podrán pagar los impuestos municipales en Correos

La red de oficinas de Correos España suma casi 2.400 puntos postales en todo el territorio español, los mismos en los que, a partir del próximo año, los chicharreros podrán pagar sus impuestos. Así lo anunció a DIARIO DE AVISOS el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, quien detalló que, “gracias a un convenio que estamos perfilando con Correos, ampliamos las formas de pago que los contribuyentes de la capital tienen a su disposición”.

Las ventajas de este acuerdo están, por un lado, en el horario, pues “las oficinas de Correos abren de ocho de la mañana a ocho de la tarde, e incluso, los sábados por la mañana cuando se vuelva a la normalidad”; y, por otro, se podrá pagar en cualquier punto del territorio español: “En Santa Cruz hay seis oficinas, pero si por cualquier motivo los vecinos se encuentran en otro punto, ya sea de la Isla, el Archipiélago o el resto del territorio, siempre podrán acceder al pago a través de Correos”. Eso sí, aclara Martínez, “a diferencia del resto de formas de pago, esta no es una opción gratuita, tendrá un coste de 1,95 euros por cada recibo que se abone, que es el precio que cobra Correos por la gestión. Nosotros no cobramos nada por eso, es una tasa de Correos”.

El edil insistió en que esta es una forma más de facilitar a los vecinos el pago de los tributos, pero la mejor, a ojos del Ayuntamiento, sigue siendo la domiciliación. “Es una forma que está bonificada y que le permite a los vecinos no estar pendientes de plazos, citas o colas”, añadió Martínez.

Así, en estos momentos, para pagar los impuestos, se puede hacer a través de la pasarela de pagos de la web del Ayuntamiento de Santa Cruz, de las oficinas bancarias o acudiendo directamente a las sedes municipales, con la restricción que existe en la actualidad por las medidas COVID.

“Los bancos tienen días y horarios concretos para el pago de los recibos, y en las oficinas municipales tenemos el handicap de la COVID que obliga a la petición de cita previa. A través de la web también es una forma rápida de hacer frente al pago, pero la domiciliación sigue siendo lo mejor. Con el acuerdo con Correos lo que hacemos es sumar un medio de pago más”.

Martínez añadió que con este acuerdo, los chicharreros incluso tendrán en la capital una oficina con horario de un centro de comercial, la que está instalada en el Corte Inglés. “Ahí el horario será de diez de la mañana a diez de la noche, e, incluso, está disponible en algunos días festivos o domingos”, manifestó.