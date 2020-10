Valentín Vada: “Los jugadores estamos muy dolidos”

El CD Tenerife volvió de tierras penínsulares con el escaso bagaje de un punto de seis posibles tras la doble salida ante el Sporting y la Ponferradina. Los jugadores blanquiazules se ejercitaron en las instalaciones de El Mundialito donde preparan el choque del próximo domingo ante el Espanyol.

Uno de los últimos refuerzos del representativo, Valentín Vada, valoró la derrota en El Toralín ante la Ponferradina en los medios oficiales del club. “Estamos muy dolidos porque perdimos por pequeños detalles. Hay que pulirlos y concentrarse individual y colectivamente. Tenemos que rectificar el domingo e ir a por los tres puntos. Creo que competimos bien, pero por detalles perdimos. La expulsión nos desesperó un poco y dejamos espacios a la contra. No pudimos empatar, pero creo que competimos muy bien y estamos unidos. Estando juntos lo sacaremos adelante”.

El mediocentro, cedido por el Almería, señaló que está en proceso de adaptación a su nuevo equipo, ya que apenas pudo hacer una pretemporada en condiciones normales. “No hice partidos de pretemporada o de preparación. En los primeros partidos me encontré bien posicionalmente pero me falta esa chispa, cambio de ritmo y mente fresca para resolver acciones. Estoy cogiendo el ritmo y trabajo a tope para llegar a mi nivel y ayudar”.

Por último envió un mensaje de aliento a la decepcionada afición blanquiazul. “Sabemos que están dolidos porque no hemos empezado como queríamos. Pero les pedimos que estén con nosotros porque vamos a sacar esto adelante, tenemos plantilla y cuerpo técnico para hacerlo”.

Lluis López: “Crecí como futbolista en el CD Tenerife”

Lluis López regresa este fin de semana a Tenerife con los colores del Espanyol, tras su paso por el representativo la temporada pasada. El defensa catalán recordó su corta estancia en la isla, llegó en la ventana de traspasos de invierno, donde terminó haciéndose con un puesto en el once titular de Rubén Baraja. “Crecí en muchos aspectos. Me dio la oportunidad de probar el fútbol fuera del Espanyol y esto me aportó mucho a nivel profesional y profesional”, analizó el jugador en declaraciones a los medios del club.

Lluís López, por otra parte, ensalzó el nivel del contrario. El CD Tenerife, analizó, intenta llevar “siempre la iniciativa”. “Será un partido difícil y nos pondrán las cosas muy complicadas. Tendremos que estar muy atentos y debemos prepararlo bien para tratar de ganar”, comentó.

El central destacó el trabajo colectivo hasta el momento y su valoración hasta ahora es muy positiva. “Contra el Mirandés hicimos lo que preparamos durante la semana. Debemos sentirnos orgullosos del trabajo y de lograr los tres puntos”, insistió. En cualquier caso, el defensa se mostró prudente pese al liderato de su equipo: “No podemos olvidar que la Segunda División es una categoría muy difícil en la que todos los equipos te ponen en dificultad y ese también es el mérito del rival”.

El exjugador del CD Tenerife, Lluis López, reconoció que el Espanyol es el rival a batir en Segunda División tras permanecer muchas temporadas en LaLiga Santander. “Todos los equipos van a ponernos en dificultades. Serán partidos que los rivales tendrán marcados en su calendario. Lo van a plantear de una manera en que nos dificulten la posesión y salida del balón desde atrás. Posiblemente, se encerrarán más en área propia para dificultarnos nuestro juego”.